Do ligy bez střelce. Co ještě napověděla olomoucká generálka

Sigma zakřiknutého druholigistu v sobotu porazila na Andrově stadionu 3:0, když se z dorážky prosadil ještě zadák Vepřek a třetí zásah přidal zmatený Sečkář u zadní tyče do vlastní branky. Podle výsledku byste mohli nabýt dojmu, že na sobotní start nejvyšší soutěže proti Liberci, účastníkovi předkola Evropské ligy, jsou Olomoučtí nachystaní.

Leč tohle nebyl ten případ vítězství, jež správně posílí víru ve vlastní schopnosti, byť trenér Sigmy Radoslav Látal doufá v opak: „Chyby tam byly, ale vítězství s nulou vzadu jsme potřebovali na první zápas, abychom měli sebevědomí.“ Prostějov favorita potrápil, trefil břevno, dvakrát se dožadoval penalty.

Ligové generálky Souhrn sobotních přípravných zápasů

„Na můj vkus tam bylo ještě hodně chyb. Prostějov jsme pustili do brejkových situací, které by možná lepší soupeř využil,“ uznal Látal.

I generálka zkrátka odhalila dlouhodobější potíže modrých.

Za prvé jim chybí silnější hroťák.

„Je to tak,“ kývne Látal.

Po návratu Juliše do Sparty, který v zimě výtečně nahradil kanonýra Plška, je složitou hádankou hraničící se záhadou, kdo bude dávat v Sigmě góly. Dříč Nešpor? Z druhé vlny šikovný Chytil? I proto je fajn, že si Nešpor zvedl náladu. Jenže hru má založenou především na napadání obránců a k tomu ještě potřebuje dotrénovat. I tak je pravděpodobné, že začne a po hodině vyšťavený vystřídá. Látal totiž nemá prověřenější variantu. Posila ze slovinského Velenje Dominik Radič?

Hodný Radič penaltu nedal

Zatím nevyniká. Má záblesky, jenže proti Prostějovu neproměnil ani pokutový kop. „Je to strašně skromný hodný kluk. Je potřeba mu zvednout sebevědomí a tohle mu zase trošku ublížilo. On střelec je, bohužel mu penalta nevyšla,“ litoval Látal. Jako šutér Julišova kalibru se 24letý Chorvat dosud nejeví.

„Dominik potřebuje čas, pracujeme s ním, je tady týden. Nechceme na něj naložit všechno,“ povídá Látal chápavě. „Trošku mu chybí rychlost. Do presinku nemůžeme chodit na dvojku, to nejde. Byl zvyknutý na něco jiného, oni se po ztrátě míče zatáhli a zůstával vpředu sám, tady ho to musíme naučit.“

K dispozici má ještě jedenadvacetiletého Pavla Zifčáka zoceleného hostováním v Pardubicích. A Yunise, ale ten se za celou minulou sezonu netrefil ani jednou a ve hře je hostování, i když námluvy s Opavou ani Karvinou nedopadly.

Šimon Falta uhání s míčem k v přípravném utkání Olomouce s Prostějovem.

V útoku je nejslabší místo Sigmy, ovšem nikoli jediné. Zabrat musí také křídla. Nebo vy jste si snad všimli, že by Zahradníček vpravo nebo González vlevo, který má do sestavy o něco blíž než tahoun Falta, Prostějovské nějak větrali?

Průniků bylo žalostně málo!

Nevyčníval ani bojovník Breite, jenž má před stopery bourat útoky soupeře. Prostějovští ho obcházeli až příliš snadno. Ještě hůř na tom byl nejistý Greššák; ve stoperské dvojici po boku Hubníka (ne)nahradil Václavu Jemelku. Sigma musí doufat, že do soboty dá Jemelka sval do pořádku. Generálce přihlížel na tribuně vedle dalších marodících stoperů Štěrby s Benešem.

„Doufám, že Venca bude v pořádku. Nechtěli jsme riskovat. Má drobnější zranění. Od pondělka půjde do tréninku,“ podotkl Látal.

Jak má vypadat posila, ukazuje šestatřicetiletý někdejší reprezentant Roman Hubník. Defenzivu Sigmy povýšil o úroveň.

Nač to bude stačit, je však otázka.

Tým nemá Olomouc špatný, v minulém ročníku z toho však byla jen skupina o záchranu. I s ryzími střelci. „Příprava mohla být lepší, ale minulý týden se mi už mužstvo líbilo v tréninkovém procesu, byla tam agrese, už to trošku vypadalo,“ dodává Látal s nadějí. „Věřím, že jsme se na první zápas nachystali.“

Po Liberci zavítají Hanáci na Spartu. „Těžký los, ale už se na ligu moc těším. Doufám, že do ní skočíme v nejlepší formě,“ přeje si Zifčák.

Zrodí se střelec třeba z něj?