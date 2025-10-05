Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Olomouc - Jablonec 1:0, domácí jsou aktivnější, trefuje se Dolžnikov

Autor: ,
Sledujeme online   15:10aktualizováno  15:55
Jablonečtí fotbalisté se mohou minimálně do nedělního večera vyšvihnout do čela prvoligové tabulky. Pokud odpoledne zvítězí v Olomouci, přeskočí obě pražská S, které čeká vzájemný souboj. Duel 11. kola mezi Olomoucí a Jabloncem můžete od 15.30 sledovat v online reportáži.

Jablonecký Jan Chramosta v zápase proti Olomouci. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Olomouc má za sebou premiéru v Konferenční lize, ve čtvrtek trápila v Itálii domácí Fiorentinu, ale nakonec prohrála 0:2. V české nejvyšší soutěži nezvítězila už třikrát v řadě a klesla na osmou příčku.

Jablonec je společně se Slavií jediným neporaženým týmem Chance ligy, je týmem s nejlepší formou, vyhrál pětkrát za sebou a na první Spartu ztrácí jen bod.

Chance Liga 2025/2026
5. 10. 2025 15:30
Zápas probíhá
Olomouc : Jablonec 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
23.
Góly:
Sestavy:
J. Koutný - M. Hadaš, A. Sylla, J. Král, J. Sláma - R. Breite, M. Beran, A. Dolžnikov, D. Tkáč, J. Šíp - M. Mikulenka
Sestavy:
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, F. Novák - D. Souček, R. Sedláček, F. Zorvan, V. Čanturišvili - J. Chramosta, D. Puškáč, M. Malenšek
Náhradníci:
M. Malý, V. Zahradníček, M. Tijani, T. Kostadinov, F. Slavíček, Š. Langer, A. Dumitrescu, M. Hruška, D. Janošek, J. Navrátil, T. Huk
Náhradníci:
K. Mihelak, L. Penxa, N. Innocenti, S. Lavrinčík, R. Pantalon, L. Jawo, D. Štěpánek, J. Suchan, M. Polidar
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
5. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
7. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
