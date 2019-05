Olomoucký Sladký by měl odvetu se Zlínem stihnout, Vepřek asi ne

Tím spíš po úvodní porážce 0:1, kterou se pokusí sigmáci smazat v neděli v domácí odvetě. „Jsme ligové mužstvo, takže každý asi řekne, že bychom měli mít posty zdvojené. Na druhou stranu jsou to hráči, kteří celou sezonu byli pilíři obranné hry. Problémy byly vidět už na Slavii a v Opavě, doběhlo nás to malinko, ale na to se vymlouvat nemůžeme,“ říká trenér Václav Jílek.

Sladkého trápila viróza, domácí odvetu by už však mohl stihnout. Horší je to s Vepřekem, jehož naražená žebra se hojí pomaleji.

Pokud by to však jen trošku šlo, nebude chtít na hřišti defenzivní jistota sigmáků chybět.

Tím spíš, že hrozí konec sezony.

Ve Zlíně to Jílek vyřešil zajímavou rošádou: na levý kraj místo Vepřeka přesunul ze středu obrany leváka Václavu Jemelku. Udělal tak místo dvou vynucených změn v defenzivní čtyřce hned tři. Na stopera k Vítu Benešovi postavil Romana Poloma, vpravo za Sladkého dal šanci Jurajovi Chvátalovi. Oba borci v sezoně jen paběrkovali, nyní však na ně Jílek sázel v klíčové chvíli.

„Nebyl to teď problém, Juraj Chvátal se ve druhé půli také zlepšil. Je to na nich, aby ukázali, že mají na místo nárok,“ pravil Jílek.

Ovšem na rozhodující brance se Jemelka s Chvátalem podíleli. Začalo to zbytečným faulem Jemelky a Chvátal pak s Plškem neuhlídal ve vzduchu hlavičkujícího Hlinku.

„V dnešní době se defenzivní hráči trošku bojí a když se to dobře kopne, tak je z toho šance, víc mě mrzí, že Venca Jemelka takhle hloupě fauloval na třiceti metrech, když měl hráče vystát,“ vyčítal Jílek.

„Byla to skvělá hlavička, ale my nemůžeme pouštět Zlín do takových standardek, to je jejich síla,“ povzdechl si gólman Miloš Buchta.

Jinak ovšem Jemelku, jenž se lépe cítí na stoperovi, Jílek chválil: „Venca odehrál hlavně druhý poločas velmi dobře. Ukázal i kvalitu v ofenzivě. Dva tři roky zpátky ve druhé lize hodně střídal po stopera a krajního obránce a my to hodně řešili, kde bude hrát. Pro nás i pro Vencu je plus, že je schopný to zvládnout takhle.“

Zvládl to i Polom, kterého navíc v závěru půle ve velké šanci ve střelecké pozici šlapákem ve vápně fauloval zlínský Hnaníček, avšak sudí Ginzel penaltu chybně neodpískal. „Škoda, že nebylo video,“ posteskl si Polom. „Měla to být penalta.“

Sigma však litovala hlavně prospaného úvodu. Ve druhé půli už dominovala zřetelně. Jenže místy hrála až příliš do šířky, chybělo víc kolmých akcí a především náběhů.

Když už přišly, byly z toho tutovky. Leč křídelníci Falta se Zahradníčkem je trestuhodně neproměnili; blýskl se zlínský brankář Rakovan. „Zlín měl ve druhém poločase kondiční problémy. Mohli jsme mít ještě daleko víc šancí. Ale Rakovan tři čisté góly chytil,“ litoval Jílek.

V závěru se na hrot vytahoval i stoper Beneš, což Jílka zaskočilo vzhledem k tomu, že v pohárové matematice je sakra rozdíl, jestli prohrajete 0:1, či 0:2.

„Bylo to rozhodnutí Benyho. Měl pocit, že nám tam pomůže hlavou, ale já jsem ho už posílal zpátky, protože ani prohra 0:1 venku není výsledek, který by nám měl šanci výrazně zkomplikovat. Naopak druhý inkasovaný gól už by byla velká komplikace,“ věděl Jílek.

„Celkově by zápasu slušela spíš remíza,“ přemítal Buchta. „Ale doma jsme silní a věřím, že to nebude náš poslední zápas sezony.“