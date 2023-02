Může v Olomouci nahradit Chytila? Teď si Kramář zvyká na Jílkovy nároky

Čas mládežnického fotbalového reprezentanta Denise Kramáře by měl přijít až od léta, kdy Olomouc počítá s prodejem útočníka Mojmíra Chytila do Slavie. Může devatenáctiletá posila z Opavy, kterou si Sigma uvázala smlouvou do roku 2026, oporu výhledově nahradit? Běhavého bojovníka čeká ještě kus práce na technice, síle i zakončení. „Je to pro mě výzva, začíná mi i nová životní etapa. Chci se dál zlepšovat,“ hlásil na klubovém webu.