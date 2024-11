Minuty v lize dobře prodávají. Mikulenka je poprvé v jednadvacítce

Jenže poté nahradil ve výběru kouče Jana Suchopárka záložníka Matěje Šína, jenž poprvé dostal povolávací rozkaz do seniorské reprezentace.

Další důkaz o tom, že Olomouc je skutečně líheň na fotbalové talenty. Bohužel Hadaš se nakonec se svým kolegou Mikulenkou v národním dresu výběru U21 nepotká.

„Měl jet také, ale bohužel se zranil. Co se týče výkonnosti i zdravotního stavu, jsme v komunikaci s reprezentací a vše konzultujeme. Hadyho zranění nás trochu mrzí, protože on odehrál předchozí dvě utkání reprezentace na pravém halfbeku ve velkém stylu, zvlášť při premiéře. A věřím, že by hrál znova v základu. Nečeká je jednoduchý soupeř, ale jak se dokázali vrátit zpátky do hry o šampionát, tak to by je mohlo nakopnout,“ mrzelo kouče Sigmy Tomáše Janotku.

Česko čeká barážový dvojzápas o postup na mistrovství Evropy s Belgií. „Ze soupeřů, kteří byli na výběr, má Belgie určitě největší individuální kvalitu. Ale uplynulý sraz jsme odehráli dobře – i výsledkově, určitě nepojedeme nastavení tak, že to nezvládneme. Pokud se chceme podívat na Euro, musíme porážet i tyhle týmy,“ přemítal Hadaš.

A Mikulenka? „Uvidím, kolik dostanu prostoru, ale už jen to, že jsem v nominaci, je pro mě osobně úspěch. To, že mám teď velké herní vytížení, je pro mě dobré. Vážím si toho a snažím se trenérovi splácet důvěru,“ těší odchovance Sigmy.

Miki? Lepší v klubu než v repre

„Trenér Suchopárek mi volal v pátek ráno, že došlo ke změně a místo s U20 pojedu s U21. Samozřejmě jsem to nečekal. Má to pro mě o to větší váhu, že jde o jedno z nejdůležitějších utkání v této kategorii. Moc si toho vážím,“ přiblížil Mikulenka nominační proces.

Olomoučtí Matěj Mikulenka (vlevo) a Matěj Hadaš bojují s Lukášem Čmelíkem z Hradce.

„Matěj má hodně odehraných minut v lize, což se dobře prodává trenérovi reprezentace. Je ale potřeba, aby to uměl prodat na hřišti. Proti Slovácku měl přesně tento úkol i s Honzou Fialou, že moji důvěru mají, ale bylo by pěkné, kdyby ji spláceli nějakými góly, ať to nestojí jen na Klimentovi. Každopádně to, že jsou vidět takto mladí, tak je obrovská deviza. Nabírají zkušenosti a já jsem jen rád, že mají takovou odměnu za odvedenou práci. Na Matějovi bylo znát, že nominace do U21 je pro něj prestižnější,“ vystihl Janotka.

Na sraz s Mikulenkou vyrazí také gólman – a další olomoucký odchovanec – Tadeáš Stoppen. U něj se však nedá očekávat, že by zasáhl do zápasu, neboť v týmové hierarchii bude pravděpodobně až za Lukášem Horníčkem z portugalské Bragy. Stoppen navíc v posledních zápasech vypadl ze sestavy i v Sigmě, v bráně jej nahradil Jan Koutný.

Ten vyráží pro změnu s reprezentační dvacítkou. „Různé popichování a legrace určitě probíhají. Bez toho by to ani nešlo. Myslím, že nás to vzájemně i zdravě motivuje,“ řekl Mikulenka.

Početné zastoupení hráčů v reprezentaci je pro Sigmu symbol prestiže. „Hlavně hráči to takto vnímají. Neustále to sledují, kdo je ve výběrech. Já osobně jim říkám, že A-tým reprezentace i kategorie U21 je už skutečnou reprezentací, která má obrovskou váhu. Co je do té doby, to je pomíjivé. Je hezké, že si to mohou prožít, ale lvíčata a A-tým, to už je fakt úspěch a velká pecka,“ míní Janotka.

Kromě zmíněných Stoppena a Mikulenky (a původně i Hadaše) vyslala olomoucká akademie na listopadové repre srazy další šestici hráčů napříč výběry U18, U17 a U16. Na vrcholku pyramidy pak stojí 31letý útočník Jan Kliment, nejlepší střelec Chance Ligy.

„Všem jsme popřáli hodně štěstí. Mikimu jsem ale ještě speciálně říkal, ať se tam snaží, protože mám dojem, že za klub odvádí lepší výkony než v dresu reprezentace. Co jsem ho viděl ve dvacítkách, tak byl pořád jaksi svázanější. Ale přál jsem jim hlavně štěstí, a ať se nám ve zdraví vrátí,“ uzavřel Janotka.