Řez sestavou? Za bod. Vyrovnali jsme zaslouženě, pravil Látal

Za masérem musím častěji, vtipkoval Jemelka Václav Jemelka z Olomouce (vpravo) se raduje ze vstřeleného gólu proti Ostravě, spolu s ním slaví Pablo González. Na stopera to byla paráda. Václav Jemelka vstřelil obě branky fotbalistů Olomouce, kteří ve 14. kole první ligy remizovali v Ostravě 2:2. „Za ty góly jsem rád, ale dva jsme dostali. V minulém tři, takže pět za dva zápasy, s čímž spokojený nejsem,“ řekl bek, který se dvakrát v utkání trefil poprvé.

Vyrovnat se vám podařilo v 87. minutě. Jaké to bylo?

Velká euforie. Super. Naštěstí jsem to trefil a nenarazil do tyčky. Ale s Kamilem (masér Skopal) jsme byli domluvení. On mi ty góly předpověděl, takže k němu teď musím chodit na masáž častěji. V úvodu utkání jste ale byli pod velkým tlakem. Souhlasíte?Ano. Přitom jsme věděli, že Baník má výborný začátek a všechny tady rozválcuje. Vyrovnali jsme, ale stejně jako proti Budějovicím jsme si nechali zase dát gól z brejku. Ale ve druhém poločase jsme Baník docela zavřeli a zaslouženě vyrovnali. Když si vytvoříte tlak, dostanete soupeře trochu pod deku a z toho pramení tyhle góly. Baník za stavu 1:0 trefil dvě tyče za sebou. Tam se utkání lámalo?

Tam se mi trochu motala hlava. Nevěděl jsem, kam se balon odrazí. Ještě že jsme nedostali gól. Nám pomohly standardky. První i druhý gól jste dával u vzdálenější, pravé tyče. Volal jste si o přihrávku?

Volal jsem, ať mi to dají na zadní. Naštěstí se to vykulilo a dorazil jsem to. Někdo to ke mně dával, ale asi ne cíleně. Spíše náhoda. Bod berete?

Jo, odsud se body vozí těžko a po tom vývoji je pro nás dobrý. Důležité je, že jsme neprohráli a můžeme se soustředit na domácí utkání. Trenér Radoslav Látal před zápasem požadoval od hráčů větší důraz. Splnili jste jeho pokyny?

Na začátku moc ne. Ten nám nevyšel. Pak jsme přidali, ale Baník udělal chybu, že zalezl. Kdyby zůstal u aktivního stylu hry, jaký doma hrají, tak bychom to měli těžké. Tím, že zalezli, nám to usnadnili. Pomohlo pět změn v sestavě?

Chtěli jsme zpevnit střed, hráli jsme na dvě šestky. Myslím si, že nám to pomohlo, že jsme byli kompaktnější, ale musíme se vyvarovat ztrát, přerušovat brejky. Šlo vidět, že i náhrady, které dlouho nehrály, třeba Milan Kerbr, si s tím poradily dobře.