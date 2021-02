Zase video. Nebaví mě to, láteřil kapitán Zbrojovky po porážce

Tu poslední zažili v sobotu v Olomouci, kde se takto ověřoval zásah domácího Mojmíra Chytila v samotném závěru utkání. A verdikt videorozhodčího Ondřeje Lercha opět Brňany zklamal, protože rozhodl o jejich smolné porážce 0:1.

„Nebaví mě to. Je to několikáté utkání po sobě, kdy nám VAR rozhoduje zápas. Prý to ofsajd nebyl, ale jsou to nuance, rozhodující momenty, které jsou vždy na jednu stranu. Když se může sudí rozhodnout a je to vždycky proti nám, tak je to samozřejmě ubíjející. Jako když chodíš každý den do práce a šéf tě tepe, tak takhle se asi cítím,“ láteřil brněnský kapitán Pavel Dreksa.

Tentokrát se však Zbrojovka neměla proč zlobit. Přestože asistent sudího původně signalizoval ofsajd, záznam situace potvrdil, že Olomouc skórovala regulérně. „Je to jedno, jestli je to s VAR, nebo bez něj, prohra bolí pořád stejně. Situaci jsem viděl v reálném čase, dva běželi na bránu, v momentě gólu pomezní zvedl praporek. Já ale nemůžu řešit, jestli ofsajd byl, nebo ne. Musím zjistit, proč jsme to nezvládli, naše postavení, souboj stopera s jejich hráčem. Tam totiž vznikla chyba,“ konstatoval trenér Richard Dostálek.

Dreksovi přesto posuzování situací podle videa stále leží v žaludku. „My se tím snažíme nezabývat, ale byla tam situace s možným faulem na Ondru Vaňka. Videorozhodčí říká rozhodčímu, ať se na to koukne, a on odpoví, že ne, že kluci už chtějí hrát,“ kroutil hlavou.

Kapitána těšil alespoň výkon jeho týmu v prvním poločase. „Určitě jsme vypadali dobře, byli jsme sebevědomí a silní. Sigma to pak trochu změnila a my se k nim dostávali hůře, přesto ve druhém poločase neměli jedinou šanci - až na tu poslední. Týmový výkon jde jednoznačně nahoru, máme vnitřní sílu a ukážeme to zase,“ prohlásil Dreksa.

Zbrojovka musela řešit nepříjemnou situaci s brankáři, jelikož nedávná posila Martin Berkovec léčí drobné zranění a jeho záskok Jiřího Flodera nepustil do zápasu pozitivní test na covid. Mezi tyče se tak postavil Martin Šustr, který byl při jediném gólu bezmocný.