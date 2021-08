Sladký návrat? Občerstvení nebude, vzkazuje budějovický obránce

Za výhru v Olomouci, kde do léta pět let kopal, slíbil českobudějovickým fotbalistům občerstvení. K prvnímu gólu přispěl Martin Sladký dlouhým autem, ke třetímu precizním centrem. Když v 84. minutě opouštěl vyšťavený hřiště za potlesku tribun, vypadalo vše ideálně: Dynamo vedlo 3:1 a lidé skandovali jeho jméno. „Moc jim děkuju. Je vidět, že jsem za těch pět let tady odvedl nějakou práci,“ hřálo devětadvacetiletého obránce.