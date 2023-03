Přezul kopačky, dostal facku a pak rozhodl. Nepřihrál jsem to, tvrdí Vodháněl

„Nejdřív chytil pod krkem Jirku Slámu, tak jsem za ním přiběhl a zeptal se ho, jestli je normální, že tohle už je trošku moc, a chytil pod krkem i mě, dal mi do ohryzku a zespodu do brady. Tak jsem si lehnul. Bolí to, nemám potřebu nic přihrávat,“ namítl Vodháněl, jenž se záhy stal dvougólovým hrdinou, zatímco Čmelík hlavním padouchem.

Rozhodčí Radina neváhal a v 55. minutě šestadvacetiletého slovenského křídelníka vyloučil. Trenéři Dynama přitom Čmelíka poslali na hřiště hned po přestávce, aby mdlé spoluhráče probudil, jenž provedl přesný opak: nakopnul domácí. Za deset minut už byl v šatně a za dalších patnáct se bezbrankový stav proměnil na 3:0 pro dominující Sigmu.

Čmelík jako by chtěl ještě trumfnout zlínského Filla a teplického Gninga, po kterých převzal štafetu za nejhloupější vyloučení z minulých kol. Zkrat, jenž se stane, avšak pochopit moc nejde.

„Úplný nesmysl,“ kroutil hlavou českobudějovický kouč Marek Nikl, bývalý skvělý obránce bundesligového Norimberku. „Pochopení pro to nemáme. Dostávali jsme se do zápasu a tohle nás úplně potopilo,“ doplnil bek Dynama Martin Sladký.

Sigma za dáreček náležitě poděkovala. „Nevím, jak bych reagoval, kdyby to bylo v mém týmu. Je to hrubé oslabení a obrovská nedisciplinovanost,“ podotkl olomoucký trenér Václav Jílek.

Rrrrrr... Výhra!

Už za pět minut Vodháněl využil přesilovku i více prostoru od Sladkého a krásnou dělovkou levačkou z rohu vápna na bližší tyč pod břevno propálil dlouho odolávajícího brankáře Šípoše. „Myslel jsem, že ke mně Sladký přistoupí blíž. Nechtěl jsem moc vymýšlet a udělal jsem to dobře,“ lebedil si střelec.

Za čtyři minuty slavil podruhé. Sigmáci spustili vosí napadání. Navrátil dostal do úzkých rozehrávajícího Broukala, který míč jen odevzdal olomouckému navrátilci Pospíšilovi a za sedm vteřin byl balon v síti, neboť Pospíšil hru okamžitě zrychlil kolmicí na Růska, který z prvního doteku servíroval před branku lahodu pro Vodháněla, jehož znovu neuhlídal Sladký.

Vodhánělovi nejspíš prospělo i poločasové přezutí z červených kopaček do černých. „Po souboji se Skovajsou mi rozhodčí řekl, že jsem klouzal, ať se přezuji. Utkvělo mi to v paměti, tak jsem poslechl,“ mrkl. „O kopačkách to určitě není. Dva góly jsem dal v červených, dva v černých.“

Vodháněl se dostal do slušné střelecké fazony; z posledních čtyř zápasů dal čtyři góly. „Cítím se dobře. Jsem rád, že mohu týmu pomoct góly. Nejdůležitější je, že jsme konečně zvítězili,“ oddechl si.

Nejen on. Vítězný pokřik „Teče voda z javora“ zněl z olomoucké kabiny pořádně nahlas. Není se co divit, po šesti remízách už byl mohli na Andrově stadionu začít ráčkovat: Rrrrrr...

Výhra!

„Je to úleva. Jsme rádi, že jsme to prolomili,“ kývl Vodháněl. Ani ho tak nemrzelo, že o možnost hattricku jej připravilo střídání. „To jsem v hlavě neměl.“

Modří pobavili pouhých šestnáct stovek promrzlých diváků ještě jednou výstavní gólovou akcí na pár doteků, kterou začal devatenáctiletý brankář Stoppen rozehrávkou do strany na obránce Slámu, jenž zase ukázal brilantní levačku. Dlouhým pasem našel za obranou Růska, který v plném běhu míč zalepil, otočil se kolem obránce a křižnou ranou uklidil kopačák z vápna do sítě. Fotbal v ryzí v podobě.

„Honza Vodháněl a Tonda Růsek mají kopací techniku zvládnutou nejlíp z celého týmu. Jejich povinností je se do takového zakončení tlačit. Proměnili to oba. Mají potenciál dávat takových branek daleko víc,“ těší Jílka.

Šlo to i bez Chytila. S Pospíšilem do čtyřky?

Spokojený mohl být s tím, jak trefil sestavu bez vykartovaného nejlepšího střelce Mojmíra Chytila. S Růskem na špici ukázal, jak by mohla Sigma vypadat od léta, kdy má reprezentační útočník přestoupit do Slavie.

A Jílkovi se povedl i nečekaný taktický záměr vysunout brouska Radima Breiteho ve středu pole do vyšší pozice, aby byl blíž rozehrávajícímu Horovi v presinku. A Breite přidal i nadstavbu, měl skvělé pasy, hrál kolmo. Velmi dobrý fyzický i herní výkon.

Až pod ním dominoval Martin Pospíšil, který rozjížděl útoky a ještě získal hodně balonů. „Pospa je hodně kreativní i soubojový. Z Polska si přinesl kvalitu. Bylo vidět, že je rozdílový hráč nahoru i dolů,“ ocenil nového parťáka Vodháněl.

Sigma udělala v utkání jen osm faulů, vyhrála o 16 soubojů víc, soupeře přestřílela na bránu 12:1, na rohy to bylo 9:1. Bez ohledu na vyloučení, od rozjetého Dynama, které minulé kolo porazilo první Slavii, se čekalo víc. Olomouc nyní povzbudí devítizápasová sérii bez porážky a pokusí se zaútočit na čtvrté místo, jež by mohlo znamenat evropské poháry. „V momentě, kdy se pohybujeme na dostřel, je naší povinností o to bojovat,“ pravil Jílek.