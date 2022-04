Místo životní sezony předčasné loučení. Zraněný Hála v Olomouci končí

Vypadalo to na životní sezonu drobného drzouna. Jenže další trefu ani přihrávku už nepřidal. V listopadu si poranil achilovku, od té doby nehrál a teď dva měsíce před vypršením kontraktu oznámil předčasný konec v Sigmě, jež svému odchovanci před domácím šlágrem se Spartou poděkuje za služby.

„Už delší dobu jsem přemýšlel o tom, že bych chtěl zkusit výzvu, změnu. Lákalo mě vyzkoušet si zase něco nového. Jsou tam i jiné věci mimo fotbal, rodinný život. Bylo toho víc, než jen zranění,“ uvedl Hála na klubovém webu.

„S Martinem jsme se o prodloužení smlouvy v minulosti bavili několikrát. On sám avizoval, že by jej lákala změna prostředí a nová výzva. Nakonec to dopadlo tak, že by u nás měl odehrát alespoň jarní část soutěže, což mu ale znemožnilo zranění,“ řekl sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

„Ve finále jsme se tedy dohodli na předčasném ukončení smlouvy. Za odvedené služby pro Sigmu během celého jeho působení se mu sluší poděkovat. Přejeme mu hodně štěstí a především zdraví do budoucna.“

Hála se nyní pohybuje na Berounsku, kde má jeho přítelkyně jazykovou školu. On sám rozjíždí fotbalovou akademii.

„Achilovka mě bolí. Hledám různé varianty rehabilitace, možnosti. Objíždím lidi, kteří se mi v tom snaží pomoct,“ vykládal nedávno MF DNES. „Není to alternativní medicína, ale když vás někdo léčí delší dobu a nedaří se to, tak třeba někdo jiný pomůže. Byl jsem na klinice u pana Koláře. Někdy je to alchymie.“

Že mu zranění uťalo životní sezonu, fatálně nebere. „Mrzí to, nikoho nepotěší, když je zraněný. V životě jsou ale horší věci,“ povídal. „Stalo se to z nějakého důvodu, musím si vzít z toho to pozitivní a snažit si jít dál. Jak se říká: Když se zavřou jedny dveře, druhé se třeba otevřou. Člověk se tím asi nesmí moc zaobírat.“

Hála je vicemistr Evropy do 19 let z roku 2011, v roce 2012 vyhrál se Sigmou domácí pohár. Hostoval ve Slovácku, Nitře a Českých Budějovicích. V lize odehrál 140 zápasů a dal 14 gólů. Spolu s Mojmírem Chytilem a Antonínem Růskem je stále nejlepším střelcem Sigmy v ročníku.

Zájem o něj projevili Bohemians. „Co bude po sezoně, vůbec nevím. A ani to teď není pro mě na pořadu dne,“ líčil však Hála na začátku dubna.