Mladíci se rvou o šanci. Ze Zimy může být skvělý stoper, říká Onofrej

Ladislav Onofrej usrkne kávy a prorokuje: „Z Davida Zimy může být skvělý stoper. Rychlý, fotbalový. Uslyšíte o něm.“ Bývalého dlouholetého hráče Sigmy a do minulé sezony asistenta trenéra v áčku osmnáctiletý odchovanec klubu se šikovnou levačkou učaroval.



A teď se plavovlasý urostlý zadák, který si v uplynulém ročníku jako kapitán sigmáků zahrál juniorskou Ligu mistrů, snaží v přípravě přesvědčit nového kouče Radoslava Látala, že do ligového týmu patří.

V Olomouci o jeho talentu dobře vědí, i proto Látal už na startu přípravy hlásil: „Zima je jeden z adeptů, kteří by měli do áčka zapadnout. Se Zlatohlávkem mi ale odjedou na mistrovství Evropy devatenáctek, přijedou až za měsíc.“ To jim pozici v ligovém áčku ztíží. Ač by Zima mohl výhledově nahradit žádaného Václava Jemelku, jenž patří do širšího kádru české reprezentace, druhá pozice levého stopera patří Romanu Polomovi.

Mladí sigmáci se však o šanci rvou příkladně. A že si jich Látal z juniorky vytáhl: Zima, Zlatohlávek, Sláma, Zmrzlý, Zifčák, Chytil, tátu se snaží zaujmout také Látal mladší.

Vyhráli dorosteneckou i juniorskou ligu

Mimochodem, Olomouci se v mládeži tradičně daří, znovu má silný ročník – loni vyhráli celostátní ligu starší dorostenci, posunuli se do juniorky a letos vyhráli Juniorskou ligu.

Je z čeho vybírat!

K tomu se z hostování vrátili Surzyn, Buchvaldek a Vichta. Před odjezdem na soustředění zúží Látal kádr; je jasné, že o několik jmenovaných. Ale někteří zůstanou. Sigma chce dravé odchovance zabudovat do mančaftu víc než v minulých letech za kouče Václava Jílka, jemuž to kritici vyčítali. Přestože hrál až s osmi odchovanci v sestavě, z talentů dozrála střední generace.

„Uvidíme, až pozná trenér Látal kvalitu mladých hráčů blíž, na co si v první chvíli troufne, nebo netroufne,“ nedává sportovní manažer Ladislav Minář konkrétní počet příkazem. „Vše bude o výkonnosti, ale jsme domluvení, že minimálně tři čtyři hráči budou zařazeni do užšího kádru, budeme s nimi pracovat,“ povídá Látal. „Je to pro všechny výzva – pracovat naplno, poprat se o místo nejen v základní sestavě, ale celém kádru. Je to těžká práce, budeme se všichni snažit, abychom my mladí v kádru byli,“ hlásí za vlčáky záložník Mojmír Chytil.

Zatím je trenéři chválí. „Líbí se mi všichni mladí. Byl jsem úplně nadšený. V Sigmě jsem dlouho dělal mládež, v Opavě jsem taky dělal mládež, vytáhl jsem Kozáka. Pro mladé mám srdíčko. Makají, mohou něčeho dosáhnout,“ říká Látalův asistent Jiří Neček. „Je tady jiné tempo, je to tvrdší. S tím se musí líp vyrovnat v hlavě, to jim trošku chybí, ale hráči jsou výborní.“

Mládenci si zvykají na větší tréninkovou intenzitu, souboje. „Když jsme byli s Radkem Látalem v Polsku, měli hráči daleko víc dřiny. Co běháme tady, se směju, to je nic, to je pohádka. Možná říkáte, že dřeme, ale tohle v 57 letech uběhnu s nimi,“ mrkne Neček. „Na dřinu vůbec není čas. Teď je volnější týden, pak už se jede do Rakouska.“

Snaží se zapracovat víc mladých

Bylo by však velkým překvapením, pokud by někdo z odchovanců napodobil Jemelku a dostal se do sestavy. Po odchodu Kalvacha se na pozici defenzivního záložníka naskytl větší prostor pro Zmrzlého, ovšem Sigma koupila na tuto pozici třícátníka Greššáka. Silový forvard Zifčák má zase před sebou konkurenci v Nešporovi s Yunisem, navíc i do útoku by Olomouc nejraději někoho přivedla. Cesta do ligových zápasů je tak nadále dlouhá.

„Můj prvotní cíl je samozřejmě dostat se do kádru A-týmu. Pokud se tam nedostanu, což se uvidí asi před soustředěním, tak bych někam chtěl jít hrát. Například do Vítkovic druhou ligu. Nebo kdybych byl v širším kádru, tak bych neměl tolik minut a vytížení bych měl ve třetí lize s béčkem,“ přemítá Chytil. „Uvidíme, co bude dál. Může se mi povést příprava, nemusí se mi povést a můžu skončit jinde.“

Neček podotýká: „V první řadě musíme říct, že se snažíme změnit systém a zapracovat mladé odchovance a hráče na zkoušku. Je to ale hrozně náročné, je málo času.“

Venezuelané lepší nejsou

Ligový kolotoč se roztočí modrým už 13. července v Plzni. Testovaní mladí Venezuelané – křídelník Luis a útočník Fredy u toho nejspíš nebudou, odchovance nepřevyšují.

„V Třinci jsem měl Ekvádorce a bylo to hodně náročné. Oni umí jenom španělsky, moc se nedomluví. Zaplať pánbůh že Polom španělsky umí daleko líp než já, i když moje rodina žila v Ekvádoru osmnáct let,“ líčí úskalí Neček. „Luis má zabrat zpátky, ale nevrátí se a v ten moment máte na lavce nerva. Jihoameričtí hráči mají svůj svět. Přijdou sem, jdou si zahrát. Vůbec nechápou naši dřinu, že připravujeme mužstvo. Technicky budou malinko vynikat, ale zase ne o tolik, jenže tvrdost je totálně spláchne.“

Nejen Zimu by však tvrdost spláchnout neměla.

Měl Onofrej dobrý čich?