Nespekulovali jsme, že by se zápas zrušil, řekl Nešpor. Těšila ho soudržnost

Odehrál jste 68 minut, jak jste se cítil?

V prvním poločase v pořádku, ve druhém došly trochu síly, bylo to silové utkání v soubojích. Můj výkon je otázka na trenéra. V prvním poločase jsem svedl dost soubojů, nějaké balony jsem udržel. Liberec nás nepřekvapil, stál v bloku a čekal, až budeme rozehrávat. My jsme hráli zkušeně, disciplinovaně a dovedli jsme to zaslouženě k zisku tří bodů.

V souboji s Hromadou vám ale ujely nervy, ne?

Ne nervy. Byli jsme zaklínění rukama, svou ruku jsem měl zaklíněnou v jeho podpaždí. Chtěl jsem se vyškubnout, jen zasprintovat, byl tam nějaký pohyb rukou, ale nic úmyslného v tom nebylo.

Hromada říkal, že jste po zápase děkoval rozhodčímu, že vás nevyloučil.

Tak to nevím, to vůbec ne. Rozhodčí to posoudil, jak to posoudil, takže je zbytečné se v tom babrat. Dostal jsem žlutou kartu.

Byl jste nervózní, když si sudí Julínek vyžádal pomoc videa?

To víte, že ano. Je nepříjemné, když dostanete žlutou kartu a ve fotbale funguje VAR a rozhodčí to natahuje. Člověku proběhne v hlavě možnost, že by dostal červenou kartu a oslabil by tým. Nakonec to dopadlo, jak to dopadlo. Podle VARu to byla žlutá karta, je zbytečné se v tom dál babrat.

Souhlasíte, že to byl s neproměněnou penaltou Liberce jeden z okamžiků, který mohl otočit zápas?

Samozřejmě. Čekal nás druhý poločas, takže by nebylo nic příjemného do něj vstupovat oslabení o jednoho hráče. Penalta byla nešťastná, ale Mandy ji výborně chytil, podržel nás – a takový je fotbal. Liberec jsme k ničemu nečekanému nepustili. První kolo je důležité, teď nás čeká výjezd na Spartu a pak je reprezentační přestávka. Pohoda do tohoto týdne je, získali jsme tři body. To je super, každý hráč na hřišti nechal maximum a byl to týmový výkon.

Ukázali jste soudržnost?

Souhlasím. Kdybychom šli takto jako tým do každého zápasu… Hraješ fotbal, vždycky můžeš něco zkazit, ale když to šlape a další hráči i realizák táhnou za jeden provaz, vznikne z toho lepší výkon. A cítilo to víc lidí, že jsme táhli za jeden provaz a soudržnost tam v tomto utkání byla.

Nešporovo ohnání očima trenérů „Viděl jsem to jako ohnání Nešpiho, ale neviděl jsem, jak to bylo nebo nebylo trefené. Nechci to komentovat, byl tady VAR. Nešpi je naše dítě z Bohemky, moje a Medyho (Pavel Medynský), a víme, že je to ten hartigovský styl. Učil se od Hartiga, jednoho z nejlepších v agresivní hře, ale tady to trochu přehnal, to jsme ho určitě neučili. Trochu mu vytekly nervy a je to polemika, jestli to měla být červená. Já jsem to neviděl v opakovaném záběru.“

Pavel Hoftych, trenér Liberce „My jsme se na to dívali, sledovali to i lidi, kteří jsou za to zodpovědní. Oni jsou přesvědčení a my taky, že to byla žlutá karta. První, co jsem v poločase řešil, byl Nešpi a že už má žlutou kartu. A když mu bude chybět krok, nesmí do toho jít, abychom nedohrávali v deseti.“

Ladislav Minář, sportovní ředitel zaskakující místo Látala

Kde se vzala?

Bylo to první kolo, takže jsem cítil, že každý se na to těší, je koncentrovaný. Byli jsme připravení a je to o tom, aby se hráč nastavil v hlavě, začal sám u sebe a nerozptyloval se. Doma nesmíme dostávat góly, udrželi jsme čisté konto, a soudržnost doufám a věřím, že vydrží do dalších utkání. Za ty dva roky, co tu působím, jsem ztratil tolik utkání ke konci zápasů nebo z laciných gólů! Teď jsme byli disciplinovaní, trochu chytří a doma musíme hrát na nulu.

Jak k tomu přispěl Roman Hubník?

Je to osobnost, profík, má odkopány zápasy v Čechách i zahraničí. Je to zpevnění do obrany a cítíte, že ho máte za sebou. Má dobrou rozehrávku, těžko se na něj hraje, jako útočník to poznávám v tréninku. Jsem rád, že takový hráč sem přišel, protože nám pomůže nejen na hřišti, ale celkově do kabiny. Nic nevypustí, je ze staré školy a pohled na fotbal má podobný jako já. Co tomu dáš, to se ti vrátí.

Bylo těžké se vypořádat s absencí trenéra Látala a asistenta Nečka?

Pan Minář byl s trenéry v kontaktu. Ve čtvrtek jsme se dozvěděli, že jsou tři nakažení, v pátek další testy, to už tréninky přebral kondiční trenér Smolák, Lovásik (trenér brankářů) a pan Minář (sportovní ředitel – pozn. red.). V kontaktu s trenérem Látalem byla tato trojice.

Dlouho nebylo jasné, jestli se vůbec bude hrát. Jak bylo náročné připravit se k zápasu v takové atmosféře?

Pro mě ne, byl jsem stoprocentně nastavený, že se utkání odehraje. A myslím, že tak to měli všichni. Těšili jsme se na utkání a nedávali jsme si do hlavy nějaké spekulace, že by se zrušilo. Pro mě osobně to těžké nebylo, do každého utkání se má hráč připravit, jak maximálně umí. Není to vždy o trenérovi na lavičce, a je na hráči, aby byl připravený na nejlepší výkon. A dělal vizitku sám sobě.

Olomoucký útočník Martin Nešpor stíhaný libereckým obráncem Janem Mikulou v ligovém utkání.

Trenér nebude celý týden ani na další zápas. To už může být problém?

Horší by bylo, kdyby bylo nakažených osm hráčů ze základní sestavy. Trenér nás zná, jako my jeho, ale doopravdy to bylo nešťastné v tom, že nakažení jsou oba trenéři. Přeji jim brzké uzdravení. Můj názor je, že trenér za nás ale neběhá a my hráči jsme na hřišti. Ohledně taktiky to řeší telefonicky s ředitelem Minářem. Uděláme týdenní cyklus, jak jsme zvyklí, abychom byli připravení, a myslím, že tak těžké to není.