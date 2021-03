Nová smlouva pro Vepřeka. I příští sezonu bude nahánět olomoucké legendy

Mateřskou Olomouc už máte do konce kariéry, což?

Víte co, mně už by se stejně nikam nechtělo.

V zimě o vás stálo Brno, nehrál jste a vypadalo to všelijak.

Nějaké nabídky byly, ale s panem Minářem jsme byli domluvení rychle. Řekl, že mi smlouvu prodlouží o rok, a já jsem rád, že můžu v Olomouci pokračovat.

Neusiloval jste o delší kontrakt?

Domluvili jsme se na rok, přece jen už nejsem nejmladší. Pak si řekneme, co a jak. Příští rok v únoru se můžeme bavit. Samozřejmě bude záležet na tom, jestli budu hrát.

Bavili jste se se sportovním manažerem Ladislavem Minářem také o vaší roli? Zda je pořád hlavně na hřišti, nebo už spíš budete pomáhat mladému Ondřeji Zmrzlému v rozjezdu kariéry?

Bavili jsme se o tom, jak to je. Říkal, že je se mnou spokojený, co se týče výkonnosti. I zdraví a fyzický fond doteď taky dobré. Ale nyní hrává Zmrzka a pan Minář bude rád, když ho podpořím, pomůžu, poradím.

S rolí mentora nemáte potíž?

Nemám. Jsem rád, když vím, jak to je. Podle toho se dokážu zařídit. Když Ondra bude s něčím potřebovat pomoc, řeknu mu svůj názor, jak bych to hrál já. Ale dál už je to jen na něm.

Určitě se pokusíte nahánět další legendy. Před sebou máte Kučeru, Kotůlka, Kováře a Machalu.

Jo, Kuča mi psal, že jestli se dostanu před něj, tak mu mám aspoň zaplatit pivo.

Chybí vám třináct startů.

Stát se ale může cokoliv.

Třeba achilovka...

Jsem teď zcela mimo hru. Pohyb nebyl takový, jaký by měl být. Nějakým způsobem jsem tomu ulevoval, to šlo vidět. Cítím to i při normální chůzi, teď jsem dostal berle a ortézu. Mám to šetřit úplně. Minimálně tři týdny budu mimo a potom uvidíme podle kontrolního sona. Postupně se pak budu do toho zase dostávat.

Až na pár hostování jste celou kariéru strávil v Sigmě. Považujete se za legendu?

Určitě se neberu za legendu, i když jak jste říkal ta jména, je to pěkná společnost. Já si na tom ale nikdy nezakládal, nepotrpěl, neřeším to.

A za kariéru se už ohlížíte?

Ne, vůbec.

A když vás o to poprosím?

Tak to si dáme za rok. Ale všechno je o zdraví. Když jste zdravý, je to o vás, jak se dokážete nachystat.

Nemrzí, že jste si nezkusil cizinu?

Nemrzí, i když údajně přestup do druhé bundesligy byl kdysi blízko. Já se o to extra nikdy nezajímal a už si ani nevzpomenu, jaký klub to byl. Beru to tak, že věci se dějí z nějakého důvodu. Mělo to jiná pozitiva. Vyhráli jsme český pohár.

Díky vašemu úžasnému finálovému gólu Spartě.

Velké zápasy jako proti Seville v kariéře taky byly, neříkám, že moc. Ale Andrák byl vyprodaný a to jsou ty nejhezčí vzpomínky.

Souboj olomouckého kapitána Michala Vepřeka s Aleixem Vidalem ze Sevilly.

Chuť k fotbalu s věkem nemizí?

Chuť je, kdyby mě to nebavilo, tak bych to už zabalil. Je pravda, že čím je člověk starší, tím víc si fotbalu váží a užívá si ho, než aby se z něj stresoval. Mám z něj větší radost. Když jste zraněný, dokážete si přehodnotit některé věci, díváte se na ně jinak, a čím jste starší, tím víc.

Co máte na fotbale nejvíc rád?

Když si fotbal užíváte a těšíte se na každý trénink, je to obrovský rozdíl, než když to berete tak, že jdete do práce, kam musíte. Mám radost ze hry, z kolektivu.

Přemýšlíte, co po kariéře?

Začínám nad tím přemýšlet víc a víc. Chci zůstat u fotbalu, když ho dělám celou dobu a dá se říct, že nějaké úspěchy se povedly. Momentálně se chci ale zase porvat o místo, hrávat. A když to pak nepůjde, ukončit to a věnovat se něčemu jinému.

Trénování prcků?

Úplně prcků asi ne, to bych nedával. Stačí mi ti moji prcci. Mít tam takových dvacet, to bych nezvládl. U mládeže by se mi to ale líbilo.

Jak se vám líbí sezona? Hrajete střed tabulky a čeká vás čtvrtfinále poháru proti Slavii.

V lize se nám to moc nepovedlo, tam je to nahoru dolů. Výsledkově i herně. V poháru jsme se dostali docela daleko, bylo by skvělé přes Slavii postoupit a být mezi posledními čtyřmi. To už by byla bomba. I když víme, že Slavia je nejlepší tým v Česku. Má velice vyrovnané výkony a dokáže hrát na všech frontách.

Ve čtvrtfinále Evropské ligy vyzve Arsenal. Slavia patří k lepším klubům i v Evropě.

Souhlasím. Smekám před ní, jak se dokáže nastavit. Ať už to byl Leicester, nebo teď Rangers. Soupeře za čtyři zápasy nepustili do pořádné šance a naopak sami jsou schopni dát gól, což se hrozně cení.

Je Slavia inspirativní?

Ano, je znát, že vědí, co mají hrát, že mají kvalitního trenéra.

Jak ji vyřadit?

Každému na hřišti by musel zápas abnormálně vyjít a od Slavie by muselo proběhnout nějaké zaváhání.

Michal Vepřek v utkání proti Slavii.

První jarní zápas v Edenu jste vedli, a byť jste nakonec prohráli 1:3, nehráli jste špatně.

Nastoupili jsme dobře, ale udělali jsme dvě hloupé penalty, díky kterým to otočili. A pak už to zkušeně jenom dohráli. Je pravda, že penalt je proti nám hrozně moc.

Jde o nešikovné fauly, nebo v tom vidíte nový trend videa?

Je to nešikovné, od nás naivní. Místo toho, abychom to ustáli, do souboje vletíme. A dnes na videu, když se chce, tak se tam najde všechno.