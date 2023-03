Půjdeš chytat, mladej! Stoppen zápas v Plzni zvládl, od Jílka slyšel chválu

Do teprve druhého ligového zápasu v kariéře.

Proti mistrovské Plzni.

„Přiznávám se, že lehká nervozitka tam před zápasem byla, ale to je snad skoro vždycky,“ smál se téměř 190 centimetrů vysoký klučina. A do smíchu mu jistě být mohlo. Na půdě favorita pochytal čtyři střelecké pokusy, dvakrát mu pomohla tyč a i díky jeho přispění Sigma na západě Čech dokráčela k remíze 1:1.

Pro Sigmu to je už šestá remíza v řadě, čímž stanovila rekord v počtu souvislých remíz na začátku jarní části první ligy. „Nějaké vtípky padly. Tady ta remíza je asi cennější než ty ostatní. Z Plzně přivézt bod, to se počítá více, než když se remizuje doma,“ pravil Stoppen.

Olomoucký brankář Tadeáš Stoppen stahuje míč ze vzduchu.

„Co se týče toho, jak působil na mě, jak působil na mužstvo, jakou měl energii, s tím jsem byl spokojený,“ řekl na adresu Stoppena kouč Olomouce Václav Jílek. Po nejistých jarních výkonech nechal odpočívat Jakuba Trefila, jenž na podzim nahradil zraněnou jedničku Matúše Macíka.

„Dokladem Tadeášova sebevědomí pro mě bylo, jak si došel pro odražený míč až na šestnáctku. V první moment jsem se lekl, proč tam vůbec vybíhá, ale to jsou věci, které gólmanovi hrozně pomohou. I mužstvu. Místo toho, aby zakončoval soupeř, měli jsme míč v držení my. Odpočinuli jsme si a srovnali se,“ pokyvoval Jílek „Na to, jak těžké utkání to bylo, musím ho pochválit. Zvládl to velmi dobře. A dobře si také postavil tyče,“ usmál se.

Zatím jediné ligové utkání odchytal Stoppen 13. května loňského roku. V nadstavbové části o sedmé místo dostal v Mladé Boleslavi dva góly a špíl skončil výsledkem 2:2.

Mimochodem, Matúš Macík o víkendu odchytal celý zápas za druholigové béčko a je možné, že v sobotu již nastoupí k domácímu zápasu proti Českým Budějovicím.

Olomoucký kouč Václav Jílek.

Na Andrův stadion ovšem s jistotou nevyběhne útočník Mojmír Chytil. V 68. minutě krásnou placírkou z voleje zužitkoval Slámův centr zleva, čímž pouhých pět minut po inkasované brance vyrovnal na 1:1, ale v nastavení první půle viděl za loket čtvrtou žlutou v sezoně.

„Určitě mu to vyčítat nebudu,“ reagoval Jílek. „Nastavil se zvláštní metr. Mojmír dostal v prvních deseti minutách tři ostré zákroky, ty potrestané nebyly. Naopak tady v tom byl podle mě nevinně. Nebyla tam žádná aktivní hra loktem, šel přirozeně. Venca Jemelka si do toho trošku naběhl, ale tak to je. Určitě nám bude chybět,“ míní kouč.

Chytil v Plzni zaznamenal devátou ligovou branku, čímž překonal své loňské maximum. Proti Budějovicím má ovšem Sigma záložní varianty. „Vrátil se nám David Vaněček, stejně tak na hrotu může alternovat Tonda Růsek nebo Pavel Zifčák,“ nastínil Jílek.

Pospíšil zpátky v lize v dresu Sigmy

V pětapadesáté minutě vyslal do boje Martina Pospíšila, který se Sigmě upsal po devíti letech. Olomoucký odchovanec za Hanáky do ligového zápasu nastoupil naposledy 31. května 2014, pádu do druhé ligy tehdy však nezabránil. Společně s ním stál na place i Jan Navrátil.

Možná i Pospíšil je překvapený z remízové série Olomouce. Na rekord v počtu remíz v řadě Sigma čekat nemusí, sama jej s hodnotou sedmi remíz v řadě totiž drží. „Je to taková anomálie. Šestý jarní zápas, šestá remíza. Ale co do vývoje a šancí myslím, že v Plzni jsme byli k případnému zisku třech bodů nejdál. Takže s bodem velká spokojenost, ale jsme si vědomi toho, že při nás stálo štěstí,“ konstatoval Jílek.

Ještě za stavu 0:0 sáhl do obranného složení, když vystřídal stopera Poulola, i přesto, že dalšího středního obránce neměl k dispozici – ani Beneš, ani Vraštil kvůli zdraví na soupisce nebyli. „Po nástupu do druhé půle tam hodně hořel. Na jeho obranu byl trochu hozen do vody, levý stoper není jeho pozice, ale měl jsem pocit, že takhle zápas nemůžeme zvládnout,“ vysvětloval Jílek.

Do hry se dostal Ondřej Zmrzlý, který přes Slámu momentálně nemá místo. Což je škoda, u gólové akce stali oba dva šikovní leváci. „Trošku mě to překvapilo. Najednou se prohodila podstatná část obrany a změnilo se rozestavní,“ nezastíral gólman Stoppen.

Předvedl dobrý výkon.