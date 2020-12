Body, ztráty, (ne)pohoda. Olomoučtí fotbalisté a jejich podzim rozpaků

„Mohli jsme mít o čtyři body víc a podzim by byl daleko veselejší,“ ohlíží se kapitán Roman Hubník. „Byly tam kladné věci i minusové,“ doplňuje trenér Radoslav Látal. Jaké konkrétně?

Co se povedlo

Zpevnit defenzivu. Dozadu to Sigmě šlapalo. S patnácti obdrženými góly má třetí nejlepší obranu soutěže. Velký podíl na tom měl návrat šestatřicetiletého stopera Hubníka z Plzně, v reprezentační formě chytal Aleš Mandous. „Začátek byl výborný, hráli jsme dobře dozadu, z toho jsme hlavně těžili, obrana byla pevná,“ povídá Látal.

Posily. Dvojnásobný účastník mistrovství Evropy Hubník byl terno. Poctivec, pravá ruka trenéra. Osobnost do kabiny. Vítězný typ. Okamžitě navlékl kapitánskou pásku, vedle něj vyrostl stoper Václav Jemelka, až si vysloužil místo v reprezentaci i belgické Lovani.

Také náhrada se Sigmě povedla; třiadvacetiletý Francouz Florent Poulolo může být díky fotbalovosti i atletickým předpokladům hráč pro větší kluby.

Roman Hubník Florent Poulolo

Pravdou ovšem je, že Hubníkovi to lépe klapalo s Jemelkou, Poulola ještě limituje jazyková bariéra. „Jemelka byl levonohý stoper, věděli jsme o sobě prakticky všechno, kdo se kde pohybuje, souhra byla velice dobrá. S Florentem je to těžší hlavně v komunikaci,“ srovnává Hubník.



„Je to pravák a hraje na levé straně, pro něho je to složitější. Ale zapadl, věřím, že češtinu víc opráší a zapadne víc. Komunikace zezadu je v zápase nejdůležitější. Věřím, že se zvedne a bude vzadu jeden z pilířů.“

Sám Hubník defenzivu Sigmy povýšil o úroveň, ovšem v posledních zápasech se nevyvaroval chyb.

„Až na jeden zápas kvůli zranění jsem odehrál všechno, za což jsem strašně rád, že zdraví vydrželo a pomohl jsem týmu na hřišti. Jen škoda těch ztracených bodů v závěrech,“ lituje. Zatímco za příchody Hubníka a Poulola si zaslouží sportovní úsek Sigmy jedničku, za chorvatského útočníka Radiče pětku.

Nenastoupil ani jednou, ač podle Látala dělá na tréninku pokroky...

Co se nepovedlo

Ach ty konce! Sigma vytvořila pěti remízami 1:1 v řadě ligový rekord, navíc ve všech pěti zápasech vedla, ale nezvládla závěry. Především inkasované góly s Pardubicemi, Příbramí nebo Českými Budějovicemi, jež hrály o deseti, štvou na Andrově stadionu ještě pořád. „Tohle mrzí hodně, ty zápasy nám všechno narušily. Na to si ještě musíme sednout. Ztratili jsme spoustu bodů,“ hlesne Látal. „Mít o tři body víc, jste někde jinde.“



Trenér Olomouce Radoslav Látal plný zápasových emocí.

Hubník přidává: „Před sezonou jsem říkal, že bude velice důležité do ní dobře vstoupit, to se nám prvním zápasem proti Liberci povedlo. Pak jsme sice prohráli na Spartě, ale potom jsme zase vyhráli doma a zvládli venkovní zápasy v Brně i ve Zlíně. Po té pauze jsme měli zápasy taky dobře rozehrané, ale bohužel z pěti zápasů jsme uhráli pět bodů, a to je velice málo. Dostat v poslední vteřině s Pardubicemi gól hodně mrzí.“

Napjatá atmosféra. Přestože Sigma hrála celou dobu nahoře s bodovým polštářem, místy bylo na Andrově stadionu zbytečně dusno.

