Robin Hood ligy. Olomouc umí na velkokluby, ztráty se slabšími ji stály poháry

O povedené sezoně bude jistě mluvit i stoper Vít Beneš, v nepřítomnosti Radima Breiteho kapitán Sigmy. Překonal další zdravotní patálie a vstoupil do Klubu legend. Loni přitom uvažoval, že si právě kvůli zdraví najde jinou profesi než fotbal.

Vždyť i poslední zápasy letošní sezony dohrával ve speciální masce kvůli zlomenině v obličeji. Nejen v závěru, ale i v průběhu soutěže však patřil k nejlepším sigmákům. Nebýt útočníka Mojmíra Chytila, klidně by mohl být pasován na toho vůbec nejlepšího. V obraně jistý, pevný a zřídkakdy chybující.

Konec ročníku navíc orámoval čtvrtou ligovou brankou. V sobotu v posledním zápase letošní sezony rozhodl o výhře Sigmy 1:0 na půdě Bohemians. V 87. minutě vyskočil nejvýš ze všech na Zmrzlého roh a míč trkl přesně za háčky vzdálenější tyče.

„Jeli jsme sem, abychom sezonu ukončili vítězně a s fanoušky se rozloučili pozitivně,“ shrnul autor vítězné branky.

Ani ta ovšem nezkazila radost domácím fanouškům, klokani se totiž po 36 letech znovu představí v evropských pohárech. „Asi jsem se nikdy neradoval po prohře, mám radost. Je to sezona, kterou provázela spousta malých pádů a vzepětí,“ culil se trenér Pražanů Jaroslav Veselý.

Pády zažila i Olomouc. V základní části posbírala 11 remíz, což bylo společně s posledním Zlínem nejvíce napříč ligou. V uplynulé sezoně remizovala desetkrát. „Samozřejmě, když si to přehrajeme zpětně, bodů mohlo být více. Ale můžeme říct, že sezona byla dobrá,“ povídal Beneš. „Nastal u nás posun. Herně, i všeobecně v klubu,“ dodal.

Je pravda, že Olomouc si přilepší i ekonomicky. Za přestup Mojmíra Chytila dostane od pražské Slavie asi čtrnáct milionů korun. A musí přemýšlet, kým šikovného útočníka nahradí. „To bude hlavní úkol, pak ještě stoper. Jinak je mužstvo skladbou stabilní, jsem za to rád. Není potřeba dělat extrémní rošády,“ pravil trenér Sigmy Václav Jílek.

Remízová série může mrzet

I on šesté místo považuje za úspěch. „Úvod sezony pro nás byl tristní,“ připomněl Jílek zisk třech bodů z prvních pěti zápasů. Úplně první mač přitom jeho kluci jasně ovládli, na Baníku vyhráli 3:0. „V týmu pak byla cítit nervozita,“ vrátil se k sérii porážek.

Pak se ovšem Hanáci zvedli, od devátého kola do konce podzimní části prohráli jen jednou. „V průběhu sezony se mužstvo velmi dobře stabilizovalo. Odehráli jsme skvělé zápasy. Domácí zápas se Spartou, se Slavií. Nebo i se soupeři z horní poloviny tabulky,“ bilancoval Jílek.

Na začátku jarní části ovšem přišlo šest remíz v řadě. A byť bylo šesté místo před sezonou stanoveným cílem, Sigma v závěru pomýšlela i na čtvrtý flek, který zajišťuje pohárovou Evropu. Jenže poztrácené body chyběly. „Hlavně domácí ztráty nás mohou mrzet. Mužstva za Bohemkou, ať už my, či Slovácko, nebyla tolik konzistentní,“ povzdechl si Jílek.

Ještě předtím, než jej angažovala pražská Sparta, dotáhl při svém prvním působení na Hané Sigmu do předkola Evropské ligy. „Konfrontace s evropským soupeřem je nádherná,“ povídal. „V tuhle chvíli se můžeme bavit o tom, kolik bodů nám chybí na Bohemku. Že jsme ji porazili a v sezoně jsme s ní neprohráli. Ale na to se nehraje. Lehká závist je namístě. Tohle jsou krásné pocity. Bohemce je potřeba pogratulovat. Za celou sezonu si to zasloužila,“ řekl trenér.

Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu proti pražské Slavii.

Do příští sezony se bude chtít odrazit především od povedených výkonů. Sigma zaujala doma proti Slavii (2:0), před pár týdny zase otočila zápas v Plzni (1:3). Olomouc si tak znovu ověřila, že se silnými týmy hrát umí. Jenže papírově slabším body rozdávala. Robin Hood české ligy. Dvakrát prohrála například s Teplicemi, které v základní části skončily třinácté. Mimochodem, Sigma je jediný tým, který Severočeši v sezoně porazili v obou vzájemných konfrontacích.

„Jsme si vědomi, že jsme rozdílové body neztratili v nadstavbě. Doufám, že si z ní odneseme zjištění, že kvalitu na konfrontaci s absolutní špičkou máme,“ přemítal Jílek.

A mazák Beneš zase velí: „V příští sezoně budeme chtít být ještě úspěšnější.“ Už ovšem bez Chytila.