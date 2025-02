Tvůrce hry Zorvan i obránce Pokorný. Olomouc řeší končící smlouvy

Jaro je tak klíčovým obdobím pro řadu členů A týmu, kteří bojují o setrvání v týmu. Už dnes tak od 18 hodin proti Viktorii Plzeň téměř polovina hlavního mužstva při součtu s nově příchozími zabojuje o nové kontrakty.

Janotka po převzetí otěží před podzimem obrátil kabinu téměř naruby. Obrovskou část rezervy, od které byl povýšen, si vzal s sebou k hlavnímu mužstvu, nebál se naopak i veterány poslat opačným směrem. Jemu na míru nyní Minář má ušít další smlouvy. Ale s kým?

Podepsat za každou cenu

Janotkův kombinační styl sice na podzim obávaně vrcholil u nejlepšího střelce soutěže Jana Klimenta, možná méně viditelnou, ale neméně důležitou práci odváděl jeho dvorní nahrávač Filip Zorvan. Právě jeho kontrakt je tím, který sportovní vedení řeší nejvíce. 28letý záložník se ze středu posunul více pod hrot a rozehrává standardní situace. Ty mu pomohly k sedmi asistencím za podzimní část, což je o tři více, než měl v celé minulé sezoně.

Jenže těsně před dovršením třicítky by si Zorvan chtěl vyzkoušet ještě zahraniční angažmá, kterým si dosud neprošel. Takřka stejnou situaci řeší i stoper Jakub Pokorný a Sigma tak tahá v dohodách za kratší konec.

„Oba hráči dostali od Sigmy nadstandardní nabídky. Jejich přání, jelikož jim bude 29 let, tak je zkusit si zahraničí. Pokud jim to vyjde, upřednostní je a my budeme hledat jiné hráče. V minulosti nabídka na Jakuba Pokorného přišla, ale nebyla to nabídka, která by uspokojila klub. Je normální, že hráči po skončení smlouvy odcházejí. My nikdy nenecháváme prodlužování smluv na poslední chvíli, Kuba má stanovený deadline, dokdy se musí rozhodnout,“ připustil Minář, že by minimálně o jednoho mohla Olomouc přijít.

Jaro jako razítko

Zatímco Pokorný se Zorvanem se stali základními kameny, nové tváře Sigmy v podobě přicházejících posil z Pobaltí i nováčka Abdoulaye Sylly si teprve musí vydobýt své olomoucké místo.

„U koho se nemusíme bavit o připravenosti, to je Jan Sýkora, tedy ligový hráč, co nepotřebuje aklimatizovat, jen se dát zdravotně dohromady. Sylla, Artur Dolznikov i Vladislav Kreida si budou muset zvyknout a během podzimu nás budou muset přesvědčit, že zde mohou pokračovat,“ dokreslil situaci Minář. Sylla je na hostování s opcí do konce této sezony, Kreida bude v létě taktéž prodlužovat.

Jakmile se Lukáš Juliš vrátí do plné síly po zranění a operaci kolene, měl by konečně dostat příležitost. Třicetiletý útočník nemá v přítomnosti Klimenta kontrakt jasný. Vzpomínka na fakt, že byl v minulé sezoně nejlepším klubovým střelcem, by se mu jistě hodila. „Uvidíme, jak se budou na jaře prezentovat, a vyhodnotím s trenérem, jestli máme zájem, aby pokračovali, či ne,“ nechtěl být konkrétní Minář. Julišova pozice by však měla být minimálně zkušenostmi jistější než u dalších mužů bez smlouvy.

Musí zabrat

Pohyb na hraně sestavy znamená také balancování s prodloužením kontraktu. Středopolaři Ola Dele i Jan Navrátil musí v jedenácti zbývajících kolech předvést něco navíc, jinak se v létě nemusí dočkat nové dohody.

Prodej Kaprain má exkluzivitu Už od prosince má zájemce o vstup do Sigmy Olomouc společnost Kaprain exkluzivní přístup k údajům z hospodaření klubu a má probíhat zpřesnění její nabídky na odkup. Sigma zároveň stále neodmítla nabídku americké skupiny Blue Crow Sports Group. „Je to v nějakém procesu a není k tomu třeba více komentovat,“ nechtěl upřesnit fázi jednání se společností miliardáře Karla Pražáka sportovní manažer klubu Ladislav Minář.

Zranění zasáhla do jednání hned u trojlístku hráčů. Antonín Růsek za tři a půl roku v dresu Sigmy odehrál jen 64 utkání a jeho poranění zad je velkou neznámou. „On sám je nešťastný a uvažuje, jestli mu to dokonce neukončí kariéru,“ povzdechl si Minář. Janotka je ale optimistou. „Zatím to je předčasné, bavit se o startu do prvoligového zápasu v průběhu února. Vnímáme ale progres v jeho pohybu, kvalitě a zvládání intenzity. Je to jen otázkou času, než bude použitelný pro mistrovské utkání,“ počítá s návratem útočníka kouč.

Na marodce zůstávají také stoper Lukáš Vraštil a záložník Jan Vodháněl. I těm končí smlouvy a Minář je zatím velmi opatrný. „Když máte zraněného hráče, tak s ním prodloužení smlouvy řešit úplně nechcete. Vodháněl ji má do června. Bude se do září dávat dohromady, tak když nás v létě přesvědčí zdravotním stavem a zájmem, tak není problém, abychom jednali. Teď to ale není v řešení,“ upřesnil manažer.

Vraštil je pak po operaci kolene, která se navíc zkomplikovala trombózou. „Nemohl tedy odcestovat s týmem na přípravu, ale od půlky února bude plnohodnotně k dispozici v rámci soubojů,“ avizuje Janotka, že alespoň on bude mít možnost svou smlouvu uhrát. Na postu stopera navíc Sigma disponuje kromě Vraštila jen třemi dalšími hráči.