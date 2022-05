Hanáci sambu netančí. Osmé místo odpovídá možnostem současného kádru, vysvětluje Jílek

Konečné osmé místo Jílkovy družiny, střed tabulky, neurazí ani nenadchne. Olomouc se v ročníku prezentovala vysokým presinkem, jenže s míčem toho vymyslela málo. Často i doma hrála na dva defenzivní záložníky, chyběly nápadité akce. Sigma se vytáhla proti Spartě, kterou před plným Androvým stadionem porazila 2:0 a odstřihla ji z boje o titul. Dvakrát remizovala s Plzní, novým šampionem.

„Turbulentní sezona. Měli jsme velmi dobrý vstup, hodně vstřelených branek i bodů, pak byl propad, ale jaro gradovalo, zlepšila se i herní kvalita. Závěr soutěže se blížil našim představám. Osmé místo odpovídá možnostem současného kádru, je zasloužené,“ pravil olomoucký trenér Václav Jílek.

Věří, že týmu plnému odchovanců dokáže vrátit atraktivnější tvář v příštím ročníku: „Budeme silnější.“

V pátek jeho hoši ještě sambu netančili. Ewerton jim dal oba góly a to mohl mít i hattrick, leč z penalty za ruku Breiteho ve zdi přestřelil bránu. I tak zářil. Několikrát rozhoupal boky jako tanečnice v rodné Brazílii. A Olomoučtí se jen dívali.

Hlavně Juraj Chvátal vůbec nestíhal s Ewertonem běhat, natož tančit. Platilo to při druhé i první trefě, když se Jihoameričan trhl také od stopera Poulola, několikrát míč ve vápně zasekl a pak jej otřel o tečujícího zadáka Jemelku do protipohybu Stoppena. Podobně v prvním utkání skóroval Hlavatý, kterému zase pomohlo přizvednutí zadáka Vepřeka. „První gól byla náhoda, tu střelu bych chytil, ale Vašek Jemelka do toho nešťastně kopl. Druhý gól, to ukázal kvalitu. Krásná střela,“ uznal Stoppen.

„Trefil to nádherně už poněkolikáté v sezoně. Stačí mu ale zavřít pravou nohu,“ vyčítal Jílek. Sigma si vybrala i smůlu. „V obou zápasech jsme si dali vlastní gól,“ posteskl si. „Ale bylo to velmi kvalitní utkání. Odvedli jsme maximum.“

Loučení Hubníka, Vepřeka i Daňka? Talent míří do Sparty

Navíc musel lepit sestavu, jak se dalo. Chybělo mu jedenáct hráčů. K marodům se přidali také kapitán Roman Hubník, obránce Michal Vepřek a záložník Kryštof Daněk.

Ani jeden do včerejšího zápasu nenastoupil. A je možné, že v dresu Sigmy už žádný start nepřidají. Brzy osmatřicetiletý Hubník si poranil kotník v prvním zápase, když se v závěru půle pustil do kurážného sóla do vápna soupeře, ale míč si předkopl příliš a špatně došlápl.

Než Olomouc stihla vystřídat, inkasovala. Vzhledem k tomu, že Hubník není podle zdrojů MF DNES spokojený s tím, že od příštího ročníku by měl v Sigmě působit především v B-týmu, pokud postoupí do druhé ligy, novou smlouvu nejspíš nepodepíše a zabalí krásnou kariéru, ve které si zahrál na mistrovství Evropy, s Plzní vyhrál tři tituly, kopl si v Lize mistrů nebo bundeslize.

Olomoucký kapitán Roman Hubník v duelu v Liberci.

Ač pořád v domácí soutěži stíhá, odcházení bude mít zřejmě smutné. Jak MF DNES již informovala, v Sigmě jej má nahradit Lukáš Vraštil, jemuž končí kontrakt ve Zlíně.

O rok mladší Michal Vepřek, sigmácká legenda, má stejnou nabídku jako Hubník: s platem na polovic a do druhé ligy dělat mentora. Z druholigových nabídek si může sveřepý levý bek vybírat; stojí o něj také Prostějov a Karviná.

„U Hubníka i Vepřeka ještě je prostor k jednání,“ podotýká Jílek. Ekonomicky nejzásadnější je pro Sigmu přestup talentovaného Daňka, jenž je podle informací MF DNES blízko odchodu do Sparty.

Bylo by s podivem, pokud by sportovní manažer klubu Ladislav Minář nedostal nabídku také na Mojmíra Chytila. Třiadvacetiletý čahoun patří k nejzajímavějším útočníkům ligy, což ukázal také včera.

Byl u obou branek hostů – na jednu krásně přihrál, druhou parádně vstřelil. Krytí míče má na top úrovni. Potvrdil to, když asistoval Ondřeji Zmrzlému: na zádech udržel Šimka a pak míč předložil před bránu do čisté pozice.

Mimochodem, také levák Zmrzlý bude v kurzu; tuze mu prospělo povýšení na halfbeka. Sezonní čísla uzavřel na bilanci pěti gólů a třech asistencí. A to ještě včera hlavičkoval do břevna.

Zpátky ale k Chytilovi; v 72. minutě převzal balon od Růska, na hranici pokutového území se otočil kolem mazáka Suchého a precizním obstřelem zakroutil míč za háčky.

Sigma smazala ztrátu, jenže Ewerton v pohledném utkání o sedmé místo ještě nedotančil.