Host, který zanechal dojem. Olomoucký útok se bude muset obejít bez Juliše

Zkrátka záplatou. Když si vzpomene, kolik úsilí dalo Juliše přivést, kysele se zatváří nad výtkou, že to nebylo koncepční...



Hráči z Čech, natož ze Sparty, se na Moravu příliš neženou. A s malými dětmi už vůbec ne. I díky doporučení někdejšího kouče Hanáků to však klaplo.

„Trenér Jílek říkal, že by to pro mě bylo nejlepší. Všechno mi doporučil – kluci dobrý, podnebí dobrý. Hlavně fotbalově že by mi to mohlo vyhovovat,“ usmíval se 25letý střelec, jehož v rozletu kariéry zabrzdilo zranění paty.

A Jílek se skutečně nemýlil. Nebylo to jen podnebím na Hané, půlroční odskočení do Olomouce dopadlo pro Juliše báječně. Posuďte sami; ve 12 zápasech za Sigmu dal osm gólů. Potřeboval na ně 27 střeleckých pokusů, z toho 11 mezi tyče.



Čili třikrát ho brankáři vychytali, jinak neměli nárok. Míč uklízel k tyčím, počínal si zabijácky. Další dva góly přidal v českém poháru. Deset tref ve čtrnácti startech je parádní celková bilance. Lze k ní přičíst i dalších deset podzimních zásahů za sparťanské béčko ve třetí lize.

Hostování předčilo má očekávání, říká Juliš

„Nyní se cítím moc dobře a hostování předčilo má očekávání,“ hlásil Juliš pro web Sparty, když se v létě vrátil do přípravy ucházet se o místo.

Pokud už hostování bez opce, pak takovéto. Fanoušci Sigmy budou dlouho vzpomínat, kdy na hrotu viděli kanonýra Julišova ražení – skutečného střelce s dokonalým výběrem místa, který ví, kam a jak uklidit balon. I když v mezihře nebyl tolik výrazný, kolem vápna si počínal nemilosrdně.

Připomínal Davida Lafatu, přes něhož se snažil dostat do sestavy před lety ve Spartě. „Před tím, než jsem do Olomouce šel, jsem dlouho ligu nehrál, často jsem byl zraněný a na podzim jsem hrál za béčko ve třetí lize. Důležité pro mě bylo, že jsem se chytl hned na začátku, kdy jsem v prvním zápase dal dvě branky,“ připomíná skvělý debut proti Teplicím.

„Když jsem přišel v zimě do Olomouce, tak jsem z kabiny znal jen dva hráče, celá parta tam spolu drží pohromadě několik let. Jsem společenský člověk, ale na začátku jsem v šatně jen seděl, mlčel a poslouchal. Ale od té chvíle mi i spoluhráči víc věřili, vzali mě mezi sebe a díky tomu jsem dával góly až do konce. Teď doufám, že si formu přenesu i sem a budu platný Spartě.“

Osm gólů jako tři od Nešpora

Osm Julišových gólů nakonec ale přineslo Olomouci jen sedm bodů. Pro srovnání, tři góly maroda Nešpora na podzim znamenaly rovněž sedm bodů. Pro sparťana bylo frustrující, že ani jeho branky nepomohly zastavit strmý pád Sigmy do skupiny o záchranu.

„Hrozně frustrující,“ kývl. „Dal jsem tři góly a tři zápasy jsme prohráli. Já vůbec nerozumím tomu, jak jsme se tam mohli dostat. Když jsme začínali po koroně, tak jsem si vůbec nepřipouštěl, že bychom mohli vypadnout z desítky.“

Ovšem bez příspěvku Juliše by Sigmě hrozila dokonce baráž, nikdo nemohl tušit, že se kvůli koronaviru nakonec hrát nebude.



I proto trenér Radoslav Látal přes klubový web vzkázal: „Lukášovi bych chtěl za jeho účinkování v Sigmě poděkovat. Je to inteligentní a pracovitý kluk, výborně zapadl do kabiny. Pomohl nám góly. Věřím, že i my jsme mu pomohli dostat se do formy. Přeji mu, ať se mu daří.“

Ve Spartě ho teď čeká mnohem větší konkurence; nejlepší střelec uplynulé sezony Kozák nebo Tetteh chtějí rovněž plnit roli útočníka číslo jedna. Pomoct by však Julišovi mohlo, že trenér Kotal, který mezitím vystřídal Jílka, ve sparťanském béčku dobře poznal, co v něm má. „

Na podzim jsem pod ním odehrál všechny zápasy i přesto, že první tři utkání jsem nebyl schopný trefit ani tu velkou síť za bránou. Je výhoda, že mě už zná a ví, co ode mě může čekat. Na druhou stranu já musím prokázat, že umím pořád dávat góly, a přesvědčit ho, abych mohl hrát,“ uvědomuje si.

A kdo teď na hrot?

Na Letné se hlásil odpočatý a natěšený na výzvu. „Měl jsem dovolenou necelé tři týdny. První týden jsem nic nedělal a jen odpočíval, na čemž jsme byli domluveni i s kondičními trenéry, protože po koronavirové pauze jsem v systému středa–neděle–středa odehrál skoro všechno,“ líčil olomoucký zápřah. „Teď hlavně doufám, že budu zdravý, stanu se pro Spartu platným a zasloužím si místo v týmu.“

Zatímco Minář po půl roce zase dumá: „Juliš tady odvedl kus dobré práce. No, nahraďte ho...“

Námluvy s jabloneckým Chramostou zřejmě nevyjdou. K dispozici má Sigma uzdraveného Nešpora, třeba se probudí Yunis, z Pardubic se vrátil nadaný Zifčák.

Nebo potíže s hrotem opět odloží hostovačka?