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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Olomouc - Liberec, domácí se na soupeře můžou bodově dotáhnout

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Sledujeme online   17:45

Patrik Dulay z Liberce zpracovává míč před dotírajícím Filipem Slavíčkem z Olomouce. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Oba týmy dvakrát v řadě nevyhrály, kdo v přímém souboji zvítězí? Sigma Olomouc v 11. kole první ligy hostí druhý Slovan Liberec, který má jen o tři body víc. Utkání od 18.00 sledujte v online reportáži.

Sigma Olomouc dvakrát zase body ztratila – se Spartou prohrála a v Teplicích remizovala.

Liberec zůstává druhý, ale potřebuje bodovat, aby si lichotivé umístění za Slavií udržel.

Po výborném vstupu do sezony však v posledních dvou zápasech nevyhrál, navíc v Brně proti Artisu (0:0) a doma se Slováckem (0:2) neskóroval.

Chance Liga 2026/2027
17. 10. 2026 18:00
Olomouc : Liberec
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Sestavy:
J. Koutný - A. Sylla, M. Malý, L. Borges - M. Hadaš, M. Soldo, M. Beran, A. Ghali - D. Janošek, V. Sejk, D. Tkáč
Sestavy:
T. Koubek - J. Bořil, L. Hůlka, P. Hodouš, A. Kayondo - A. Basiladze, V. Stránský, L. Masopust - P. Dulay, M. Mikulenka, V. Kušej
Náhradníci:
J. Spáčil, J. Kliment, T. Huk, M. Hruška, F. Slavíček, H. Mikaelsson, A. Ekeroth, I. Brzyski, J. Dembe, S. Noumbissie
Náhradníci:
J. Mikula, D. Rus, L. Pešl, J. Koželuh, L. Mašek, V. Sychra, M. Lexa, A. Bužek, E. Marsetič, H. Berbič, V. Baboula
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 11 8 3 0 26:6 27
2. FC Slovan LiberecLiberec 10 6 2 2 13:6 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. AC Sparta PrahaSparta 10 6 0 4 20:12 18
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 5 2 3 17:14 17
6. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
7. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 10 3 1 6 7:18 10
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 4 5 9:16 7
16. FC ZlínZlín 11 0 1 10 8:23 1
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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ONLINE: Olomouc - Liberec, domácí se na soupeře můžou bodově dotáhnout

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