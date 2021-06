Omale do Olomouce nepůjde. Slavia dál lanaří Mandouse

„Dlouho jsme si to vyhodnocovali. Já jsem poslední prostějovská utkání viděl a nakonec jsme se rozhodli tak, že pro nás bude lepší příchod Jana Sedláka z Brna, výměnou za Jiřího Texla,“ okomentoval přestupové rošády sportovní manažer SK Sigma Olomouc Ladislav Minář.

Přestupy ve fotbalové lize v létě 2021

„Přidaná hodnota Sedláka je jeho rychlost a dynamika. Má skvělou použitelnost do presinku i do zpevnění obranného trojúhelníku se stopery,“ ocenil kvality středopolaře trenér Sigmy Václav Jílek.

Situace se naopak zintezivňuje okolo reprezentačního brankáře Sigmy Aleše Mandouse. „Slavia nám předložila konkrétní nabídku. Už druhou. Stále to ale pro nás není adekvátní. V týdnu budeme znovu jednat,“ prozradil Minář a zároveň vyvrátil spekulace o zájmu o mladíka Daňka. „Tam žádná nabídka není a i kdyby byla, tak je pro nás nejednatelná. Daněk je velmi mladý hráč,“ dodal Minář.

Případný odchod Mandouse, který momentálně na evropském šampionátu kryje záda Tomáši Vaclíkovi, okomentoval i Václav Jílek. „Že má Slavia o Mandouse zájem, je pro mě pochopitelné. Má skvělou hru nohama. Je to jeho přednost a především slávistický požadavek na gólmana. Na druhou stranu si nemyslím, že by tady za Aleše nebyla náhrada. Ač je Matúš Macík typologicky jiný brankář, může do budoucna prokázat své kvality,“ uvedl kouč.

Dalším velkým otazníkem jsou hostování. Například Zbrojovka Brno na klubovém webu uvedla, že by se na lince Olomouc–Brno mělo zrodit ještě jedno hostování. „Já jsem to také četl, ale v průběhu jednání padne spousta návrhů. Teď nic konkrétního neexistuje,“ sdělil Minář.

Z hostování se vrátila i pětice olomouckých hráčů. Zda se Zlatohlávek, Sláma, Chvátal, Matoušek či Spáčil probojují do sestavy, ukáže příprava. „V ofenzivě teď máme přetlak. Na případná hostování jsme domluveni s Prostějovem, byť je tam teď nový trenér. Kádr není nafukovací,“ nastínil Minář.

Právě do Prostějova už zamířili mladíci Grygar, Hausknecht a brankář Trefil.