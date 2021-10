Zakletá Praha. Góly nevstřelili ani olomoučtí debutanti

Marná sláva, každá série jednou končí a klokani v sobotu vyhráli 2:0. Olomouc čeká na tři body z Prahy od března 2019, kdy na Julisce porazila Duklu 4:0.

První pracovní cestu mají za sebou také Ekvádorec Ricardo Pina a olomoucký odchovanec Jiří Spáčil. Oba v průběhu druhé půle naskočili do utkání a odbyli si soutěžní debut. „Nasazení v pořádku. Jak Ricardo tak Spáča utkání zvládli, byť kvalita po jejich příchodu razantně nestoupla. Nenastala situace, ve které by byli rozdíloví, ale Ricardo se v útočné fázi do tří zajímavých situací dostal,“ hodnotil jejich výkon trenér Václav Jílek.

Do hry jako první naskočil Pina, ihned po přestávce. „Viděli jsme, že měl Pablo González ve středu hřiště problémy. Ricardo s námi trénuje už nějakou dobu. Je vidět, že útočné návyky má. Je pohyblivý, možná i více kreativní. Chtěli jsme touto změnou vyvolat impulz, přinést na hřiště fotbalovost. A zejména v úvodu druhé půle se prezentoval velmi dobře,“ poznamenal Jílek. Spáčil dostal důvěru až v 74. minutě, nicméně v té době Sigma už dávno prohrávala. Bohemka se ještě v prvním dějství prosadila dvakrát v intervalu dvou minut a zadělala si tak na pohodlnou výhru.

Po třiadvaceti minutách nejprve slavil svoji premiérovou trefu stoper Köstl, když přesně trefil odražený míč a i s pomocí tyče otevřel skóre. Klokani zvýšili záhy. Po Květově přihrávce se prosadil ranou ze strany na zadní tyč Chramosta, který skóroval ve třetím utkání nejvyšší soutěže za sebou. A zajímavost. Chramosta za poslední čtyři ligové starty v dresu Bohemians vstřelil stejně branek jako v lize za Jablonec od jara 2019. „Že dostaneme gól, se stane, ale soupeři jsme naší chybou nabídli dvojbrankové vedení. Otáčet takový výsledek venku je nesmírně těžké,“ pravil Martin Hála, na něhož navázal i jeho kouč.

„Leč jsme vstup do utkání neměli špatný, první poločas jsme hráli strašně,“ štvalo Jílka, který ještě před poločasem sáhl do sestavy a Jakuba Matouška vyměnil za Antonína Růska. „Přemýšleli jsme, jestli nestřídat ještě dřív. Neprezentovali jsme se totiž na hřišti tak, jak bychom očekávali,“ vysvětloval Jílek. „Kuba Matoušek nebyl v zápase, jejich levá strana nám hořela, potřebovali jsme tam fyzicky silnějšího hráče. Nechtěli jsme s Tondou Růskem čekat až do poločasu, proto jsme střídali ještě před ním, aby se co nejrychleji dostal do zápasového tempa,“ dodal hostující kouč.

Po pauze Jílek změnil hru na tři obránce. Nový systém ani střídání však snahu Sigmy v góly nepřetavily. Výkonnostně ale hráči přidali a po hodině málem snížil Breite, jehož pokus zastavil obránce Krch.

Naprázdno vyšel i jeden ze dvou lídrů střelecké tabulky. Po závaru patnáct minut před koncem pálil Martin Hála, ale jeho střela na místě určení neskončila. „Nevytvořili jsme si žádné větší šance, nějak se nám vepředu nedaří. Musíme si to zanalyzovat,“ podotkl Hála. „Jsem zklamaný, že jsme utkání nezvládli. Je mi jedno, jestli dám gól já, nebo někdo jiný,“ smutnil.

V závěru se průbojností dostal do zakončení stoper Jemelka. Demonstroval však, že střílení gólů není jeho doménou, a zblízka vysoko přestřelil.

Gólostroj Sigma se zadrhl. Olomoučáci už dva ligové zápasy nevstřelili branku, na což fanoušci po pravidelném přísunu dvou až tří gólů nejsou zvyklí. Minulé kolo proti Teplicím sigmáci ani nevystřelili na bránu. Proti Bohemians se v této disciplíně sice zlepšili, ale ani jedním ze čtyř pokusů domácího Bačkovského nepřekonali. A jak už bylo napsáno, neprosadila se ani letošní kometa Martin Hála.

„Není to jen o něm. Je potřeba říct, že první zápasy nám vyšly naprosto ve všem. Upozorňoval jsem, že naše efektivita nám nemůže vydržet donekonečna,“ připomněl Jílek. „Ruku na srdce. Nemáme takovou hráčskou kvalitu, abychom v každém zápase dali tři branky. Ale jako problém vnímám to, že si ani ty šance nevytvoříme,“ dodal.

Recept na změnu? „Vytratila se nám ochota podstoupit souboj navíc a tlačit se do vápna za gólem,“ uvědomuje si Jílek.

Ligu čeká reprezentační pauza, po níž Sigma na Andrově stadionu přivítá Karvinou. A bude chtít gólově opět bavit. Tak, aby po čtyřech zápasech znovu v lize vyhrála.