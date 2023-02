Místo fotbalu 43 faulů. Rozhodčí byl úzkostlivý, shodli se trenéři v Olomouci

Fotbalu nepomohl ani rozhodčí Jan Všetečka, který pískal prakticky každý souboj jako nedovolený.

„Směšné. V tom kouskování byl na nás přísnější. Já jsem takových sedm faulů neviděl. Sudí byl hodně úzkostlivý,“ nelíbil se nastavený metr trenérovi Hradce Králové Miroslavu Koubkovi. A nejen jemu.

Hrůzostrašný počet faulů. Ryneš červené unikl

S tím, že byl Všetečka na hosty přísnější, nesouhlasil jeho olomoucký kolega Václav Jílek, jemuž se nepozdával především faul kapitána Breiteho. Z následné standardní situace poslal votroky do vedení Leibl, když usměrnil do sítě propadnutý centr Smrže, který nešťastně prodloužil olomoucký útočník Růsek.

Jílek také upozornil na strčení hostujícího Ryneše do Vraštila bez míče, které prošlo jen za žlutou kartu. „Nevím, co tomu předcházelo, ale podle mě je to na červenou,“ zdůraznil. „A faul Breiteho? Byl v držení míče, v přirozeném pohybu. Standardka však byla špatně bráněná,“ nehledal výmluvy.

„Ale ten odpískaný faul byl naprostý nesmysl, Breite došlapoval na zem, poté co odehrál balon,“ přidal se sigmák Vodháněl.

Jílek těžce nesl i situaci před druhou trefou Hradce Králové. Pro komickou srážku stopera Beneše s parťákem Zmrzlým na půlce neměl pochopení. „Kabaretní číslo,“ vydechl. „Takhle nemůžeme ztrácet zápasy.“ Brejk totiž po přihrávce Gabriela na bližší tyč zužitkoval Matěj Koubek, jehož nestihl dostoupit Pokorný. A po hodině hosté podruhé vedli. Na jejich první trefu odpověděl ještě v první půli záložník Denis Ventúra, který placírkou uklidil zblízka centr Navrátila.

„Bod bychom před zápasem brali, ale ještě v posledních deseti minutách jsme vedli, takže nás to dost mrzí. Ale zase musíme uznat kvalitu Olomouce, kterou ukazovala po celou dobu,“ uznal Matěj Koubek.

Jílkovi se povedlo střídání Vodháněla, jenž po pěkné přihrávce Růska z vápna povedeně napálil míč k tyči a zařídil bod. „Honza tam vnesl hodně energie.“

Závěrečný tlak domácích se však nekonal. Více než šance dál naskakovaly fauly. Neustále přerušená hra se nepozdávala dvěma tisícovkám diváků ani hráčům.

„Asi bych to nechtěl hodnotit dopodrobna, ale je pravda, že metr byl takový, že se pískalo skoro všechno,“ líčil útočník Koubek. „Rozhodčí neuškodil ani jednomu týmu, prostě nastavil takový metr. Byly tam pak emoce od starších hráčů, kteří na něj pokřikovali, to asi není úplně správné. Nevím, jestli se bál o zdraví hráčů. Ale nepřišlo mi, že tam byl zákeřný zákrok. Bylo to férové, hodně zákroků mohl pustit.“

Celkem 43 faulů tuze vadilo také Jílkovi. „Hrůzostrašné číslo. V tomhle se hraje fotbal špatně. Sudí byl úzkostlivý,“ souhlasil. „Na nás je 16 faulů vysoké číslo, většinou se pohybujeme kolem deseti, nechceme faulovat, je to proti naší filozofii.“

Hradecký kouč Koubek připouští, že už je alergický, když se o jeho mančaftu píše jako o brouscích s nejvyšším počtem faulů v lize.

„Je to nálepka. A jsme až třetí,“ poupravil. „Ani domácí nám nic nedarovali. Byla to dobrá fotbalová bitva, v tomto směru mělo utkání grády, hodně soubojové, vysoké tempo. Obě mužstva chtěla vyhrát. Odpracovali jsme to tvrdě. Zasloužená remíza. „

Chytil zůstává

Pro Olomouc už třetí na jaře. Po Spartě a Slovácku však poprvé převážilo u Hanáků zklamání.

„Kazí to dojem,“ pravil Jílek. „Los nebyl jednoduchý. Třikrát jsme hráli s týmem z elitní šestky, ani jednou jsme nevedli, pořád dotahujeme. Cítíme zklamání. Byl to zápas o šest bodů. Ale když dvakrát prohráváte s Hradcem, mužstvem, které dokáže dobře bránit těsné výsledky, bod hodnotu asi má. Chtěli jsme mít po čtyřech kolech šest bodů, jsme na polovině,“ vyhlíží už příští duel v Liberci s jistotou, že v týmu zůstane Mojmír Chytil.

Přestupové okno se zavírá 15. února, reprezentační útočník se do Slavie podle dohody přesune nejspíš až v létě. „Počítal jsem s tím, kádr je uzavřený,“ doplnil Jílek.