Slavíčka odvezla sanitka, sudí tasil žlutou. Boháč tam šel jako prase, štvalo Janotku

Psala se 86. minuta, Slavíček odhlavičkoval vysoký míč a ještě ve vzduchu do něj tvrdě naletěl právě Boháč. Slavíček neměl možnost reagovat, natož koordinovat svůj pád.

Dlouho se nemohl zvednout, za asistence klubových lékařů opustil hrací plochu po svých, za postranní čárou ale sedl a zákrok ještě dlouze vydýchával.

„Odvezla ho sanitka, to tak nějak odpovídá zákroku Boháče. Slavíček byl naprosto nevybíravě sestřelen protihráčem, který věděl, že tam balon už není. Šel tam jako prase,“ čílil se Janotka. Hlavní sudí Karel Rouček udělil karvinskému hráči žlutou kartu, VAR neintervenoval.

Možná i proto se v závěru pustil domácí kouč do slovní rozmíšky s kondičním trenérem soupeře Petrem Hejným. „Asi tam byla nějaká absence pokory z jejich strany. Ale to jsou emoce, které ke sportu patří, beru to za uzavřenou věc. V pořádku to v první fázi nebylo, ale máme to vyřešené,“ vzkázal Janotka.

„Jsou to emoce, které k fotbalu patří. Víc bych to nechtěl komentovat. Užíváme si tři body, které odsud máme, jsme za ně hrozně šťastní,“ řekl karvinský kouč Martin Hyský. K zákroku Boháče se nevyjadřoval.

Jeho celek uspěl potřetí v řadě. Navíc už šest zápasů neprohrál a za toto období získal čtrnáct bodů. „I když nám odešli tři hráči v zimě, pořád je tu velká konkurence. Kdokoliv dostane šanci, má kvalitu,“ cítí David Planka, který krásnou ránou zpoza vápna rozhodl o výhře Slezanů.

Olomoucký Filip Slavíček hlavičkuje v utkání s Karvinou.

Po chycení formy by rád zakončil sezonu v elitní šestce. „Hlavní meta byla střední skupina. Ještě ji nemáme jistou, ale souhlasím s Davidem, že top šestka je teď naším snem. Naskytla se nám možnost, musíme se snažit ji zrealizovat. Jsme blízko,“ cítí i Hyský.

Karvinou od vytyčeného cíle dělí jeden bod. Sigma naopak po třetí domácí prohře v řadě ze skupiny o titul vypadla.

„Je to jen o nás, každý bod bude na konci důležitý. Karviná byla kvalitní soupeř, ale my tyhle zápasy musíme zvládat, asi to není omluvitelné,“ tuší křídelník Jan Navrátil.