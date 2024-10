Nepřišel čas na změnu? Seriál Sigma a brankářské chyby má pokračování

A tak coby jednička dostal šanci dvacetiletý Tadeáš Stoppen. Jenže že by v něm Sigma měla oporu, se zatím bohužel říct nedá. Při centrovaných míčích kolikrát působí nejistě, mezery má i v poziční hře, ale trenér Janotka ho zatím vždy podržel. Třeba když Olomouc dostala s Baníkem gól hlavou z malého vápna, zlobil se Janotka spíše na obránce, že nedokázali zachytit náběh záložníka Šína.

Ale v sobotním zápase 12. kola Chance Ligy na půdě Hradce Králové to byla jednoznačně Stoppenova chyba, která ve třetí minutě nastavení darovala domácím Votrokům vyrovnání na konečných 1:1. Po centru zleva hlavičkoval Adam Griger do břevna, míč se odrazil do vzduchu a padal do hřiště. Stoppen místo toho, aby balon vyrazil nebo plácl na roh, se jej snažil ve vzduchu chytit, jenže mu mičuda vypadla přímo na brankovou čáru a Griger dorážel do prázdné brány.

„Góly a chyby dělají zápasy. Takový balon je potřeba pod tlakem vyboxovat nebo plácnout do autu. Nakonec z toho byla chyba, která nás i jeho velmi mrzí,“ povzdechl si Janotka.

Klíčový moment. Hradecký útočník Adam Griger doráží míč, který Stoppenovi propadl na brankovou čáru. Sigma v 93. minutě inkasovala gól na konečných 1:1.

„Byl to vysoký balon nad bránu, chtěl jsem klukům pomoct tím, že ho stáhnu do rukavic a podržím ho. Měl jsem dobrou pozici, chtěl jsem míč chytit, a to se mi nepovedlo. Cítil jsem nějaký kontakt, kdyby to bylo bez něj, myslím, že balon v klidu stáhnu,“ popisoval Stoppen.

„Věřil jsem si. V první okamžik jsem si myslel, že balon spadne na břevno, že ho jenom protečuji na roh. Ale míč měl zvláštní trajektorii a nakonec padal směrem do hřiště, takže jsem ho nakonec chtěl chytit. Ale myslím, že jsem ho ani na chvilku pevně nedržel,“ dodal olomoucký brankář.

Chytil penaltu, pak přišel kiks

V zápase přitom mohl být za hrdinu, neboť v 56. minutě chytil penaltu domácímu kapitánovi Petru Kodešovi. „Mohl být hrdina, skvěle penaltu přečetl, vyrazil. Byla to pro nás vzpruha a impulz, že bychom mohli zápas dotáhnout do vítězství. Ale jde vidět, jak jsou sláva a fotbal pomíjivé věci,“ přemítal Janotka.

„Před každým zápasem se na penalty připravujeme, ale překvapilo mě, že se k tomu postavil Kodeš, a ne Vlkanova,“ přiznal Stoppen. Domácí kapitán kopal vůbec první penaltu v lize. „Až jak si postavil balon, rozhodl jsem se jít doprava a naštěstí se mi podařilo vystihnout stranu,“ pověděl Stoppen.

Je ale nutné říct, že sudí Radina nařídil přinejmenším velmi přísnou penaltu. Celkově mu zápas příliš nevyšel. Olomoucký Muritala na přední tyči odhlavičkoval míč, až poté do jeho zvednutého lokte zezadu naletěl obličejem Čihák.

„Přežili jsme jejich velkou šanci, do té doby jsme poctivě bránili, Hradec si moc tutovek nevytvořil. Ke konci měl akorát Vlkanova dobrou možnost hlavičkou. Bohužel jsme ve třetí minutě nastavení dostali gól, pod kterým jsem podepsaný,“ litoval Stoppen.

Alternativa by byla

Jan Koutný

I proto mnohé fanoušky Sigmy napadlo, zda by nestálo za to, dát šanci čerstvému dvacátníkovi Janu Koutnému. Na jaře si vydobyl post jedničky v béčku, při lehčím zranění kotníku Tadeáše Stoppena na začátku sezony dostal šanci i ve dvou prvoligových zápasech a nevedl si špatně – ve své premiéře v nejvyšší soutěži vychytal v Liberci remízu 1:1, později Sigma s Koutným v zádech porazila Teplice 2:1.

V září vychytal za reprezentační dvacítku čisté konto proti Turecku, včera pomohl Sigmě B k vítězství nad rezervou Sparty 3:1, na konci září v derby s Brnem zlikvidoval čtyři střely Zbrojovky a Olomouc B vyhrála 4:1. Předtím vychytal proti rezervě Baníku čisté konto.

Na přemýšlení má Janotka s trenérem brankářů Otakarem Novákem týden, než v sobotu od 19. 00 na Andrově stadionu přivítá Olomouc Jablonec. Zatím ale převládá zklamání z uplynulého zápasu.

„Před zápasem bychom asi byli s bodem spokojení, ale tím, jak se střetnutí vyvíjelo, že jsme celou dobu drželi nulu vzadu, jsme z výsledku zklamaní,“ připustil Stoppen.

„Domácí byli lepším týmem, nám zápas moc nesedl, v ofenzivní i defenzivní části jsme měli mezery. Přesto nás mrzí, že jsme zápas ztratili v nastavení, tři body by byly skvělé. Dílčí úspěch je pro nás to, že jsme neprohráli, a tudíž se bodový odstup mezi námi a Hradcem nesnížil,“ okomentoval Janotka.