Olomouc má novou brankářskou jedničku. S Mandousem neprohrává

Na pořádnou šanci plzeňský odchovanec čekal od příchodu ze Žiliny trpělivě rok a půl. Až po podzimní porážce 0:1 ve Zlíně nahradil mezi tyčemi veterána Miloše Buchtu a jako by si řekl: Když jsem čekal tak dlouho, ukážu, co umím!

Na úvod vychytal nulu proti suverénní Slavii. Neinkasoval také od Liberce a naposledy ho nepřekonali ani sparťané. A ne že by neměli slibné možnosti!

Křídelníci Plavšič s Karlssonem byli v nadějných pozicích, útočník Hložek ještě v nastaveném čase mohl odvrátit porážku 0:1, jenže Mandous byl pokaždé připraven. „Nejtěžší byl zákrok proti Karlssonovi,“ rekapituluje.

V 72. minutě našel Hložek za obranou Sigmy švédský expres, který se sám před Mandousem snažil o obstřel, leč hrdina Hanáků sebou mrskl na trávník bleskově a rukou míč vyrazil. Zákrok zápasu!

„Naznačil, že to bude dávat do protipohybu. Navedl jsem si ho tam. Bylo vidět, že to tam chce dát, takže jsem si jen počkal a chytil jsem to,“ oddechl si.

V první půli zase nohou vyrazil zakončení unikajícího Plavšiče. „Naštěstí jsem to vykryl patou. Byl jsem u něj včas.“

A na závěr v rukavicích udržel i štiplavou přízemní ránu Hložka ze středu vápna.

Měl i štěstí, že talent Sparty mířil jen doprostřed a ani teč skluzujícího stopera Jemelky míč neposlala mimo Mandousův dosah. „Obránce přes něj padal, byla tam malá teč, ale naštěstí jsem to chytil,“ lebedil si. „Nula je skvělá.“

Mandous je skvělý!

V první půli ještě v letu vyrazil petardu Kangy z halfvoleje zpoza šestnáctky. Vyplatila se důkladná příprava na sparťanské střelce.

„Měli jsme na sestřizích Kangu, Dočkala, Hložka, Tetteha, takže jsem je měl trošku načtené, ale do poslední chvíle jsme nevěděli sestavu,“ připomenul, že Sparta před zápasem vyměnila trenéra Jílka za Kotala. „Snažili jsme se hodně mluvit, abychom byli dobře organizovaní a obranu vysouvali. Až na pár situací to bylo dobré, ale je to Sparta, něco si vytvoří. Bylo to emotivní utkání, uválčili jsme to, takže super.“

Mandous vyčnívá nejen dynamikou, ale díky technice také rozehrávkou. Splňuje přísná kritéria moderního brankáře, kteří jsou žádaným zbožím ve větších klubech.

V Sigmě si to uvědomují, a tak na začátku února prodloužili s gólmanem, který si v Žilině zachytal předkolo Ligy mistrů, smlouvu do léta 2023. „Na šanci v A-týmu jsem si musel trpělivě počkat. Poctivě jsem trénoval a věřil, že příležitost přijde. Jsem rád, že se tak stalo. Nabídky na prodloužení smlouvy si velice vážím,“ řekl klubovému webu.

Pokud mu forma vydrží, může 39letý Buchta, který minulé sezony patřil k nejlepším gólmanům v lize, končit kariéru jako náhradník. Jenže na to kolega v sedmadvaceti nesmí brát ohled. „Bavili jsme se o tom s trenérem brankářů během zimy, že bude teď jedničkou. Mandy podával dobré výkony, takže jsme s tím nechtěli hýbat,“ vysvětlil citlivou volbu Látal. „Řekli jsme si, že když se bude dobře projevovat v přípravě, bude jednička, ať má gólman klid. Ví, že důvěru má.“

V šesti duelech inkasoval jen třikrát; v sobotu se pokusí vynulovat také Opavu. „Doufám, že to bude pokračovat,“ přeje si. „Máme sérii bez prohraných zápasů, na to chceme navázat. O šesti bodech po dvou zápasech jsme snili.“

Mandous není talisman, co nosí v rukavicích Olomouci štěstí.

Na šťastném období Olomouce se zásadně podílí.