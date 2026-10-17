ONLINE: Olomouc - Liberec, domácí se na soupeře můžou bodově dotáhnout

Sigma Olomouc dvakrát zase body ztratila – se Spartou prohrála a v Teplicích remizovala.
Liberec zůstává druhý, ale potřebuje bodovat, aby si lichotivé umístění za Slavií udržel.
Po výborném vstupu do sezony však v posledních dvou zápasech nevyhrál, navíc v Brně proti Artisu (0:0) a doma se Slováckem (0:2) neskóroval.
J. Koutný - A. Sylla, M. Malý, L. Borges - M. Hadaš, M. Soldo, M. Beran, A. Ghali - D. Janošek, V. Sejk, D. Tkáč
T. Koubek - J. Bořil, L. Hůlka, P. Hodouš, A. Kayondo - A. Basiladze, V. Stránský, L. Masopust - P. Dulay, M. Mikulenka, V. Kušej
J. Spáčil, J. Kliment, T. Huk, M. Hruška, F. Slavíček, H. Mikaelsson, A. Ekeroth, I. Brzyski, J. Dembe, S. Noumbissie
J. Mikula, D. Rus, L. Pešl, J. Koželuh, L. Mašek, V. Sychra, M. Lexa, A. Bužek, E. Marsetič, H. Berbič, V. Baboula