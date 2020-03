Látal: V pohárech se mi daří. Ale teď je pro nás důležitý zápas s Jabloncem

Ve středu ho Olomouc přesvědčivě (3:1) vyřadila ze čtvrtfinále českého poháru.

Jak moc se pěkný výkon blížil vaší představě o dokonalosti?

Tak dokonalosti... Fotbal je o chybách a taky o věcech, které si nachystáme na tréninku, i když všechno nám nevyjde. Ale snažili jsme rozehrávat, vyšly nám nacvičené věci, neudělali jsme chyby, tedy až na konec, tam jich pár bylo. Dali jsme krásný první gól, spadlo to z nás, kluci se uvolnili, hráli jsme bez stresu. Ještě se vrátím k Opavě, ani tam to nebyl špatný výkon, ale udělali jsme chyby a na ty doplatili, těžko se pak zápas obracel.

Jeden z vašich dílčích úkolů po podzimu byl zlepšit hru týmu. To se díky rychlejší a přesnější kombinaci začíná dařit.

Trénujeme to pořád, do kluků to hustím, ale každý zápas je jiný. Někdo se na vás připraví, zacvakne vás, víc vás dostane pod presink a nejde rozehrát. Vycházíme z každého soupeře. S Jabloncem se míče daly rozehrát, nebyli jsme pod takovým presinkem, ale budou zápasy, kdy to nepůjde. Třeba se Spartou jsme taky chtěli rozehrávat, ale moc se to nedalo. Jenže zase se vystavujeme riziku. V Opavě jsme chtěli rozehrát, vyskytla se chyba. Na tom v tréninku děláme, ale vše se pak odvíjí od kluků na hřišti.

Čekal jste, že třetí Jablonec přehrají tak hladce?

Nečekal. S Plzní odehráli Jablonečtí velice dobré utkání, mají kvalitní křídla - Sýkoru, Matouška. Dobré výkony teď podávají Kubista, Doležal. Chtěli jsme jim zavřít křídelní prostory, Chytil s Julišem posbírali míče a chodili jsme do brejků.

Jak moc se oproti podzimu zkvalitnila vaše ofenziva s produktivními Julišem a Chytilem?

Mám z nich radost. Proti Spartě jsme nastoupili se dvěma šestkami, Greššákem a Breitem, a tuhle variantu jsme znovu zvažovali, ale říkali jsme si, že hrajeme doma a z těch kluků je cítit síla. Mojmír Chytil je velice silný na míči, umí si ho pokrýt, zakončit. Dostáváme se do zakončení, jsme tam v přesile.

Překvapuje vás, jak Chytil zvládá ligovou úroveň?

Musím říct, že ano. Náznaky měl už v zimní přípravě, podával velice kvalitní výkony. Vše má svůj čas. Já jsem tady půl roku, vytáhl jsem pět kluků z juniorky, pracujeme s nimi. Někdo má útlum, nebudou mít pořád fantastickou formu. Jsou to mladí kluci. Ale v každém těžkém zápase se otrkají, do budoucna to jsou hráči, kteří můžou Sigmu táhnout.

Třeba už letos do finále poháru. Los vám přihrál na semifinále doma Liberec.

Na los máme štěstí, zase hrajeme doma. To je přání každého klubu.

Prahne tým po trofeji?

Od zimy říkám, že v kabině je jiná atmosféra. Výborná, i když jsme prohráli v Opavě, ale všechno vyhrávat nebudeme. Je cítit pohoda, někdy až moc velká, to nemáme my trenéři rádi. S některými kluky jsem mluvil před pohárovým zápasem, že dostanou šanci až v sobotu. Ale už tam není to, že by se někdo naštval, urazil se.

I přísné olomoucké publikum je pozitivnější. Na konci podzimu žádalo vaši hlavu, po výhře nad Jabloncem dlouho skandovalo.

To jsme my Hanáci. Jednou vás vynáší, poté zašlapou. Ze své práce jsem na to zvyklý, takhle to trenéři musíme brát. Jednou vám nadávají a pak jste pro ně Bůh, tak to v naší branži chodí.

Že berete pohár vážně, dokládá i fakt, že jste v brance nechal jedničku Mandouse.

Dal jsem na trenéra gólmanů. Nechtěli jsme nic podcenit. Nechali jsme sedět Faltu, González nepodal špatný výkon. Klukům jsem říkal: Je to takový dvojzápas, je o našem kolektivu, potřebuji vás všechny. Je nás dvacet a všichni musíme být nachystaní. Trenér brankářů řekl, že bude chytat Mandous, tak jsem to akceptoval.

Olomouc vs. Jablonec Online reportáž v sobotu od 14:30

Vám se v pohárech daří. S Košicemi jste získal trofej na Slovensku, s Brestem jste vyhrál Superpohár v Bělorusku.

Zrovna jsem na to myslel, že v pohárech se mi daří. S Košicemi jsme ve finále porazili Slovan Bratislava, těžký zápas. V Bělorusku jsme narazili na Bate Borisov v Superpoháru. Ale teď je pro nás důležitý zápas s Jabloncem, potřebujeme ho zvládnout, abychom se uklidnili a dostali se do pohody v té střední zóně, kde je klid.

Budete muset krotit euforii před ligovou odvetou, která bude zřejmě náročnější než středeční pohár?

To je pravda, čeká nás daleko složitější utkání. Jablonec bude na nás lépe připravený, od trenéra Rady dostanou sprda, určitě to takhle nenechá. Budou na špičkách.