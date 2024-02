Olomouc prahne po pohárech s Macíkem v bráně. Potřebujeme zkušenost, říká Jílek

Sigmáci zimují pátí, také v minulém ročníku se dostali do mistrovské skupiny a teď touží po účasti v předkole evropského poháru. Naposledy je hráli před šesti lety, kvalifikaci se Sevillou pamatuje i Jílek, který si mezitím odskočil do Sparty.

„Jsme v horní části tabulky a je nesmysl koukat dolů. Jde jen o to, abychom ukázali, že na to máme, a udrželi se nahoře,“ velí středopolař Breite. „Máme ještě zápas v Teplicích k dobru, a když ho zvládneme, tak se můžeme bavit o tom, že to máme dobře rozjeté.“

Už start v Liberci napoví. „Dobrá prověrka. Hlavně doma jsou silní, takže to bude velmi těžký zápas a ukáže, jak na tom jsme,“ tuší Breite, jenž z Liberce před čtyřmi lety do Olomouce přestoupil. „Už to není tak zajímavé. Odehráli jsme tam spoustu zápasů. Jde o to, abychom sezonu dobře nastartovali a urvali body.“

Poctivý dříč v sestavě nebude chybět, ačkoli ve středu pole má Jílek z čeho vybírat: Ventúra, Pospíšil, Zorvan, Dele, Langer... „Konkurence je veliká,“ kývne čtyřiatřicetiletý záložník, jenž si na jaře připsal čtyři asistence, čímž vylepšil své maximum.

Sigma v přípravě vyhrála turnaj na Maltě, na druhém soustředění v Turecku ale s výsledky spokojená nebyla včetně remízy v generálce proti dánskému Vejle.

„Přípravy jsou stejné a je to jen o tom, jak začneme,“ míní Breite. „Nepovedly se výsledkově, poslední zápas jsme měli vyhrát. Věřím, že bude platit to, že když se vám nedaří v přípravě, bude se nám dařit v lize.“

V brance Sigmy začne jako jednička Matúš Macík, jehož Jílek upřednostnil před Tadeášem Stoppenem. Tomáš Digaňa, který končil podzim jako první gólman, se také nevyvaroval chyb a propadl se až na trojku.

„Když jsme si to probírali, tak byla jediná možnost vrátit Mácu do pozice číslo jedna. Tadeáš je mladý, odchytal během podzimu čtyři zápasy. My tam potřebujeme nějakou míru zkušenosti,“ vysvětloval Jílek.

„Na to jsme vsadili, že Máca výkony v předešlé době předváděl. Je potřeba, aby důvěru cítil, měl ji a myslím, že to bude správná volba.“