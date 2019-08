Bývalí parťáci, dnes sokové. Hoftych jde v lize proti Látalovi

„Telefonovali jsme si, dobře se spolu známe. Ale jak Pavel sám říkal, na devadesát minut kamarády nebudeme, budeme nepřáteli,“ tlumočil Látal pro klubový web. „On je takový lehce impulzivní, takže možná mezi nás budou muset postavit zeď. Určitě to bude jak se říká hecovat a možná padne i nějaké to sprosté slovo.“

V Trnavě spolu zažili turbulentní štaci. Když Látal převzal mužstvo, v závěru přípravy prohráli s Olomoucí 0:3 a nový kouč se na Hoftycha jen ohlédl: „Co tady budeme dělat s tímhle mančaftem? Chci jít domů.“

Udělali s ním však velké věci. Prodrápali se do základní skupiny Evropské ligy, kde zanechali solidní dojem. A Látal řadí trnavskou misi v trenérské kariéře mezi nejkrásnější. „Asi do smrti nezapomenu na Evropskou ligu. Cesty do Bruselu, Istanbulu. Cením si toho o to víc, že se nám to podařilo s průměrným mančaftem,“ vyprávěl nedávno v rozhovoru pro MF DNES.

Jenže konec přišel náhle. Majitel se rozhodl klub prodat a následovala rezignace Hoftycha i Látala. „Mrzelo to,“ připouští Látal. „Šel jsem v zimě za Pavlem Hoftychem, že se mi strašně líbí plzeňská cesta. Doplň kádr, budeme to budovat, povídám. Ale nic z toho nám majitel nesvolil.“

Přitom mu vydělali v Evropě slušné peníze. „Dvacet pět let do toho vrážel peníze, říkal mi: Trenérko, vy jste první, kdo mi je přinesl. Bylo mi oznámeno, že to prodá, Pavel Hoftych mi taky řekl, že končí. Prodal se celý kádr. Zůstali dva kluci,“ ohlížel se Látal za trnavským koncem. Na Hoftycha má jen slova chvály: „Pomohl mi.“

Oba týmy mají jen tři body

Teď se však šetřit nebudou. „Víme, co od sebe čekat. S Libercem to bude vyrovnaný zápas. Nečeká nás nic lehkého. Jakmile se nepřizpůsobíme jejich stylu hry a agresivním soubojům, bude s námi špatně,“ varuje Látal.

Olomouc je na tom co se týče bodů v tabulce stejně jako Slovan; ze tří kol vydolovala jednu výhru. „Liberec bude také pod tlakem, jelikož i jemu, stejně jako nám, chybí body. Rozhodovat bude právě jejich agresivita, ale také především to, jak se na ni my jako mužstvo připravíme,“ zdůrazňuje Látal.

„My už potřebujeme nutně bodově zabrat. Bude to těžká práce, ale povinnost nám velí i kvůli složitému rozlosování za každou cenu vyhrát, protože máme po třech kolech tři body, po Olomouci jedeme dvakrát ven na Slavii a do Karviné a pak máme doma Spartu. Je to pro nás velice důležitý zápas,“ uvědomuje si Hoftychův asistent Miroslav Holeňák.

V úvodu měla těžký los hlavně Sigma; hrála s elitními týmy Plzní a Slavií, s nimiž vyšla naprázdno, ač do poslední minuty sahala po bodech. „Hráli jsme dvakrát venku, teď to bude potřetí. Na Slavii se nám střelecky nedařilo, ale v Plzni se nám branku dát podařilo. Bodovali jsme v domácím prostředí. Myslím si, že ty více produktivní zápasy nás teprve čekají. Teď je pro nás ale stěžejní připravit se na Liberec,“ pokračuje Látal.

Liberec má dlouhodobě potíže se zakončením. „Olomouc chceme nějak překvapit, věříme si, ale budeme se muset ještě víc prosazovat v koncovce,“ řekl Holeňák. „Zatím jsme sice dali v každém zápase gól, ale dvakrát to k bodům nevedlo.“

Podobné trable v ofenzivě řeší i Sigma. „Děláme různé nácviky, zaměřujeme se hlavně na standardní situace,“ podotkl Látal.

Liberec si v týdnu zahrál přípravný zápas s třetiligovými Přepeřemi. V kombinované sestavě vyhrál 6:1 a dvakrát se gólově prosadil vysoký chorvatský útočník Petar Musa. Poprvé se ukázal talentovaný ukrajinský záložník Achmed Alibekov, kterého Slovan čerstvě získal na hostování z Dynama Kyjev. Šanci v lize by mohl dostat už proti Olomouci.

Mimo hru naopak zůstává mladý obránce Michal Fukala, který si na evropském šampionátu hráčů do 19 let poranil koleno.

„Nemyslím si, že by mezi námi a Libercem byl velký rozdíl. Půjdeme si to rozdat na férovku,“ předesílá olomoucký obránce Michal Vepřek. „A trenér by mohl do kabiny vypsat nějakou prémii za výhru nad Pavlem Hoftychem,“ mrkne.