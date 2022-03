Nůžky vystřihly z olomoucké brány Stejskala. Macík myslí na šestku

„Mrzí nevyužité šance a ztracené body. Měli jsme je získat. Do tabulky je potřebujeme. Ale cítil jsem se velmi dobře. Konečně jsem po delší době odchytal ligový zápas. Moc jsem si nezachytal, soupeř měl pouze pár centrů do vápna, které jsem musel posbírat,“ přemítal. „Myslím si, že z mé strany to byl solidní zápas vzhledem k tomu, že jsem nastoupil po dlouhé době. Hodnotím to pozitivně.“

Slovenský čahoun s vyholenou lebkou a kérkami je po odchodu Mandouse do Slavie jasnou olomouckou jedničkou, jenže těsně před odletem na zimní soustředění na Maltu si na tréninku poranil v zápěstí navikulárku a host ze Slavie Jan Stejskal v přípravě čapal vzorně, tudíž si Macík musel počkat na návrat i po doléčení. Dočkal se po porážce Sigmy na Baníku, kterou trefil Pokorný povedenými nůžkami. Stejskal zůstal na čáře přikovaný podobně jako v předchozím zápase proti dalekonosné ráně mladoboleslavského Matějovského.

A tentokrát se už trenér Václav Jílek rozhodl pro Macíka. „Honzovi Stejskalovi jsme vyčítali trochu gól na Baníku,“ připustil Jílek. „Nebyla to ale otázka nespokojenosti s ním. Matúš byl po většinu podzimu jednička, Honza jej výborně zastoupil, odchytal kvalitní přípravu, ale bohužel jsme v utkáních nebyli úspěšní. Proto jsme udělali změnu.“

Macík už návrat vyhlížel. „Jsem spokojený. V týdnu za mnou přišel trenér, odchytal jsem zápas za béčko, což pro mě byl první impulz, že se mnou mají na víkend plány. Za béčko jsem si šel rád zahrát, neboť jsem od podzimu neodchytal žádný zápas, ani v přípravě, takže jsem to pochopil tak, že mě poslali se rozchytat,“ líčil. „Zranění nebylo tak vážné, jak jsme si zpočátku mysleli. Byl jsem mimo tři týdny. Poté jsem sice začal trénovat, ale zabrzdil mě covid. Proto se pauza trochu protáhla. Nyní jsem ale v pořádku.“

Pro Sigmu fajn zpráva, i když kopačka ji tlačí jinde než mezi tyčemi. V jarní části skórovala jen proti Boleslavi. V Jablonci, Ostravě i s Teplicemi šance zahazovala. Navíc se neprosadila ani ve čtvrtfinále domácího poháru proti Slovácku.

„S Teplicemi jsme si vypracovali pět tutových příležitostí. Je to o tom stejném. Musíme na tom pracovat. Naše hra je dobrá, dalo se na to dívat. Byly k vidění situace, které nacvičujeme, které chceme hrát. Bohužel nás trápí koncovka,“ hlesl Macík.

Olomouc z posledních sedmi zápasů vyhrála jediný. V tabulce ji patří devátá příčka s dvoubodovou ztrátou na šestou pozici zaručující mistrovskou skupinu, ale také pouze s jednobodovým náskokem na jedenácté místo, které už znamená pouze boje o záchranu.

„My se nedíváme dolů. Snažíme se dívat na první šestku,“ ujistí Macík. „Tabulka je hodně vyrovnaná. Šanci na šestku máme. Věříme si na ni, věříme v naše síly. Máme na to dobré mužstvo. Není tam velká ztráta. Cílem je šestka,“ zopakoval.

V sobotu Sigma potřebuje doma porazit Bohemians. Osmadvacetiletý gólman by znovu neměl být ve velkém zápřahu.