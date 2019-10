Tyč, nula a plusový bod. Výkon dopředu nebyl kvalitní, řekl Látal

„Po posledních zápasech, kdy jsme inkasovali hodně branek, jsme sem přijeli hrát trošku zezadu a na nulu. V tom jsme úkol splnili. Bohužel dopředu už to nebylo ono, vázla tam kombinace, spoustu situací jsme nedotáhli,“ uvědomoval si olomoucký trenér Radoslav Látal.



V úvodu pálil domácí Michal Škoda mimo, na opačné straně byl ve vápně stažen k zemi Pilař, ovšem sudí Julínek zákrok nevyhodnotil jako faul. V dobré pozici pálil z Pilařovy nahrávky nepřesně Plšek a na opačné straně po rohu přestřelil branku Rezek. Tím výčet zajímavých událostí v první půli skončil.

Nejblíže gólu byl po přestávce Olivier Kingue, ale příbramský Kamerunec hlavou trestuhodně přestřelil a o dvě minuty později trefil z přímého kopu tyč olomoucký Šimon Falta. „Škoda, že tam nepadl gól, hrálo by se nám o trochu lépe,“ je si Falta jistý.

Souhrn 12. ligového kola

Chybělo mu jen pár centimetrů, míč si to po jeho ráně z velké dálky namířil směr šibenice, brankář Ondřej Kočí na něj nemohl dosáhnout. „Šimon to v noze má. Na trénincích to pořád zkouší, piluje a už dal několik hezkých branek. Když míč trefíte přímo nártem, tak to krásně letí. Škoda, že mu to tam nespadlo,“ litoval Látal.

Víc vzruchu ani zábavy už prakticky zápas necelým dvěma tisícovkám diváků nenabídl. „Dá se říct, že až na střelu Falty jsme soupeře moc neohrozili. Byl to takový zápas na 0:0. Domácí měli jednu tutovku, kdy hlavičkou přestřelili, my zase nastřelili tyčku. Myslím, že je ten výsledek spravedlivý,“ přemítal olomoucký kouč.

Sigmáci mohli litovat, že nedokázali využít slabšího rozpoložení soupeře, který do soboty prohrál čtyřikrát v řadě. „Čekali jsme, že tyto série někdy padnout musí, a my jsme nechtěli, aby to bylo s námi. Ale nedali jsme gól, tak nemůžeme chtít vyhrát,“ pokrčil rameny Falta. „Je sice dobře, že jsme neprohráli, ale potřebujeme bodovat naplno, abychom odskočili v tabulce, kde to je hodně natěsno,“ dodal.

Po černé sérii měla bezbranková remíza pro Příbram jistou hodnotu, na vstřelený gól v lize však čeká dál, aktuálně už 416 minut. „V šestnáctce jsme to měli líp dohrát. Hlavně po pravé straně přes Martina Nového jsme měli hodně šancí, kdy nám chyběla finální část, abychom balon dostali do brány. Z toho je trošičku zklamání, protože myslím, že o malinko jsme byli v šestnáctkách lepší a měli jsme zápas dotáhnout do vítězného konce,“ mínil příbramský trenér Marek Nádvorník.

A tak jediné pozitivum ve střelecky neplodném zápase spočívalo pro oba týmy v jednoduché pravdě, že se jim povedlo neinkasovat. „Za nulu musím hráčům poděkovat, měli jsme nasazení i kombinace. Oproti té nepovedené šňůře to určitě byl rapidní rozdíl v našem výkonu. Potřebovali jsme vyhrát, ale v dané chvíli je pro nás i bod důležitý,“ přiznal Nádvorník.

Sigmu remíza odsunula z první šestky na osmé místo. „Víme, že náš výkon dopředu nebyl kvalitní, je potřeba se prosadit víc. Měli jsme spoustu ztrát, některé situace jsme nedotáhli do finální fáze a do zakončení. Máme plusový bod a teď pro nás bude důležitý domácí zápas s Budějovicemi,“ vyhlíží už Látal mač po reprezentační pauze.