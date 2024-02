Křídla málo brání, obránce neútočí. Co musí fotbalová Olomouc změnit?

„Oba patřili k nejnebezpečnějším, ale naše křídla nepracovala v dostatečné intenzitě dozadu po ztrátě míče, proto měli tolik prostoru Pudhorocký a Krejčí,“ vysvětloval Jílek střídání po trudné domácí bezbrankové plichtě.

„Věděli jsme, že je před námi třicet minut, a nechtěli jsme soupeři dovolit, aby byl tolik nebezpečný z brejků. Honza nebyl tolik v zápase jako jindy. Fotbalovost má, to je jasné, ale potřebujeme, aby byla v balancu se zodpovědností a fyzickým přístupem.“

Pravý bek Vojtěch Křišťál vydržel celý zápas, ač dopředu zatím Chvátala, jehož i pro druhé jarní utkání vyřadil lýtkový sval, nezastoupil. „U Vojty je vidět velká práce, aktivita, ale zatím nízká kvalita v řešení ve finální třetině,“ souhlasí Jílek.

„Je to škoda, protože to jeho výkon devalvuje. Po stránce přístupu mu nelze nic vyčíst. Je pracovitý, zodpovědný do defenzivy, ale v ofenzivě je třeba udělat převahu vyšší technickou kvalitou. Ale když si vezmu, jaké obrovské zdravotní problémy měl na podzim a kolik toho odehrál, tak si myslím, že se bude zlepšovat.“

Zlepšit se musí na startu jara většina sigmáků včetně mlčícího kanonýra Lukáše Juliše, jenž ani pohybově nevypadá dotaženě. „Luky není jiný, než byl. Je podobný, i co se týče reportů o pohybové aktivitě, ale sám řekne: Potřebuji gól,“ tlumočil Jílek.

„Kdyby dal v Liberci šanci, kterou běžně proměňoval, tak by to třeba bylo jiné, byť šlo o prohraný zápas. S Hradcem jsme mu ale příliš nepomohli a nedostávali se do nebezpečných prostorů.“

Nasnadě jsou změny v sestavě, třeba návrat středopolaře Denise Ventúry. „Máme tři hráče do středu na hodně podobné úrovni. Breite hraje box–box, od Pospíšila jsme chtěli, aby byl níž a chodil si pro míče, abychom přes něj hráli. Denis Ventúra je alternativa,“ kývl Jílek.

„Kdykoli nastoupí, přinese profesionální přístup a je to možnost, jak zvýšit aktivitu a přinést impulz do mužstva.“

Šestá Sigma čeká na výhru čtyři kola, a pokud to s útokem na evropské poháry myslí vážně, musí zabrat ve středeční (17.30) dohrávce v Teplicích. „Cítíme, že se trochu propadáme. Jeden bod ze dvou zápasů je při našich ambicích málo, musíme to zastavit,“ uznal Jílek.