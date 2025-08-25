Chance Liga 2025/2026

Olomouc? Hodně běhá, málo střílí. Byli jsme sterilní, uznal Janotka po Hradci

Václav Havlíček
  9:15
Už před sezonou hlásil sportovní manažer fotbalové Sigmy Ladislav Minář: „Budeme přepínat z evropských pohárů na ligu a na rovinu – na to nejsme vůbec zvyklí. „ Někdejší dlouholetý předseda olomouckého klubu Jiří Kubíček zase řekl: „Týmy, které hrají evropské poháry a nemají široké kádry, kvůli tomu ztratí šest až devět bodů. V minulosti na to dojely Bohemians, Slovácko či Zlín.“
Hráči Olomouce po prohraném utkání. | foto: ČTK

Možná oba pánové ani nečekali, že pravdivost jejich slov se ukáže už při první příležitosti. Sigma se ve čtvrtek vydala v Malmö, po porážce 0:3 ve čtvrtém předkole Evropské ligy ji v neděli čekal ligový mač na půdě tápajícího Hradce.

Výsledek?

Hradec Králové – Sigma 1:0.

Trenér Olomoučanů Tomáš Janotka sice využil širokého kádru, který čítá hned na třicet jmen. Sestavu prorotoval, ale jeho svěřenci podali výkon bez nápadu. Ve vápně soupeře nebyli vůbec nebezpeční a bez vytvoření větší šance odjíždí z východu Čech bez bodu.

Do hry se dostal křídelník Michez, který zápas v Malmö sledoval z tribuny, poprvé do základní sestavy naskočil středopolař Kostadinov. Kapitánskou pásku převzal za odpočívajícího Breiteho bek Jiří Sláma.

2 střely na bránu

vyprodukovala Sigma proti Hradci Králové

Jenže změny nepomohly.

„Zradila nás kvalita v dohrávání akcí,“ vystihl Janotka. „První poločas byl vyrovnaný, zápas rozhodla jedna povedená akce domácích. Jinak jsme je do příležitostí příliš nepouštěli. V druhé půlce jsme měli územní převahu, měli jsme plno zisků míče, slibně rozjetých akcí. Ale potřebujeme lepší dotek, zpracování a kontrolu míče. Byli jsme sterilní,“ vypozoroval olomoucký kouč.

Jedinou branku obstaral po půl hodině hry domácí Darida.

Královéhradecký záložník Vladimír Darida před Jiřím Slámou z Olomouce

„Kluci měli dobrý pohyb i intenzitu, ale chyběla nám ještě větší dravost, abychom byli nebezpeční. Hra jako taková parametry určité kvality měla. Jenže se rozhoduje v posledních třetinách hřiště. Měli jsme ze zápasu vytěžit víc. Myslím, že jsme byli pohyblivější než domácí a druhý poločas byl v tomto směru dobrý. Působili jsme živě, kluci to i po náročném čtvrtečním mači zvládli kondičně skvěle. Výsledkově už bohužel ne,“ nehledal Janotka výmluvy v náročném programu.

Už v osmnácté minutě viděl hostující trenér žlutou kartu za protesty směrem k rozhodčímu. Hradec tradičně vsadil na tvrdý způsob hry. Výsledkem bylo hned šest žlutých karet do poločasu.

Trenére, nebál jste se červené karty? „Naší ano. Že by dostal červenou Hradec? To jsem se opravdu nebál,“ řekl Janotka ironicky.

V druhé půli se od nefotbalových zákroků víceméně upustilo, kvalita utkání ale příliš nevzrostla.

„Myslím si, že ani z jedné strany nebyl tento zápas o velkých příležitostech. Určitě jsme sem nepřijeli prohrát. Chtěli jsme tu nějaký bod získat – ať už tři, nebo jeden. Bohužel se to nepovedlo, můžeme si za to sami,“ smutnil olomoucký stoper Jan Král.

Ani on nehledal vinu ve čtvrtečním zápase. Olomouc po příletu ze Švédska absolvovala v sobotu předzápasový trénink a už den předem se vypravila do Hradce. „Je teprve začátek sezony. Nemůžeme se vymlouvat na nějakou únavu. Po utkání v Malmö jsme měli dva dny na to, abychom dobře zregenerovali. To si myslím, že je dostačující,“ míní Král.

