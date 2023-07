Penalta? Ne, gól na druhé straně. Navrátil šance pálil, pak zazářil lobem

Nejlepším hráčem nebyl, spíš zahazoval jednu vyloženou šanci za druhou. „Říkal jsem si: Honzíku, to jsi celý ty. Jeho neproměněné tutovky trápí tak, že je ze sebe nedokáže dostat ven. Pak nedá i druhou šanci, dnes i tu třetí a další,“ popsal olomoucký kouč Václav Jílek, co se mu honilo hlavou, když Jan Navrátil opakovaně odmítal zvýšit vedení dominující Sigmy nad Karvinou.

Načež se jeho chráněnec, jemuž v základní sestavě věří, vykoupil parádním gólem, jímž napodobil trefu Patrika Schicka na Euru proti Skotsku.

Co se stalo?

V Olomouci už nějakou dobu hustě lilo, když Navrátil číhal za středovým kruhem, co se přihodí s míčem na polovině Karviné. Soupeřův gólman za balonem vyběhl daleko od své branky, odkop mu však sjel z kopačky tak nešťastně, že našel přímo Navrátila, a ten po krátkém vyhodnocení situace poslal dalekonosný kop přímo do branky.

„Prvně jsem viděl rozběhnutého Chvátala, chtěl jsem mu to dát, že bude střílet on. Pak jsem se podíval na postavení jejich obránce a zkusil jsem to sám. Naštěstí to vyšlo,“ popsal střelec gólu moment, který rozjásal promočený Andrův stadion.

Ze všech šancí, které Navrátil měl, byla tato nejtěžší k proměnění. Svoje představení začal už ve 12. minutě, kdy zblízka minul horní rok branky hlavou, těsně před poločasem pro změnu překopl branku zblízka nohou.

To ho muselo pálit o to víc, protože vzápětí Karviná snížila na 2:1.

„Tým mě podržel. Je nepříjemné nedat šanci a dostat gól, ale my jsme si byli jistí, že to nějak zvládneme,“ oddechl si třiatřicetiletý fotbalista.

Hlavní rozhodčí Dominik Starý kvůli dešti přerušil utkání mezi Olomoucí a Karvinou

Zahozené tutovky zřejmě s jeho sebevědomím neotřásly. Víc než svého gólového účtu prý litoval spoluhráče Jana Vodháněla, který ho zásoboval skvostnými přihrávkami. „Omlouvám se mu, něco mu musím dát,“ kál se. Přesto se prý na hřišti cíl dobře. „Šance s vámi zamávají, mrzí mě to, ale věřil jsem si, že to i tímto lobem zkusím, že to vezmu na sebe. Měl jsem i trochu štěstí, nebyla to jednoduchá situace,“ řekl k padáčku, který se zastavil až v síti. Karvinský brankář Lapeš dobíhal zpátky na svoje stanoviště už pozdě.

Radovat se však Navrátil mohl až po prodlevě. Hosté totiž reklamovali, že na opačném konci hřišti při jejich útoku před gólovou akcí Olomouce někdo z hráčů domácích trefil míč rukou. Chtěli penaltu, která by gól Sigmy pochopitelně anulovala.

Je to 2:1, 3:1, nebo to zakrátko bude 2:2? Tohle drama bylo potřeba rozlousknout. Rozhodnutí šlo na stranu Olomouce.

„Honzík si tuhle chvilku musel odpracovat. Řekl jsem mu: ty nedáš tři takové nalejvárny, čisté, fakt čisté šance, a pak dáš takový gól,“ usmíval se Jílek.

Kouč chybujícího brankáře podržel

To hosté byli ve skepsi. Když se nedočkali penalty, začali hrát se svěšenými hlavami.

„Nevím, jestli to z naší strany byla nekoncentrovanost, nebo jak to popsat. My čekáme penaltu, žádná penalta ale není, VAR řekne, že nebyla. Balon letí na našeho brankáře, špatně ho odkopneme, dostaneme gól na 3:1. Potom přišla bouřka, přerušení zápasu a posledních dvacet minut se fotbal dohrával,“ povzdechl si Tomáš Hejdušek, trenér poražených.

Vyloučil, že by odjížděl s pocitem křivdy. „V žádném případě. VAR řekne, že penalta není, tak není. Spíš hledím na to, že jsme byli nekoncentrovaní a odehráli jsme to, jak jsme to odehráli. Možná nešikovností Lapíka, možná tím, že hřiště už bylo podmáčené. Když není penalta, musíme hrát dál,“ řekl jasně.

Čtyřiadvacetiletému ligovému začátečníkovi Lapešovi, který na gól Navrátilovi trestuhodně namazal, nic nevyčítal. „Zápas mu nevyšel, on to ví. Jsme lidi. Fotbal je o chybách, stanou se, jako v životě,“ konejšil Hejdušek gólmana.

Hosté prohráli zaslouženě, hlavně v obraně bez indisponovaného Jaroslava Svozila hořeli. „Ruku na srdce, v poločase jsme byli rádi za 2:1 pro Sigmu,“ přiznal Hejdušek. Neplánovanou šanci zformovat svoje řady dostal dvacet minut před koncem, kdy rozhodčí zápas kvůli lijáku a vodě na trávníku přerušil, ke změně obrazu hry to ale už nevedlo. „Byly tam nakopávané míče, souboje. Spíš válka než fotbal,“ dodal.