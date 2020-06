Před koronou jsme měli větší nároky, uznává olomoucký Štěrba

Při domácí porážce 2:3 s Baníkem se pětadvacetiletý odchovanec Sigmy namotal ke dvěma inkasovaným brankám a po poločase střídal. Před středečním (18.00) předposledním zápasem základní části ligy v Mladé Boleslavi to musí nejen on hodit za hlavu.

Mladá Boleslav vs. Olomouc Online reportáž ve středu od 18 hodin

Hanáci na výhru čekají už šest kol, propadli se do skupiny o záchranu a nutně potřebují zabrat.

Utkání s Ostravou vám moc radosti nepřineslo.

Těžko se mi to hodnotí. Zvlášť když si vezmu průběh, kdy jsme měli šance a darovali jsme jim góly. Nebo já ty dva. U prvního jsem podklouzl, byl jsem dál, měl jsem si to pohlídat lépe. U druhého jsme na ně nalezli, nákop, nezastihli jsme náběh. Měl jsem to asi čekat dřív, odcouvat si to a třeba by k tomu vůbec nedošlo.

Byl rychle obdržený gól důsledkem nekoncentrovanosti? Nešlo jen o vaše podklouznutí, ale celkově nabíraní soupeře.

Zřejmě nekoncentrace. Je to několikátý zápas, kdy dostáváme takové góly. Každý ví, co na hřišti udělal málo, musíme začít u sebe. Není to jen o obráncích, ale celém týmu. Vyústění bylo moje nedostoupení. Byla to moje chyba, chyb však bylo více. Celý řetězec. Měli jsme závary, rohy, nepouštěli jsme je do ničeho, a ze tří šancí dostaneme dva góly, je to škoda.

Nehráli jste vzadu zbytečně riskantně bez zajištění?

Řekli jsme si po zápase, že jsme měli reagovat jinak. Chtěli jsme jim to znesnadnit, ale na začátku jsme byli jeden na jednoho. Laštůvka vidí, že jsem tam se Šašinkou sám, byli jsme roztažení. Ze začátku nám z toho vyjeli, chtěli jsme na to šlápnout, ať je nepustíme do hry, ale třemi přihrávkami se dostali před naši šestnáctku. Teď se to hodnotí jednoduše, když si to člověk uvědomí zpětně, bylo lepší si slézt a být ze zabezpečenější obrany.

K rozhodující třetí brance před koncem poločasu zase předcházel špatně vhozený aut obránce Vepřeka.

Michal Vepřek měl balon, tak jsme na něj řvali, že Venca Jemelka je tam úplně sám, já běžel na druhou stranu, aby se to otočilo. A v ten moment hodil aut, jak hodil, přišla rychlá přihrávka, snažili jsme se couvnout, ale do otevřené obrany se jim jde jednodušeji. Kuzmanovič si míč navedl, vstřelil, teč a gól. Byli jsme odskočení, protože jsme předpokládali, že to dohrajeme na 1:2. Měli jsme šancí víc než oni, bohužel jsme jim to darovali.

To byl direkt?

Kdyby to bylo 1:2, neříkám, že by moje chyby nebyly viděny, ale situace by byla jiná. Za stavu 1:3 už se musí něco změnit, respektuju rozhodnutí trenéra, chtěl to zjednodušit víc do krajů, tam jsme se dostávali.

Šancí jste měli hodně. Problém byl také v efektivitě.

Pravda, Mojma Chytil k tomu má taky co říct. Nepamatuju, že jsme měli takový poločas, že jsme měli dvě stoprocentní šance a nedáme gól. Dýchalo by se nám jinak, kdybychom dokázali vést. Baník by znervózněl, sám neměl ideální šňůru zápasů. A bylo by to jednodušší pro obranu i celý tým.

Je to před finišem soutěže další velká rána do vašeho sebevědomí?

Vnímáme veřejnost, fanoušky, vůbec nám to není lhostejné. Když si vezmeme, jaké jsme měli výkony před tou koronou, chtěli jsme se bodově dostat jinam. Měli jsme vidinu minimálně střední skupiny. Nároky jsme měli větší. Bohužel deka padla, zápasy se nepovedly. Teď na to musíme zareagovat, semknout se, vyříkat si to a bojovat poslední dva zápasy. Pořád šance je, Bohemku máme na tři body a já věřím, že na to dokážeme zareagovat.

Jaké jsou důvody, proč je Sigma tak jiná než před pauzou?

Když je lauf, v podvědomí hráčů je psychika na větší úrovni a dokážeme zápasy zvládat líp. Výpadek dvou měsíců byl pro týmy stejný, nevím jak to pojmenovat. Na Slovácku jsme remízu brali, sami jsme si řekli, že Příbram musíme zvládnout, a dostaneme ze dvou brejků dva góly. Prohraje se, jedeme do Budějovic, kde už to máme v hlavách, herně jsme se nechovali v některých situacích tak, jak bychom měli, a už to bylo. Je to o hlavách.