Tři dny nebudu spát, kál se olomoucký Greššák po pokaženém kontru

Jenže místo toho, abyste navýšil v oslabení vedení na 2:0, skončil zápas 1:1.

Dva tři dny nebudu spát. Jdu sám na brankáře, nabíhá mi David Houska, myslel jsem si, že je blíž... Vyhodnotil jsem to zle, mrzí mě to.

Nepodcenil jste to?

Ne, špatně jsem tu situaci vyřešil. Možná jsem to měl vzít na sebe, nebo ještě chvilku počkat.

Vyčítali vám to spoluhráči?

Ne. Každý mi říkal: Hlavu nahoru, to se stává. Ale já si to můžu sám sobě vyčítat. Každý druhý má v kabině hlavu dole. Škoda že jsme takový zápas nevyhráli. Drželi jsme to skoro do konce, měli jsme šance, můžu si sypat popel na hlavu. Zle jsem přihrál a skončilo to 1:1.

Klíčový moment zápasu.

Samozřejmě. My museli v oslabení hrát jen na brejky, vytvořili jsme si minimálně dvě tutové šance. Kdyby jedna padla, bylo by to asi jinak.

Fyzicky jste se ale vydali.

Vždycky je to náročné. Jablonec dobře držel míč.

Hrál jinak oproti poháru?

Co jsem viděl tehdy z lavičky, tak teď byl silnější.

Video vám vzalo gól a vyloučilo hráče. I když správně, jak moc to je náročné na psychiku?

Ve fotbale to tak chodí. Je tu VAR a ten buď uškodí, nebo pomůže. Vyloučení bylo možná přísné, ale Pablo González byl asi poslední hráč, tak dostal červenou.

Osobně na jaře hrajete mnohem lépe než na podzim. Čím to?

Měl jsem dobrou přípravu. Když ji hráč odtrénuje celou, potom mu to v zápasech pomáhá. Pomohlo mi možná i to, že jsem se víc s chalany sžil, hráli jsme stále spolu, poznáme se už poslepu.

Musel jste si zvyknout na českou ligu?

Možná, půlrok byl takový oťukávací. Česká liga je na vyšší úrovni než slovenská. Nedá se to porovnat. Už jen to, že Slavia byla v Lize mistrů, ukazuje, že český fotbal je na tom lépe. Věřím, že moje výkony už budou jenom lepší.

Příchodem Breiteho ale konkurence ve středu zálohy stoupla.

Ano, Breite je zkušený hráč, ale v každém mužstvu musí být konkurence. Můžou dva tři zápasy vyjít a pak si hráč může domýšlet: Jsem nehrožený, budu stále hrát. Ale tak to není.

V semifinále poháru máte Liberec. Toužíte po trofeji?

Je to super los, že hrajeme doma, kde se nám daří. Navíc ušetříme síly z cestování. Pohár je blízko.

A forma Sigmy roste. Vnímáte, že i diváci jsou pozitivnější?

Je to vidět. Asi je to i tím, že jsme začali hrát jiný styl, není to jen o tom, že nakopáváme, umíme si i přihrát a to se jim líbí.