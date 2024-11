Takhle se za Sigmu nebojuje, zlobili se fandové. Kouč to jako krizi nevidí

Koutného spoluhráči se zachovali ukázkově. Dvacetiletého brankáře hned zasypali slovy podpory. Jenomže fotbalově toho předvedli pramálo, a tak Olomouc po svém pravděpodobně nejhorším výkonu letošní sezony Chance Ligy padla na domácím hřišti se Slovanem 1:4.

A nespokojení fanoušci Olomouce, kterých nepřišly ani tři tisíce, už o poločase za stavu 0:3 řvali z tribun: „Takhle se za Sigmu nebojuje!“

„První gól bohužel určil ráz zápasu. To asi nečekal nikdo, byla to střela z veliké dálky. Osobně to vnímám tak, že brankář už má představu, že balon dávno drží a už je myšlenkami o krok dopředu a přemýšlí, jak rozehraje. Ale musím říct, že reakce hráčů byla perfektní, gesto spoluhráčů se mi strašně líbilo. I my trenéři jsme se Koudyho snažili o poločase podpořit a na hráče jsme apelovali, aby zkusili zabrat i za Honzu,“ pověděl trenér Tomáš Janotka.

„Nám ten první gól jednoznačně pomohl, se štěstím to propadlo až do brány, ale nevystřelíš, nedáš gól. Po další trefě už jsme Olomouc utlumili,“ vycítil liberecký trenér Radoslav Kováč.

Jeho protějšek Janotka si ovšem gólmanské chyby příliš k srdci nebere. „Nevnímám to nijak speciálně. Samozřejmě nás netěší, že dostáváme laciné góly, ale máme reprezentačního gólmana v U20 i U21, to je vypovídající vizitka,“ myslí si Janotka.

Za hostující celek se po chybě Chvátala ještě prosadil Ghali, za Sigmu hlavičkou korigoval Dohnálek.

Liberec na Andrově stadionu vyhrál po dlouhých jedenácti letech a kouč Radoslav Kováč, coby hlavní trenér proti Sigmě, kde strávil nemalou část své hráčské kariéry, ještě nikdy neprohrál. „To asi bude shodou okolností. Já si myslím, že Olomouc je tým, který chce hrát, mají hodně šikovných hráčů, jsou hodně fotbaloví, takže bych řekl, že jejich typologie nám sedí,“ přemítal Kováč.

„Ale abych řekl pravdu, zápasy proti Sigmě mě už nijak zvlášť extra nemotivují. Už jsem strašně dlouho pryč, ale samozřejmě na Olomouc mám ty nejlepší vzpomínky, začal jsem tady hrát ligu, byl jsem tady sedm let. Nicméně pro nás je každý zápas důležitý, v neděli hrajeme na Slavii, takže jsme proti Sigmě potřebovali za každou cenu uspět,“ doplnil rodák ze Šumperka.

Pomohla by i hnusná výhra

Sigma nevyhrála už pět prvoligových zápasů v řadě, naposledy triumfovala na konci září venku proti Spartě. „Samozřejmě nemůžeme dopustit, aby výhra na Spartě byla vrcholem podzimní části, teď jsme sice dvanáctí, což vypadá hrozně, ale stačí vyhrát jeden zápas a poskočíme o dobrých pět míst,“ uvědomuje si Janotka našlapanou situaci v tabulce.

Nejlepší možnost na reparát budou mít Olomoučtí už ve středu, kdy v dohrávce odloženého zápasu hostí na Andrově stadionu Slovácko. „Zápasy se rozhodují ve vápně a tam jsme proti Liberci byli jednoznačně slabší. Musíme to ale hodit za hlavu, ve středu je další zápas, který musíme zvládnout, to je nejlepší příležitost na nápravu,“ cítí Adam Dohnálek.

Liberecký Ahmad Ghali se snaží zbkolovat přihrávku Jiřího Slámy z Olomouce.

Na Sigmě však leží výsledková deka, byť Hanáci dokázali postoupit v tuzemském poháru do jarní fáze, v lize se momentálně trápí. „Asi by bylo moderní nazývat to krizí, ale já to tak nevnímám. Myslím si, že herně nepropadáme. To musíme brát v potaz a nehodnotit všechno negativně. Bohužel jsme proti Liberci dostali skoro všechny góly po individuálních chybách,“ pravil Janotka.

Jeho hoši by teď potřebovali výsledkovou vzpruhu, proti Liberci kromě chyb často kazili i v ofenzivní fázi. „Nejhorší výkon? Výsledkově určitě, 1:4 nijak neokecáte. Ale v zápasech, které jsme odehráli, jsme nepředvedli špatné výkony, od toho se můžeme odrazit. Potřebovali bychom se nakopnout, i kdyby to měla být nějaká hnusná výhra. Ale jsem si jistý, že tenhle tým umí vyhrát,“ uzavřel Janotka.