Za šanci jsem rád, snad jsem ji chytl, věří čekatel Štěrba

„Je to splněný sen. Nevím, kdy jsem v poslední době nastoupil dva zápasy po sobě, navíc se nám z nich podařilo získat šest bodů,“ rozplývá se Štěrba.

Není to zase tak dávno, naposledy zažil dva zápasy v řadě v základu modrých na konci minulé sezony. V té letošní byl ale pro trenéra Látala na pozici stopera až čtvrtá volba za kapitánem Benešem, spolehlivým Jemelkou a v závěru podzimu i za talentem Zimou.

Zimní příprava nejprve nenaznačovala vylepšení Štěrbovy pozice, pomohl mu až ranec čínských jüanů, které Slavia poslala za Zimu, a nečekané zranění Beneše. V tu chvíli Látal ukázal na Štěrbu, který si musel poradit i při vědomí malé herní praxe.

„Fyzicky jsem připravený, tréninky byly náročné, byl jsem zdravý a všechny absolvoval, k tomu si sám přidávám stále stejně. Musel jsem se ale dostat do zápasového rytmu, balon do nohy, fotbalové věci. V Teplicích jsme naštěstí brzo vedli, tak nebyl problém,“ pomohlo Štěrbovi.

Větší komplikací než tápající Severočeši pro něj byl podmáčený trávník na Stínadlech. „Když člověk v té bažině ve druhém poločase zabral, byla to dvojnásobná zátěž na nohy, celé tělo jsem cítil víc než proti Spartě,“ porovnával.

Letenské pod vedením nového trenéra Kotala defenziva Hanáků až na pár výjimek nepouštěla do velkých šancí a velký podíl na tom měl i Štěrba. V prvním poločase stíhal Plavšiče, který uháněl sám na branku. „Dobíhal jsem ho a nejdřív jsem chtěl jít do skluzu, to by ale bylo na červenou. Tak jsem se tam snažil dostat tělem a věřím, že jsem ho z běžeckého rytmu trochu dostal, takže trefil Mandouse do těla,“ popisoval.

Nejen tím si vysloužil pochvalu od kouče Látala. „Pro Štěrbu to bylo strašně složité, protože v přípravných zápasech moc nenastupoval, byl tu ještě Zima a nevěděli jsme, že odejde. Ale zhostil se toho výborně. Měl jsem z toho trošku strach, neměl praxi, ale podává dobré výkony,“ ocenil Radoslav Látal, s jakým přehledem zalepil Štěrba díru v sestavě.

Jeho kariéra je zatím až příliš ve znamení čekání. Někdejší talent odehrál v mládežnických reprezentacích celkem 45 zápasů, v lize má ale v pětadvaceti letech jen 37 startů. Pokud si udrží formu z úvodních jarních kol, jistě své statistiky místo dalšího čekání rychle rozšíří. „Jsem za tu šanci rád. Doufám, že jsem ji chytl, a uvidíme dál,“ říká natěšeně.