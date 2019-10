Olomouc nováčka nepodcení. Buďme ostražití, velí Látal

Hanáci v lize neprohráli už šestkrát v řadě, a to si zahráli mimo jiné i v Praze na Letné (3:3) či na jablonecké Střelnici (2:2). Působivou statistiku jim ale narušila bezbranková remíza v Příbrami v posledním kole. „Příbram, to byl od doby, co působím v Sigmě, náš nejhorší výkon. Musíme si z toho ale vzít ponaučení,“ upozornil Látal v rozhovoru pro klubový web.

Jenže jakou zkušenost si z příbramské lekce mají odnést? „Víme, že bodů mohlo být víc a v tabulce jsme mohli být úplně někde jinde. Ztrácíme body kvůli tomu, že nezvládáme konce. Teď se nacházíme na nějakém rozhraní. Liga je v tuto chvíli velmi vyrovnaná a v zápasech často rozhodují poslední minuty,“ připomíná kouč.

Dynamo ve Fortuna lize bojuje na pozicích, jaké by se od nováčka daly čekat. Po výhře v minulém kole nad Bohemians se odlepilo ode dna a s jedenácti body je aktuálně třinácté, tedy těsně nad barážovými příčkami. „Nemyslím si, že Budějovice jsou mužstvem, které bude hrát o sestup. Jejich výkony nejsou špatné, i když body jim chybí. Především v útočné fázi jsou nebezpeční. Typologicky mají dobré hráče na brejky, hráče do presinku. Viděl jsem jejich utkání v Liberci nebo doma se Spartou, kde podali velice kvalitní výkon,“ uvedl Látal.

Olomouc - České Budějovice Sleduje od 16.30 hodin online.

V lize se oba týmy naposledy potkaly před šesti lety a vyprávět o hubené výhře 1:0 by mohl přímý účastník Jakub Plšek. Pak se Dynamo poroučelo o patro níž, jenže i tam na sebe oba týmy narazily během dvou exkurzí Sigmy do druhé ligy. Při jedné z nich modří před dvěma a půl lety vyloupili Dynamo 5:2 a u toho už bylo více hráčů současného kádru. Jeden gól z penalty dal právě Plšek, jenž je i nyní se šesti trefami střelcem týmu. V dresu soupeře dosud třikrát skórovali záložník Brandner a útočník Ledecký.

Nyní míří Dynamo na Andrův stadion s vizitkou týmu, který v lize venku bodoval jen jednou z pěti zápasů. „Jedeme do Olomouce s optimismem. Chceme bodovat. Aktuálně nám k úplné spokojenosti chybí tři body z venku, kde jsme měli dobře rozehrané zápasy,“ dodává trenér Jihočechů David Horejš.