Trápení v ofenzivě. Janošek znovu téměř nehrál

Olomouc v nové sezoně dál pokračuje v trápení se v útočné fázi. Jako by tým stále nedokázal vyladit mezery po odchodech Jana Klimenta a Filipa Zorvana.

Je jasné, že třicet pět vytvořených gólů nepůjde nahradit stoprocentně. Vždyť Zorvan i Kliment prožili životní sezonu, kterou pravděpodobně už nezopakují.

Přesto jsou čtyři vstřelené branky po šesti kolech zoufale málo. Méně mají jenom devátí Bohemians. „Je jasné, že se musíme zlepšit v ofenzivě. Proti Hradci jsme nebyli vůbec nebezpeční. Na druhou stranu máme deset bodů. Někdy stačí dát jen jeden gól,“ uvědomuje si Král.

Opět zanedbatelný prostor dostala nejzvučnější letní posila Sigmy Dominik Janošek. Sigma jej přiváděla z nizozemské ligy s vidinou herní kreativity a dobré střely. O Janoška tuze stála, ke smlouvě mu přidala i štědrý podpisový bonus,

Jenže na hřišti Janošek zatím dostává minimum času. Za šest ligových kol odkopal 152 minut. Včera to bylo osm, ačkoliv minulý týden v domácím zápase se Zlínem – kdy se Sigma také v útoku trápila – precizní přihrávkou připravil jediný gól zápasu z kopačky Daniela Vašulína.

Trenér Tomáš Janotka z Olomouce.

Trenér Janotka zopakoval, že Janošek je profesionál, který dobře trénuje, a že s ním není žádný problém. Jenže se zdá, že 27letý záložník úplně nezapadá do herního stylu Olomouce, který je založený na vyčerpávajícím presinku, tvrdé hře bez míče a vysoké míře intenzity.

„Určitě by si i on přál větší herní vytížení. Ale proti Hradci holt dostali příležitost jiní. Se středovými hráči jsme byli spokojeni, proto jsme vystřídali raději křídla. Ale samozřejmě Dominik je jednou z možností, která nám může rozhýbat aktivitu směrem dopředu,“ pověděl Janotka.

Zabrat směrem dopředu bude potřebovat Sigma i v dalším ligovém kole, po čtvrteční domácí odvetě s Malmö přivítá v neděli na Andrově stadionu ostravský Baník.

Ani Slezané nejsou v ideálním herním rozpoložení. To ovšem nebyl ani Hradec, který si se Sigmou připsal první výhru nové sezony.

Hanáci opět budou muset přepnout z evropské scény na domácí. „Mnoha týmům, které nemají široké a kvalitní kádry, to zlomilo vaz. My k tomu máme respekt a teprve se budeme učit, jak v tom fungovat,“ viděl už před sezonou manažer Minář.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 6 5 1 0 13:6 16
2. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 12:4 14
3. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
4. FK JablonecJablonec 6 3 3 0 7:3 12
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 3 2 1 14:6 11
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 4:3 10
7. MFK KarvináKarviná 6 3 0 3 8:7 9
8. FC Slovan LiberecLiberec 6 2 1 3 8:9 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 1 2 3 7:10 5
11. FK Dukla PrahaDukla 6 1 2 3 5:8 5
12. 1. FC SlováckoSlovácko 6 1 2 3 4:7 5
13. FC Baník OstravaOstrava 4 1 1 2 4:4 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
15. FK TepliceTeplice 5 1 0 4 5:9 3
16. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 5:14 1
Baník - Slovácko 2:0. Ostravané se dočkali, první ligovou výhru zařídil Almási

Fotbalisté Ostravy v ligovém 6. kole porazili doma Slovácko 2:0 a dočkali se prvního vítězství v sezoně nejvyšší soutěže. Baník rozhodl zápas po přestávce, kde se hlavičkami prosadili slovenští...

24. srpna 2025  17:14,  aktualizováno  19:49

Horejšova úleva po první výhře: Nejtěžší zápas v Hradci. Pomohl i teambuilding

Pět zápasů bez vítězství? To se trenérovi Davidu Horejšovi stalo v Hradci poprvé. „Vylepšení“ rekordu na šest si ale odpustil. „Nejtěžší utkání, co jsem v Hradci. Připadal jsem si, jako by tam stál...

24. srpna 2025  19:45

