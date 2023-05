Olomoucká premiéra v mistrovské skupině. Obere Sigma na úvod Spartu?

„Ztrátu na nejbližší soupeře jsme si zapříčinili sami. Čeká nás ale pět nejlepších mužstev ročníku a to je pro nás fantastická možnost ověřit si, jak na tom jsme. I pro sebevědomí hráčů – ať už do zbytku této sezony, nebo směrem k příštímu ročníku – je to důležité,“ těší se olomoucký trenér Václav Jílek na velké konfrontační mače.

„Posunuli jsme se oproti minulé sezoně o nějakou příčku výš a do budoucna by ambice měly být zase o něco vyšší. Teď si můžeme dokázat, že na to máme.“

Kapitán Sigmy Radim Breite pro klubový web dodává: „Jsme hlavně rádi, že jsme šestku zvládli. Čekají nás pěkné zápasy.“

V ideálním rozpoložení do vrcholu sezony však modří nejdou. V závěrečném kole dlouhodobé části podlehli doma Baníku 1:4 a diváky zklamali i přístupem – podobně jako proti Teplicím (1:2) nebo první poločas v Jablonci (2:2).

Příčin herního úpadku Sigmy je několik. V kostce: dostává jako první gól, zranění klíčového útočníka Růska fatálně rozbilo mezihru, a navíc pokračuje děsivá série brankářských chyb, ze kterých už musí mít těžkou hlavu i trenér gólmanů Tomáš Lovásik.

„Zápas s Baníkem jsme si vyhodnotili velmi detailně. Bylo to před nadstavbou skutečně potřeba, ale obecně se to týkalo celého závěru,“ líčí Jílek. „Byly tam nepovedené výkony, minimálně v řadě úseků. Rozebrali jsme si to, řekli jsme si, o co se můžeme opřít a co musíme vylepšit. Bylo toho opravdu dost. Zpětná vazba od hráčů byla dobrá, ale je potřeba ukázat to v zápase na hřišti. To je zásadní.“

Odpíchnout se chce od organizace hry a poctivého přístupu.

Změny ano, zkoušení ne

„Zlepšit se musíme hlavně v důslednosti a zodpovědnosti. Chybí nám pevnější a kvalitnější vedení zápasů. Vstupujeme do nich dobře a máme pocit, že se nemůže nic stát. Pak z toho pramení lehkovážnost a soupeři nás trestají. Nesmíme jim to prostě nabízet,“ velí Jílek. „Hráči jdou do zápasu s odhodláním.“

Ačkoli to mají Hanáci do Evropy přes Slovácko a Bohemians nejdál, nevzdávají se předem.

I proto o zkoušení méně vytížených hráčů nemůže být řeč. „K nějakým změnám v sestavě dojít může, třeba i směrem k příštímu ročníku, ale vždy půjde o věci, které budou mít logiku. Určitě to nebude bezhlavé zkoušení, abychom hráčům dali minutáž. Cíle mužstva se pro žádný zápas nemění, zvlášť když v domácím prostředí přivítáme Spartu a Slavii,“ zdůraznil Jílek. „Věřím, že tady zase bude hodně fanoušků. Jen doufám, že po závěrečném hvizdu nabídneme lidem více radosti.“

Trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek během utkání proti Teplicím.

Na začátku jarní části Sigma jako jedna z mála dokázala Spartu obrat o body, když s ní remizovala 1:1.

„Myslím, že to bude trochu odlišný zápas. Přál bych si, abychom to konečně byli my, kdo vstřelí první gól. Sparta v poslední době také měla podobné problémy jako my,“ připomíná Jílek i nezvládnuté finále domácího poháru proti Slavii. „Spíš bych ale předpokládal, že poté, co prvotní zklamání odeznělo, budou mít o to větší motivaci do boje o mistrovský titul.“

Breite kývne: „Sice nezvládli pohár, ale furt hrají o titul. Mají strašně velkou motivaci. Přistoupíme k tomu jako k prvnímu jarnímu zápasu doma. Věřím, že je potrápíme. Sparta je teď ale strašně silná.“

Sigma však nechce solidně odehranou sezonu končit kyselá.

Bude v mistrovské skupině kurážná?