Domácí prokletí Olomouce pominulo. A Evropa? Hapalovi asi brnknu, říká Janotka

Václav Havlíček
  8:24
Div před střídačkou nevyskákal důlek a nevytrhal si vlasy. Po stříleném míči Antonína Růska scházely křídelníkovi fotbalové Sigmy Jáchymu Šípovi centimetry, aby rozhodl nedělní zápas Olomouce s Baníkem. I trenér Hanáků Tomáš Janotka v tu chvíli dobře cítil, že tohle se může jeho hochům vymstít.
Nakonec se tak nestalo. Třebaže po první pasivní půli Baník ukázal ve druhém poločase svoji sílu. Ale domácí Sigma těsný náskok ubránila a po gólové patičce Daniela Vašulína porazila soka z Ostravy 1:0.

Zní to neuvěřitelně, ale na Andrově stadionu se jí to podařilo poprvé od dubna 2018. Což je nejlepší odpověď na bezzubý výkon, který Olomouc předvedla minulou neděli v Hradci Králové. „Statistiku jsme klukům nepřipomínali. Ale říkali jsme jim, že doma jsme silní, ať si věří,“ povídal Janotka.

Olomouc - Baník 1:0, domácí slaví díky Vašulínovi, hosté se dál trápí

Skutečně, jeho tým má po Spartě nejlepší domácí bilanci napříč ligou. Ze čtyř zápasů na Andrově stadionu získala Sigma deset bodů.

Před zápasem to mohlo vypadat jako povinná výhra. Baníku v týdnu odešly opory Matěj Šín a Tomáš Rigo, oba přestoupili do zahraničí. A vedení Ostravanů jako by v příchodech nových posil zaspalo. „Budeme je nahrazovat jen velice těžko. Jestli si někdo myslí, že to bude jenom tak... Bude to mít porodní bolesti,“ povzdechl si kouč Baníku Pavel Hapal, bývalý hráč Sigmy.

Hapal o odvolání nepřemýšlí: To myslíte vážně? Riga a Šína půjde těžko nahradit

Přesto měli Ostravané – zejména ve druhém poločase – několik možností, jak si z Hané odvézt alespoň bod. Třeba když v 80. minutě v gólové pozici selhal Jiří Boula. „První poločas jsme byli marní. Byli jsme nepřesní, ztráceli jsme běžecky. Některé výkony byly žalostné. Sigma dala gól a byla jasně lepší. V druhém poločase se to otočilo,“ viděl Hapal.

Když ovšem Sigmě bylo nejhůř, podržel ji několika skvělými zákroky brankář Koutný.

„Nejhůř mi bylo, když Baník ve druhém poločase začal sypat jeden centr za druhým. Navíc jsem se pak srazil s jejich útočníkem,“ připomněl Koutný okamžik, kdy stadion ve strachu o domácího brankáře ztichl. „Bylo to lepší, než to vypadalo. Jenom jsem nespěchal na nohy, aby se mi nezatočila hlava.“

„Chytal výborně,“ ocenil i trenér Baníku Hapal.

Olomoučtí fotbalisté děkují brankáři Jan Koutnému.

Ligu teď čeká reprezentační pauza, Sigma ji stráví na pátém místě, pak vyrazí na hřiště Plzně. Během přestávky musí pracovat na ofenzivě. Pět vstřelených gólů za sedm kol je bídná bilance. Že Sigmu trápí zakončení, ostatně potvrdila i v neděli. „Ano, na ofenzivě musíme zapracovat. Ale nás těší, že jsme za sedm kol obdrželi tři branky. To je perfektní vizitka celého týmu. Máme třináct bodů, jsme na pátém místě, což je výborné umístění. Se vstupem do sezony jsme obrovsky spokojeni, navíc nás těší i to, že jsme vyhráli před reprezentační pauzou,“ vyzdvihl Janotka.

„S kluky jsme na defenzivě hodně zapracovali. Když nedostaneme gól, nemůžeme prohrát,“ usmál se Koutný, kterého čeká reprezentační start za jedenadvacítku. Podle trenéra Bílka by se měl poprat o roli jedničky. „Každý budeme chtít být v základu,“ ví gólman.

A co Evropa?

„Kdyby chtěl Tomáš nějaký můj poznatek, ať klidně zavolá,“ reagoval Hapal na dotaz novinářů ohledně Celje, které v předkole Konferenční ligy vyřadilo právě Baník a ve skupině se utká s Olomoucí.

„Asi mu brnknu. Ale zrovna Celje jsme párkrát viděli, víme, že mají velmi dobrý tým. Nicméně budeme rádi za cokoliv, my taky Plzni rádi pomůžeme, až se bude chystat na Malmö,“ reagoval Janotka.

Program Konferenční ligy: Sparta začíná i končí doma, Olomouc má na úvod favorita

Sigmu čeká v Evropě šest zápasů. „Určitě bychom si měli dát takové ambice, abychom měli umístění, které nám v soutěži umožní pokračovat i na jaře,“ řekl Janotka. „Ať už my, nebo fanoušci bychom si asi představovali ještě větší míru atraktivity soupeřů, aby na Andrův stadion dorazil nějaký zvučný tým. Ale jsme v první řadě vděční, že jsme vůbec mohli být v osudí a že nás čeká evropský podzim. A tam se ukáže, jak na tom budeme,“ podotkl olomoucký trenér.

Zároveň ovšem upozornil, že prioritou zůstane dobré umístění v tuzemské lize. „Každopádně budeme chtít dosáhnout maxima v Evropě i v Česku. Není to tak, že celý podzim budeme hrát anglické týdny. Jsou tam reprezentační přestávky, v Konferenční lize je méně zápasů než v Evropské. Takže věřím, že to zvládneme,“ zakončil Janotka.

