Zklamání je pryč. Chci ukázat, že ještě mám na posun, říká navrátilec Jemelka

Jak jste si návrat užil?

Bylo to super. Jsem rád, že jsem po dlouhé době nastoupil do ostrého zápasu. V takovém vedru to bylo těžké, ale jsem šťastný, že jsem dal gól a pomohl týmu, i když to v obraně nebylo ideální. Jsem strašně šťastný, že jsem zpátky na hřišti.

Pro vás stopery to byl zvláštní mač. Nahradili jste zraněné mazáky Hubníka s Benešem, dozadu jste nehráli dobře, ale jak vy, tak Poulolo jste vykoupili góly.

V obraně jsme ne úplně hořeli, ale nebylo to ono. S Florentem jsme si to vyříkávali, že musíme být lepší. A na konci jsme si pověděli: Špatná defenziva, dobrá ofenziva. Aspoň že jsme to takhle napravili.

Když se Poulolo trefil v 7. nastavené minutě za háčky, byla to euforie, jako kdybyste vyhráli?

Když padne gól v poslední minutě na tři tři, je to ohromná euforie. Jsme rádi, že jsme to dokázali aspoň zremizovat, i když jsme moc chtěli vyhrát. Na obrat už ale nezbýval čas. I tak jsme prokázali velkou sílu, poslední minuty jsme je totálně zatlačili. Měli jsme standardky a byla otázka času, kdy to tam spadne. Florent to trefil krásně. Bod bereme, je asi i spravedlivý.

Fortune Akpan Bassey (velvo) střílí při gólové akci. Zastavit se ho snaží obránci Olomouce Florent Poulolo (22) a Václav Jemelka (2).

Bassey vás zlobil, což?

Byl velice nepříjemný - rychlý, silný. Trošku nás kvalitou překvapil. Nejlepší hráč Dynama. Měli jsme s ním velké problémy. Musím zapracovat na tom, abych byl lepší, zase hráče přeskakoval a byl silnější. Silově i rychlostně se přes ně musím dostat, beru to jako ponaučení.

Cítil jste nejistotu i v rozehrávce?

Pár balonů mi nevyšlo, ale z toho nedělám vědu, snažím se rozehrávat tak, jak umím. Pořád to budu zkoušet. Když nebudu dávat balony do špeku, bude se to zlepšovat. Ale celkově ještě herní praxe a kondice musí přijít.

Jste už úplně fit?

Jo, už nějakou dobu jsem v pohodě, akorát jsem musel dotrénovat, protože manko bylo dlouhé. Možná dobře, že se odložil zápas na Slavii, protože kdybych tam nastoupil, tak vůbec nevím, jak bych to dal. Cítil jsem, že to ještě úplně není ono. Musím ještě dohánět.

Promlouval k vám s Poulolem trenér Jílek o přestávce, bylo potřeba něco změnit?

Ne, my jsme hlavně tlačili na to, že zápas otočíme, že je teď nejvyšší čas ukázat všem, že jsme tým, což se povedlo. Akorát jsme přešli do trojice vzadu, to byla změna.

S Francouzem Poulolem jste komunikovali hlavně anglicky. Zlepšil se už v i češtině?

Mluvíme spolu více méně anglicky, naučil si i nějaké česká slova, ale v angličtině je to pro nás lepší, i já jsem si na to zvyknul teď v Belgii. V češtině dělá pokroky. Snaží se. Snad to bude lepší a lepší.

Je ve vás ještě zklamání, že Lovaň neuplatnila opci na přestup, nebo to už je za vámi?

Ze začátku tam zklamání bylo, ale teď už ne. Já jsem se hlavně soustředil, abych se mohl vrátit co nejdřív na trávníky. Nepamatuji se, kdy jsem byl tak dlouho mimo. To zranění byla přitom blbost, která mě omezovala, strašně dlouho se to dávalo dohromady.

Tou blbostí myslíte rupturu ve stehenním svalu?

Dlouho jsem tam měl i otok, který se nechtěl vstřebat. U někoho to trvá chvíli, mě to omezovalo dlouho. Moc mě mrzí, že se to takhle protáhlo a zabrzdilo mě to.

V minulé sezoně jste si dokázal, že máte na to hrát nejvyšší belgickou soutěž. Teď je to nastavené tak, že podzim strávíte v Olomouci a pak se uvidí, nebo je váš odchod ještě otevřený?

Teď se chci natrvalo dostat do sestavy, nebude to vůbec lehké přes Hubňu, Benyho a Florenta. Hlavně být zdravý a pomáhat týmu. Minule se můj odchod stal také úplně na poslední chvíli, čekám, co bude. Můj největší cíl je podávat dobré výkony a zase ukázat, že mám na to, abych se ještě mohl někam posunout.

Zatímco v Belgii vás kvůli covidu manželka s dcerkou neviděly hrát, teď jste si mohl užít návrat do Olomouce i s rodinou na tribuně.

Malá tady bohužel nebyla, je s babičkou. Ale byla tu manželka i táta. Jsem rád, že tady mohli být, že jsem dal gól a mohl jim zamávat. A vůbec že tady mohli být lidi. Já jsem v Belgii nezažil diváky, snad jen zápas proti Anderlechtu a to jsem nehrál. Lidi nás hnali dopředu.

Sigma má po třech zápasech divoké skóre 8:8. Je to pro hráče pod Jílkem hodně odlišné od předchozího trenéra Látala?

Musíme zlepšit defenzivu, dostáváme hodně gólů. Vidíme, že góly dokážeme dát. Ještě bychom mohli být dominantnější na míči, máme na to typy hráčů. Chceme tak hrát. Defenziva nám skřípe, ale vyladíme to a zápasy budeme zvládat. Když jsme na konci prohrávali 1:3, mohlo to vypadat, že nás ten gól už zlomil, ale ještě nás to nakoplo. Atmosféra v kabině je teď dobrá. Dokázali jsme sílu, dá se na tom stavět. Musíme v týdnu pracovat tak, aby se chyby v obraně neopakovaly.