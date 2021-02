Olomouc remízovým „šaškem“ ligy. Bod z Bohemky však bere

V 69. minutě měl osmnáctiletý jinoch, jenž v minulém kole dal gól Spartě, na kopačce rozuzlení úporné fotbalové bitvy na promrzlém místy písčitém terénu v Ďolíčku. Střílel po trávníku po levé ruce brankáře Le Gianga, nikoli však dostatečně od ní.

Bohemians – Olomouc 0:0.

Výsledek vzhledem ke škaredému stavu hřiště, jež de facto vylučovalo kombinaci, nepřekvapil.

Tím spíš, že Sigma je se devíti plichtami po 19 kolech remízovým králem ligy. Tuhle korunu obhajuje; také v minulém ročníku jich nasbírala nejvíc (12).

I když králem...

V nadsázce spíš šaškem, neboť plahočit se bod po bodu ani ji tuze netěší. Z posledních jedenácti klání vyhrála jediné nad poslední Opavou a propadla se na desáté místo. Sen o Evropě se v lize vzdálil.

Ač trenér Radoslav Látal odmítl, že by prioritou už byl český pohár, a spočítal: „Ztrácíme dva body na pátý Liberec, musíme doma zvládnout Brno a Zlín. Od toho se bude vše odvíjet. Když uhrajeme šest bodů, budeme zase v kontaktu.“

Pokud už hosté měli šanci, měl ji Daněk. Jenže i v závěru první půle znovu po nabídce Hály z otočky neuspěl, bránu zblízka minul úplně.

Podobně jako když si ve druhé půli navedl míč středem hřiště a tvrdě zpoza vápna vypálil levačkou.

A jelikož i domácí Hůlka, Necid ani Květ brankáře Sigmy Aleše Mandouse nepřekonali, nebylo moc co řešit. „Zasloužená remíza. Byla to spíš válka,“ kývl trenér klokanů Luděk Klusáček. „Kopaná bez kvality z obou stran,“ přidal se Látal.

Před včerejším mačem přetěžko skládal sestavu. Kvůli kartám postrádal opory Hubníka s Gonzálezem, zranění vyřadilo Housku, Vepřeka i Greššáka. Sigmě vypadly oba hnací motory; González s Houskou rozjíždí ve středu pole většinu akcí. „Je otázka, jak by si vedli na tomto hřišti. Těžko se tady kombinuje, je to písčité, míče strašně skáčou,“ přemítal Látal. „Ale střed hřiště jsme těžko skládali, museli jsme na defenzivního záložníka přesunout Martina Sladkého, protože už jsme tam nikoho neměli.“

V personální nouzi to byl pro Olomouc skutečně plusový bod.

„Měli jsme hodně absencí a každá bolí, protože jde o hráče, kteří patří do základu. Pablo González měl vynikající formu, Roman Hubník je zkušený,“ podotkl Látal. „Věděli jsme, že to bude o jedné šanci. První poločas byl nakopávaná. Ve druhé půli jsme trošku přidali, měli jsme stoprocentní šanci Daňka, to asi rozhodlo.“ Až na poslední minuty postavil posily Mihalíka a Slaměnu. „Mihalík je technický hráč, terén byl těžký, tak jsme zvolili sestavu spíš soubojově,“ vysvětloval. „Kdybychom šli do rozehrávky, mohli jsme nasekat chyby.“

Mandous doplnil: „Terén byl hodně špatný. Bohužel tady hrají domácí zápasy dva týmy a je to znát. Věděli jsme, že to nebude líbivý fotbal pro diváky. Byl hodně soubojový, hodně nákopů, popasovali jsme s tím dobře a bod bereme.“

V první půli Mandouse hřály ještě paprsky slunce, ve druhé už ve stínu cítil mráz v kopačkách i rukavicích. „Snažil jsem se hodně hýbat.“

A především chytat, když bylo třeba. „Zákroky byly důležité. Ten první reflexivní zabránil tomu, abychom neinkasovali do šatny, pak by to pro nás bylo obrovsky těžké.“

Na konci ho už zahřálo čisté konto. „Po dlouhé době jsme udrželi nulu vzadu, za to jsem rád,“ pravil Mandous. „S tím jsme měli teď problémy, obrana ale pracovala výborně, oba stopery musím pochválit, hráli vynikající zápas,“ ocenil Látal Beneše s Poulolem. „Měli jsme velkou šanci, mohli jsme brát i tři body, remíza je však spravedlivá. Když porazíme Brno, bude mít bod velkou cenu,“ povídal Mandous.