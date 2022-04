Olomoucký kouč Jílek po Slovácku: Do ofenzivy asi nejhorší výkon sezony

Slovácko – Sigma 1:0.

Podle serveru football-observatory je Fortuna Liga až na dvacátém místě co do počtu odehraných minut hráči do jednadvaceti let v evropských ligách. Jejich podíl je v tuzemsku mírně nad šest procent herního času. V sobotu tento předpoklad v dresu Sigmy splnil pouze devatenáctiletý Kryštof Daněk. Jenže i on se trápil a po hodině hry střídal.

A nebyl sám. Olomoučany srazila patrná útočná bída. „Do ofenzivy asi nejhorší výkon celé sezony. Určitě jarní části,“ připustil Jílek. „Jsem zklamaný naším představením v útoku a tím, že jsme si nedokázali vypracovat žádnou příležitost.“

Sigma svému moravskému soupeři už tři roky nevstřelila gól. Slovácko naposledy porazila v prosinci 2018. A tři body přímo z Uherského Hradiště? Deset let zpět. „Asi už se nemáme čím překvapit,“ krčil rameny Jílek. Trenér Slovácka Martin Svědík nebyl kvůli žlutým kartám na lavičce. Taktiku však připravil úspěšnou. „Martin ví, jak uvažujeme, my zase známe jeho. Je to o tom překvapit soupeře nebo právě o individuální kvalitě. Tu jsme postrádali,“ vydechl Jílek. „Vybavuji si Tondu Růska v druhém poločase. Máme dvě situace ve vápně, které si říkají o to, abychom je zakončili. Kdežto my pořád hledáme lepé postavené hráče a nakonec ani nevystřelíme. Má to být nebezpečné, ale není z toho nic,“ zlobil se.

Gólové hody v zápasech Sigmy a Slovácka jsou vzácností. Jen považte. V posledních šesti vzájemných špílech viděli diváci všeho všudy čtyři góly. „Pro diváky to byl hodně nezáživný fotbal. Nepřesnosti a souboje. Obě mužstva hrají aktivně, vysoko napadají. Je to agresivní a prostoru je málo. Nikdo nechtěl udělat chybu. To ale atraktivní nebude, že jo...“ věděl Jílek.

Největší a prakticky jedinou příležitost hostů měl v šedesáté minutě Růsek. Po přihrávce Radima Breiteho přetlačil Michala Kadlece a špičkou dloubl míč. Jenže už byl příliš blízko devatenáctiletého brankáře Borka, který si po zranění Fryštáka připsal premiérové minuty v první lize. „Bylo vidět, že to pro něj není jednoduché. V prvním poločase tam měl situace, kdy mu vypadl balon. Takže o poločase to byl náš hlavní apel. Zakončovat z každé pozice, tlačit se do brány. Posílat hodně centrů, i když situace není bůhvíjak připravená. My jsme však nesplnili vůbec nic z toho,“ smutnil Jílek.

A tak přišel trest. Reinberk z pravého křídla propasíroval míč do pokutového území, Havlík klamavým pohybem elegantně odmítl Greššáka a z otočky zamířil přesně za háčky vzdálenější tyče.

Olomouc sice posílila ofenzivu, ale kýženého efektu se nedočkala. „Slovácko dokázalo nahoře udržet balon a pracovat pod tlakem. To bylo rozdílové, neboť my jsme to postrádali. I po vystřídání. Čekali jsme, že Mojmír Chytil naváže na dobré výkony z předchozích zápasů, kdy jsme se o něj mohli opřít. Ale nestalo se,“ kritizoval Jílek.

A byť se závěr špílu odehrál na útočné polovině Sigmy, Slovácko bez větších potíží uhájilo čisté konto. Od Olomouce neinkasovalo v pátém ligovém utkání za sebou.

„Větší touha Slovácka? Z hráčů jsem cítil velké odhodlání. Ale je potřeba ukázat to na hřišti. Pracovitost i poctivost jsme měli. Ale naše touha musí být přetavená v to, že půjdeme do brány. Že se tam budeme tlačit za každou cenu. To tam nebylo. Naopak bylo to strašně málo,“ mínil Jílek. „Ve druhé půli jsme byli přesnější, zúročili jsme to jedním gólem, udrželi jsme víc míčů na útočné polovině, Sigma dobře presovala, ale nedostala se ke střelbě,“ shrnul jednoduše domácí asistent Josef Mucha.

Sigmě do konce základní části zbývají odehrát tři zápasy. Postupně vyzve Plzeň, Hradec a Spartu. Mančafty ze skupiny o titul. Právě Votroci z Hradce, tabulkoví sousedé, včera jen remizovali. Sigma je tak s dvoubodovým mankem na dostřel.

„Všechno jsou to soupeři z první šestky, takže by to mělo být dostatečným motivem, abychom nabídli i dobrou herní kvalitu,“ říkal Jílek.

Tak směle do toho, trenére!