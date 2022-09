Příště nás to může stát body. Strašný úvod zápasu Jílek hráčům vytkne

Kapitán prvoligové Sigmy Radim Breite rozehrál v probíhající 25. minutě na hřišti Českých Budějovic rohový kop, nabíhající dav útočících strhl domácí defenzivu na malé vápno a domácí Čmelík na šestnáctce jen staticky přihlížel, jak ho předskočil trestuhodně opomenutý krajan Denis Ventúra, jenž zpoza penaltového puntíku uklidil halfvolej precizně k bližší tyči.

„Byl to náš letošní první gól z rozehrané standardky. V posledních zápasech jsme měli spoustu podobných příležitostí, ale moc jsme si s nimi nepomohli. Teď jsme to pilovali více, neboť jsme hráli v týdnu MOL Cup, a tudíž jsme neměli takový objem tréninků,“ vysvětloval Jílek. „Tohle bylo připravené speciálně na Budějovice. Přesně ten prostor jsme chtěli využít. Jsem rád, že nám to po dlouhé době vyšlo.“

„Vyšla nám nacvičená standardka. Ani mě nepřekvapilo, že jsem měl tolik prostoru. Vít Beneš to pustil za sebe a já si našel prostor. Asi mě to bude něco stát, ale rád přispěju do kasy,“ okomentoval navrátilec po zranění svůj první gól v české lize vůbec, kterým odstartoval odpoledne plné premiér. Pro Sigmu z toho nakonec rezultovalo zdánlivě pohodové vítězství.

České Budějovice – Olomouc 0:3.

Po Ventúrovi se totiž poprvé v letošní sezoně prosadil také křídelník Jan Navrátil a formu hledající Pavel Zifčák. Prvně jmenovaný se po lednovém přestupu v uplynulé sezoně prosadil z deseti zápasů dvakrát, Zifčák v aktuálním ročníku ještě nemířil přesně ani za druholigový B tým, za áčko se trefil poprvé od 6. května.

„Měli jsme záměr dát tyto hráče do sestavy, aby se prosadili. To nám vyšlo, k tomu tři body venku. Takže spokojenost velká,“ komentoval Jílek.

Příliš si ale ruce mnout nemohl. Jeho kluci přistoupili k začátku prachbídně.

Laxnost, nedůraz a nepřesnost. „Katastrofální. Bylo to jako ze špatného snu, jako bychom byli ještě na předzápasové rozcvičce. Tomu sházelo úplně všechno,“ shrnul Jílek úvod střetnutí.

Velký vykřičník

Gričova hlavička z osmé minuty proletěla těsně kolem Trefilovy tyče, načež aktivní Hellebrand už konstrukci brány nastřelil, jenže odraz od břevna přál Olomouci.

„Pro mě je to nevysvětlitelné. Pravda je, že Budějovice v předchozích zápasech nehrály takto agresivně. Možná nás to zaskočilo. Ale pohybově jsme na tom byli špatně,“ sdělil Jílek. „Každý bod má váhu, nevím, jestli to bylo psychikou, ale máme v kabině zkušené borce. Budu chválit, nicméně tohle klukům neodpustím. Je to velký vykřičník. Příště nás to může stát body. Kdyby Budějovice vstřelily branku, bavíme se jinak,“ povídal upřímně hostující trenér.

Pětadvacátá minuta však ráz zápasu zásadně změnila a na hřišti začala rázem běhat jiná Sigma. Aktivnější a především sebevědomější. „Z prvního nebezpečného útoku jsme dokázali skórovat, což nám hodně pomohlo,“ věděl Jílek. „Budějovice na nás na začátku vlétly a vytvořil se velký tlak. Ať už ze standardek, nebo z autů. Bylo to těžké, ale zvládli jsme to. Stopeři to dobře odhlavičkovali, podržel nás i Kuba Trefil,“ navázal Ventúra.

Jestliže byl jeho gól pohlazením na duši nejednoho fotbalového fajnšmekra, druhá trefa by jistě také snesla přísná měřítka. Ventúra skrytou přihrávkou našel Chytila, nejlepší střelec hostů se otočil k brance a perfektně narýsovanou kolmicí oslovil Navrátila. Dvaatřicetiletý záložník si při náběhu zleva pohlídal ofsajdové postavení, prvním dotekem si obhodil vyběhnuvšího Janáčka a skluzem zařídil Sigmě dvojbrankové vedení ještě do poločasu.

„Tím jsme si udělali velmi dobrý základ pro vítězství,“ kývl Jílek. Pojistku přidal po změně stran další Pavel Zifčák, který i s tečí Králika přeloboval gólmana domácích. „Pak už jsme měli zápas ve svých rukou. Byl to mač o šest bodů. Pro nás velká výhra,“ ohlížel se Ventúra

Kaňka za utkáním

Budějovičtí se tak nadále trápí, na Střeleckém ostrově uhráli z pěti zápasů jediný bod. „My jsme doma také udělali jeden bod. Bohemians také myslím, Boleslav dva. Ta sezona je v tomhle docela zvláštní. Týmy bodují daleko více venku. Upozorňoval jsem na to kluky. Nám ani nešlo o to, kdo hraje doma a kdo venku. Šlo nám o důležitost,“ pravil Jílek.

Do nepříjemné pozice se tak dostal domácí kouč Jozef Weber, kterého domácí publikum skandováním odvolávalo. „Musím se ho zastat. Žádný trenér není kouzelník, aby po devíti kolech sestavil mužstvo, které bude válcovat soupeře. Mrzí mě to,“ soucítil Jílek. „Pro mě osobně to byla kaňka na utkání.“