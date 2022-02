Olomoucký Zmrzlý si vylepšuje čísla. Potřebuje si ještě víc věřit

Ofenzivní příspěvky týmu smrskl do tří zápasů. Bilance 1+1 u něj zasvítila i na podzim při demolici Jablonce (4:0). „To byl určitě lepší výkon,“ porovnává. „Proti Boleslavi byly ve hře nedostatky, což trenér říkal už na tiskovce, zejména ve standardkách. Nedaří se mi je kopat tak jako na Maltě, kde to bylo super. Teď je to fakt bída,“ uznal sebekriticky.

Zmrzlého čísla 1 617 minut odehrál Ondřej Zmrzlý v sezoně za Sigmu, naskočil do 20 zápasů z 21. 3+2 je jeho bilance gólů a asistencí v sezoně. Gól dal Jablonci, Pardubicím a Boleslavi. 2,97 je jeho průměrná známka od reportérů MF DNES ve školním hodnocení 1 až 5.

V první půli skutečně nic nenasvědčovalo tomu, že Zmrzlý bude hrdinou utkání. Přímé i rohové kopy posílal v lepším případě jen do rukavic brankáře Šedy. Ale po hodině hry zavelel k obratu přesnou přihrávkou ve vápně na skórujícího útočníka Chytila. A v 79. minutě rozhodl sám, když zakončil souhru krajních obránců: Juraj Chvátal z pravé strany ostře centroval, Šeda zaváhal, míč proletěl malým vápnem a Zmrzlý učebnicově zavíral zadní tyč.

„Věřil jsem, že utkání dokážeme otočit. Hned jsem kluky povzbuzoval, ať hrajeme dál. Ze všech jsem cítil víru a odhodlání s nepříznivým stavem něco udělat. Pomohli nám hodně střídající hráči, kteří do zápasu vletěli. V tomhle byl zápas dobrý,“ vypíchl podíl žolíků Zifčáka s Růskem.

Hlavní chvála se však logicky stočila k němu. „Hráče, který vám dá branku a na další přihraje, musím hodnotit pozitivně,“ shrnul trenér Václav Jílek. „Na Ondru mám však daleko větší nároky v rozehrávání standardních situací. S takovou kopací technikou musí být schopen čtyři míče ze standardek dostat do prostoru, kam chceme. Nikoli jeden.“

Podobně jako předchůdce Látal také Jílek upřednostňuje Zmrlzého v sestavě před mazákem Vepřekem. Sigma se snaží potenciál nadaného odchovance posunout výš.

Poctivec Zmrzlý potřebuje ještě zapracovat na herním sebevědomí, aby byl víc v nabídce a ve hře. „Na druhou stranu je v úvodu jara výborný a velmi spolehlivý do defenzivy,“ podotýká Jílek.

„Očekávám od něj větší podporu útoku, teď ji měl a díky tomu jsme vyhráli. V některých utkáních se bojí vzít to na sebe a udělat rozdílovou věc. Být silný a sebevědomý v rozhodnutí, na tom musí pracovat. Ondra je hráč, který poslouchá a snaží se na sobě makat. Věřím, že bude ještě lepší.“

Věří tomu celý klub. I proto s ním v zimě prodloužil smlouvu do 30. června 2024. „Beru to jako odměnu za mé výkony. Budu se snažit v nich pokračovat i na jaře,“ slíbil Zmrzlý, z něhož může být v lize žádané zboží.

Už jen z podstaty, že moc levých beků s českým pasem a potenciálem v soutěži neběhá. „Uvidíme, co bude dál. Nejdůležitější pro mě je, abych hrál dobře a pomáhal týmu. Musím zvýšit svoji produktivitu a méně chybovat v defenzivě,“ zůstává šikovný levák pokorný.