Látal po ztrátě s Českými Budějovicemi otevřeně vyčítal některým hráčům přístup s tím, ať jdou radši hrát okresní přebor. „Co se může stát? Nic! Spadnout snad nemůžeme, na poháry taky asi nic. Tak co? Je to o borcích, kteří sedí v kabině. Je to několik let to samé. Jsem tu rok a půl a pořád s tím bojuji,“ pravil ostře.



K trenérovi si přidal i zkušený útočník Martin Nešpor: „Tady si nikdo neumí říct nic na rovinu, a když se to řekne na rovinu, tak se každý urazí. A pak si jenom špitají ptáčci za zády a pro mě to je nelidskost. Nejde o to, jestli se Tonda baví s Jirkou v šatně. Každý si má uvědomit, co tomu dává.“

Martin Nešpor (v modrém) z Olomouce v utkání proti Příbrami.

S Látalovou otevřenou kritikou kapitán Hubník souhlasí. „Vidím to stejně. Já chci každý zápas vyhrát – s Příbramí i Slavií. Takhle nastupuju nejen do zápasu, ale i do tréninku. U některých je to někdy ano, někdy ne, nevadí, příště. Na tom musíme zapracovat. Některým hráčům nevidím do hlav. Nevím, jestli je to strach o výsledek, ale chybí větší bojovnost, urvat výsledek, v závěru kouskovat hru, takticky jsme to nezvládli,“ vadí Hubníkovi.



„Začalo to zápasem s Pardubicemi. Z takových zápasů si musíme vzít ponaučení. Říkali jsme si to po jednom, druhém, třetím zápase. Snad to na jaře budeme zvládat lépe. Věřím, že ti kluci si to vezmou. A když ne, tak boj o flek bude velice těžký. A jak říká trenér: budou hrát ti, co chtějí a budou bojovat a makat.“

Michal Vepřek v akci.

Například i pětatřicetiletý Michal Vepřek, jehož Látal překvapivě čtyřikrát vůbec nenominoval do utkání, což mazák kousal těžce. Výkony proti Baníku i Jablonci však ukázal, že na ligu pořád stačí, že lepšího levého beka Sigma stále nemá a že by byla škoda nechat si ho utéct do Brna. Na roli náhradníků si zvykali i matadoři Beneš se Sladkým.

Výstavba hry. Jak by Sigma měla vypadat, naplno ukázala doma proti Bohemians. Výhru 3:0 podpořila agresivní, rychlou hrou s okamžitým dostupováním i s přesnými kombinacemi vpředu. Jenže navázala na to už jen na Baníku, jinak hra dopředu spíše skřípala. I když klíčový středopolař David Houska je často na míči, mnohdy volí jistější rozehrávku dozadu či do strany.

Ke třem gólům tak nepřidal žádnou asistenci. Látal by tuze potřeboval i rychlejšího hroťáka, byť Nešpor je s bilancí tří gólů a dvou přihrávek nejproduktivnějším sigmákem, a procitl také Yunis.

Nedá se očekávat, že během krátké přestávky projde kádr Sigmy výraznými změnami, ačkoli je na rozcestí. Má uvolnit opory Housku, Faltu a Hálu, kterým končí po sezoně kontrakt, a dát šanci mladým odchovancům, nebo zkusit zabojovat o Evropskou ligu a tým podržet?

„Máme 22 bodů, nacházíme se na čtvrtém místě. V létě nám budou končit s největší pravděpodobností tři hráči. Neříkám, že s nimi nepočítáme, to v žádném případě, zůstanou tady, chceme bojovat o nejvyšší příčky, ale je otázka, jestli dát šanci i mladým,“ přemítá Látal. „To si vyhodnotíme. Ovšem kádr by měl zůstat. Na jaře bude 22 zápasů, je v tom ještě pohár a víte, jak vám s tím zamává koronavir. Nechceme do týmu vrtat, ale jestli někdo přijde, to uvidíme. Pauza není dlouhá, čas na zkoušení není.“

Sigma, jež na výhru čeká už šest kol, zahájí druhou část sezony na hřišti první Slavie 16. ledna.