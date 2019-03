Fotbalová Olomouc zavřela vrata. A září Kalvach se Zahradníčkem

Zahradníček hrál stejně jako minule proti Příbrami parádní part.

Na demolici Pražanů 4:0 se podílel i vítězným zásahem. To znovu od půlky hřiště táhl útok, a protože mu sebevědomí jde nahoru, navezl si balon na vápně na svou slabší levačku a poslal ho po zemi kolem přední tyče. Na podzim marný, na jaře skvělý. Zatímco v první polovině sezony neskóroval, teď se trefil podruhé po sobě a větrá obránce jako atlet. Běžecké dispozice má výjimečné, konečně přidává i efektivitu. Hraje ve vynikající formě.

Podobně jako defenzivní záložník Lukáš Kalvach. No defenzivní...

Za výkon proti Příbrami dostal od MF DNES známku 1,5 a Zahradníček 1, na Dukle si hodnocení prohodili. Znovu byli nositeli olomoucké ofenzivy. Kalvach výkon vyšperkoval dvěma góly, svými prvními v lize. Čekal na ně 51 startů. Ale i další sigmáci se dostávají do ráže. Ramenatý brankář Miloš Buchta nemusí řešit moc střel, avšak spolehlivě vytáhne jeden dva zákroky, jež dají týmu naději na body. Je pak až malicherné řešit horší rozehrávku, kvůli které by kritici viděli v brance raději Reichla. Kdepak, osmatřicetiletý Buchta je oporou a vůbec nejlépe hodnoceným sigmákem.

Po zranění se vrátil ve velkém stylu pravý obránce Martin Sladký; gólem rozhodl bitvu na Bohemce, pak asistencí na vítězný zásah pomohl udolat Příbram. I na Dukle čepoval míče do šestnáctky žíznivě.

271 minut nedostali fotbalisté Olomouce gól, což je aktuálně nejdelší série v lize.

Jenže v pondělní domácí dohrávce proti sedmému Liberci bude kvůli čtyřem žlutým kartám chybět. Nahradit ho může Štěrba. Defenzivu zpevnil hlavně zkušený stoper Vít Beneš, jediná zimní posila. Sigma vyhrála tři zápasy v řadě, všechny s nulou a poskočila ze záchranářské skupiny do vytoužené desítky. Celkově v pěti ze šesti utkání neinkasovala. Buchta vychytal už osm čistých kont. Pravda, tři předchozí soupeři byli ze spodku a defenzivu modrých příliš neprověřili, avšak o to cennějších je devět bodů, které Olomouc s Bohemkou, Příbramí a Duklou uhrála. Zase je dozadu kompaktní, poctivá. Čím to?

„Faktor Beneš hraje svoji roli,“ chválí zkušenou posilu Jílek. „Těší mě, že brankových situací mají soupeři málo. Defenzivní činnost je lepší, jsme odpovědnější. I středoví hráči jsou včas v pozicích a jsme schopni soupeře eliminovat.“

Zahradníček přikývne: „S Víťou Benešem jsme daleko kompaktnější – a hlavně silní ve vzduchu. Zkušenostmi nám dokáže pomoct.“

Jako naposledy na Dukle. I když musel Buchta vytáhnout dva těžší zákroky, defenziva fungovala.

„Pro mě zásadní faktor, který udával utkání ráz, byl, že jsme do puntíku plnili taktiku, to znamená aktivitu ve vysokém postavení, napadání rozehrávky Dukly a pak velkou kompaktnost po případném přehrání první naší presinkové vlny,“ těšilo Jílka dodržení herního plánu. „A stejně i po zisku míče jsme byli schopni reagovat rychle s dobrým doplněním a využívali jsme uvolněnějších křídelních prostorů, které systém Dukly nabízí. Celé mužstvo musím pochválit za přístup. Až na dvě tři šance si Dukla nevypracovala větší množství brankových příležitostí, jako tomu bylo v předešlých domácích utkáních, takže i z pohledu defenzivy plus.“

A minusy? Kromě žluté karty pro Sladkého snad jen menší příspěvek od záložníků Housky, Plška a Falty, kterého Jílek posadil po čase na lavičku. Avšak sigmáci se zvedají, což chtějí potvrdit i proti soupeři z horní části tabulky. „Pořád máme velké rezervy v herní kvalitě, ale začali jsme daleko víc pracovat jako tým,“ cení si Jílek.