Další facka pro Liberec: třetí prohra v řadě a neuznaný gól

Zápas čtvrtého ligového kola s Olomoucí výrazně ovlivnila situace z 86. minuty, kdy Liberečtí mohli vyrovnat. Peškova rána se odrazila od břevna zřejmě za brankovou čáru, ale sudí to nechalo v klidu a gól neuznali.

Liberecký záložník Jakub Pešek už zvedal ruce na oslavu stejně jako další hráči jeho týmu, ale radost to byla předčasná. „Jsem si jistý, že to byl gól,“ prohlásil Pešek rezolutně. „Já jsem to viděl dobře. Spoluhráči to taky viděli. Okamžitě jsem běžel za panem rozhodčím, ten mi řekl, že to viděl stejně jako já, ale gól neuznal.“

Televizní záběry ukazují, že balon po odrazu od břevna s největší pravděpodobností skutečně překročil brankovou čáru celým objemem, a tudíž gól měl platit. Z prohry 0:1 by tak byla rázem remíza 1:1 a Liberec, který byl ve druhém poločase ve velkém tlaku, by ještě mohl zkusit zápas otočit.

První asistent rozhodčího Jakub Hrabovský však situaci vyhodnotil jinak. „Ze svého pozičního postavení jsem to komunikoval s hlavním rozhodčím a dal jsem mu takovou informaci, že dle mého názoru míč celým objemem přes brankovou čáru nepřešel,“ řekl Hrabovský po utkání.

Připustil však, že k vyhodnocení situace nebyl v ideálním postavení na úrovni brankové čáry.

„Jako asistent rozhodčího musím být v linii před posledním bránícím hráčem, takže v době kopu jsem byl asi na úrovni malého vápna a přesouval jsem se k brankové čáře, dřív jsem to stihnout nemohl,“ vysvětlil sudí.

Domácí kouč Pavel Hoftych na to však měl odlišný názor. „Podle reakcí hráčů i opaření Olomouce všichni věděli, že branka padla. První asistent ji vidět nemohl, protože se celou dobu věnoval naší lavičce, chtěl komunikovat a rozdávat karty, takže je jasné, že mu pak nestačily běžecké síly, aby byl ve správném postavení,“ podotkl Hoftych, který právě po upozornění Hrabovského dostal během utkání žlutou kartu stejně jako jeho asistent Pavel Medynský.

Neuznaný liberecký gól znovu oživil debatu o přítomnosti videorozhodčích. Ti jsou nasazováni jen na některé ligové zápasy, ostatní duely se musí obejít bez videa. A to byl právě případ Liberce.

„Rozumím emocím ze strany laviček. Stejně jako hráči nechtějí dělat chyby, tak ani my rozhodčí nechceme chybovat a video by nám v takových situacích hrozně pomohlo,“ řekl asistent rozhodčího Jakub Hrabovský.

„Viděl jsem v lize i zápasy, kde video bylo, a stejně to bylo na nic,“ kontroval naštvaný liberecký kouč.

Liberec v téhle sezoně nekouše křivdu poprvé. Poškozen ze strany arbitrů se cítil ve třech ze čtyř zápasů. V prvním kole v Ostravě čelil vymyšlené penaltě, kterou Hrubý naštěstí pro severočeský tým neproměnil. Ve Zlíně se zase Liberečtí čílili poté, co sudí v závěru utkání nepískl pokutový kop po zákroku na Malinského. A teď neuznaný Peškův gól…

„Bohužel se s tím nic nedá dělat. Takový je fotbal. My si akorát sami můžeme udělat obrázek o rozhodčích. Viděli jsme, jak pískali celý zápas. Já to raději nebudu komentovat,“ řekl Jakub Pešek po sobotní prohře s Olomoucí.

Bez ohledu na křivdu však Liberec neodehrál ideální utkání. Začal rozpačitě, po půlhodině hry se sice zvedl, ale pak udělal chybu ve středu pole a soupeř ho potrestal gólem, který se nakonec ukázal jako vítězný. Druhý poločas byl ve znamení libereckého tlaku, avšak většinou jalového.

„Do zápasu jsme opět nevstoupili dobře stejně jako ve Zlíně, nad tím se musíme zamyslet. V kabině vypadáme nabuzeně, ale potom to nedokážeme prodat na hřišti,“ uvědomuje si kouč Hoftych. „Druhý poločas jsme se snažili s utkáním něco udělat, dali jsme regulérní branku, hráči makali a nechali na hřišti srdce, měli jsme velký tlak, ale skórovat se nám nepodařilo.“

Po třech prohrách za sebou čeká fotbalisty Liberce velice těžký los. Hrají dvakrát venku - na Slavii a v Karviné - a poté hostí Spartu.