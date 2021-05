Olomouc se loučí s Houskou. Kdo tvořivého fotbalistu nahradí?

„Bylo by příjemné se rozloučit vítězstvím v domácím prostředí. Dlouho jsme doma nevyhráli,“ připomíná Látal trpkou šňůru šesti zápasů, ve kterých navíc jeho hoši hned pětkrát ani neskórovali.

Olomouc vs. Mladá Boleslav Online reportáž v neděli od 17 hodin

Sigma na Andráku získala v sezoně jen 20 ze svých 42 bodů.

I z toho je patrné, že i kdyby navázala na minulé vítězství v Opavě a po Mladé Boleslavi uspěla také v posledním kole v Liberci, vicemistr Evropy Látal už dojem z olomoucké štace, kde jako hráč začínal svou úžasnou kariéru, moc nevylepší.

Z průměrného desátého místa leda poskočí na deváté. Proto mu Sigma neprodloužila po dvou letech smlouvu a do příštího ročníku jí podle informací MF DNES povede Václav Jílek.

S Houskou je to jiný příběh.

Sedmadvacetiletý motor olomoucké hry, který je v klubu od patnácti, se rozhodl smlouvu neprodloužit sám a vyrazit za novou výzvou, nejlépe do zahraničí.

Byť se na něj ptaly kluby z Turecka, podle informací MF DNES konkrétní nabídku nemá. V neděli se s oporou Sigma rozloučí, poděkuje za roky kvalitních služeb a předá upomínkové předměty.

Kým ho nahradí na pozici osm?

S tímto zadáním přivedla v zimě ze Zlína dvacetiletého Patrika Slaměnu. „To jsou silná slova. David je nejznámější fotbalista Olomouce i v České republice. Chci ale na něj navázat, bylo by skvělé, kdybych ho mohl zastoupit,“ povídal.

Podobně subtilní záložník nastoupil za Sigmu zatím dvakrát v základní sestavě, naposledy v Opavě hrál hodinu. „Patrik je mladý hráč, který se teprve zabudovává. Jeho chvíle přijde,“ tvrdí Látal. „V Opavě byl nervóznější, jeho role, zastoupit David Housku, je velice těžká. Velmi dobře pracuje na tréninku, předvádí na nich výborné výkony, chce se to ještě sžít s mužstvem. Dostane se do toho, má na to předpoklady.“

Hořava zvažuje konec kariéry

Další alternativy? Osmnáctiletý talent Kryštof Daněk, po němž však prahne mistrovská Slavia. Španěl González, jenž měl letos nejlepší sezonu v Česku, hraje spíš výš.

Také o něj ale bude nejspíš zájem.

Dříč Radim Breite je zase zcela jiný typ hráče než Houska.

Nabízí se i návrat odchovance Tomáše Hořavy z Plzně, kde mu končí smlouva, jenže kvůli potížím s kolenem zvažuje ve 33 letech i konec kariéry. Zatímco v zimě jej Sigma vábila zpátky, teď vyčkává.

V závěru olomoucké mise se musí Látal obejít bez zkušených krajních obránců Michala Vepřeka (Achillova šlacha) s Martinem Sladkým (podvrtnutý kotník), oba však pod Látalem ztratili místo v sestavě. Do té se naopak v Opavě vrátil po covidu křídelník Tomáš Zahradníček.

„Nastoupil po delší době, měl těžší průběh covidu. Rekonvalescence byla delší. Bylo to pro něho těžké utkání, ale svoje si zvládl. Měl tam náběhy, je to rychlostní typ, umí dobře jít do presinku,“ chválil Látal sedmadvacetiletého odchovance, jenž s klubem prodloužil smlouvu na příští sezonu.

Na rozdíl od Housky, parťáka ze silného ročníku 93.