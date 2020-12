Liga kvaltuje, Olomouc rotuje. Látal chce mít hráče svěží, tak je točí

Utkání teď půjdou v bláznivém sledu; už dnes (16.00) Hanáci přivítají rozjeté České Budějovice a v pátek jedou do Ostravy. Látal plánuje další rotaci v jedenáctce. „Čekají nás těžké zápasy, plus cestování. Změny budou i teď. S klukama jsem se už bavil o tom, že to budeme protáčet. Chceme tam mít svěží hráče. Kádr máme dost široký, musím zaklepat, že nemáme zraněné.“

Blízko do sestavy měl v Teplicích podle informací MF DNES i levý bek Michal Vepřek, který počtvrté chyběl v nominaci, tentokrát však z rodinných důvodů. „Kluci jako Martin Nešpor hráli v minulých zápasech dobře, ale chceme to protočit,“ pokračuje Látal. „Nastoupili jsme na tři obránce, Martin Sladký už několikrát třetího stopera hrál, podporoval útok. Halfbeky hrál Zahradníček s Hálou. Falta se posunul k Yunisovi, měl chodit na prodloužené hlavičky a sbírat odražené míče. Zahradníček je rychlostní typ, chtěli jsme to tahat spíš přes kraje,“ nastínil herní plán, který přinesl bod.

ONLINE: Olomouc - Budějovice podrobná reportáž od 16:00 Pravděpodobné sestavy: Olomouc: Mandous – Sladký, Hubník, Poulolo, Hála – González, Breite, Houska, Greššák, Falta – Yunis. Č. Budějovice: Drobný – Čolič, Králik, Talověrov, Skovajsa -Čavoš, Havelka – Van Buren, Javorek, Mršič – Brandner. Absence: nikdo – Ledecký, Šulc (oba nejistý start). Rozhodčí: Machálek – Mojžíš, Leška.

Olomouc tak natáhla šňůru bez porážky na krásných devět utkání, avšak poslední tři pouze remizovala vždy 1:1, pokaždé navíc vedla, proti Příbrami a Pardubicím přišla o výhru v samém závěru. „Série je pozitivní, ale taky negativní. Dvakrát jsme ztratili body v závěru, tohle nás sráží,“ pořád mrzí Látala.

„Devět zápasů bez porážky je pěkná série, ale všichni víme, že alespoň jeden ze dvou zápasů, kdy jsme výhru ztratili v závěru, jsme měli dotáhnout za tři body. Je na čase zase bodovat naplno,“ hlásí na klubovém webu záložník David Houska.

Bodu z Teplic si ovšem sigmáci považují, byť v první půli ještě zarputilý Yunis vybojoval dvě velké šance pro Hálu, který však gólmana neprostřelil. „Napadání jsme první půl hodinu plnili dobře. Donutili jsme je k chybám. Martin Hála měl dvě obrovské šance, kdybychom dali na 2:0, posunuli bychom zápas jinam. Měli jsme ještě jednu velkou brejkovou šanci, když jsme šli ve třech na jednoho, byli tam Houska s Faltou, ale my tyhle věci nedohráváme, to nám dělá velký problém,“ uvědomuje si Látal.

„Spravedlivá remíza, my jsme byli lepší první poločas, Teplice druhý, kdy také měly šance. Bod bude cenný, když uspějeme teď doma. Utkání bez diváků jsou velice vyrovnaná.“

České Budějovice dorazí na Andrův stadion v dobrém rozpoložení, zdobí je rychlý přechod do útoku, v ofenzivě je táhnou slávista Van Buren a především střelec Brandner.

„Začátek jim nevyšel, ale od té doby, co vyhráli na Spartě, mají výbornou formu. Dotahují se nahoru,“ vybízí Látal k velké obezřetnosti. „Mají formu. Je to hodně nepříjemný soupeř s dobrou organizací hry,“ kývne Houska.

Látal chystá další tahy v sestavě. „V pátek hrajeme na Baníku, je to strašně nabité.“

Což středopolaře Housku baví: „Tolik se netrénuje, víc se hraje, to je lepší pro každého hráče.“